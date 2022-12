Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

«Inspiration für ganze Sportwelt»: Embolo freut sich auf Ronaldo

DOHA: Der Schweizer Nationalstürmer Breel Embolo fiebert dem WM-Achtelfinal-Duell mit Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo entgegen. «Ich denke, er ist nicht nur für einen Stürmer, sondern für die ganze Sportwelt eine Bereicherung und Inspiration», sagte der 25-Jährige über den fünfmaligen Weltfußballer vor der Partie am Dienstag (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV). «Es ist Wahnsinn. Man kann so viel von ihm lernen. Deswegen freut es uns absolut, gegen so einen Spieler anzutreten.»

Embolo, der in der Bundesliga für den FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach spielte und inzwischen beim französischen Club AS Monaco unter Vertrag steht, hat bei der WM in Katar bereits zwei Tore erzielt. Er wolle gegen Portugal «so viele Zweikämpfe wie möglich gewinnen, die läuferische Leistung auf den Platz bringen und treffen oder assistieren», sagte der 25-Jährige. «Und im Großen und Ganzen natürlich, dass die Schweiz weiterkommt.»

Portugals Dias über Ronaldo-Debatte: «Keine Spaltung herbeiführen»

AL-RAJJAN: Portugals Fußball-Nationalspieler Rúben Dias hat in der Debatte um Kapitän Cristiano Ronaldo zu mehr Unterstützung für die Nationalmannschaft in der Heimat aufgerufen. «Die Nationalelf sollte unterstützt werden, Ronaldo und alle anderen Spieler», sagte der 25 Jahre alte Innenverteidiger auf die Frage, warum Kritik an Ronaldo häufig als Respektlosigkeit aufgefasst werde. «Es bringt nichts, eine Spaltung herbeizuführen. Stattdessen sollten wir zusammenhalten», forderte er vor dem WM-Achtelfinale gegen die Schweiz am Dienstag (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Lusail Stadion.

Dann könne die Mannschaft diese «positive Energie» nutzen, um sich auf das Sportliche zu fokussieren, sagte der Profi von Manchester City. Die Debatte um Superstar Ronaldo und dessen Zukunft nach der Trennung von Manchester United kurz nach WM-Beginn beschäftigt Portugals Nationalmannschaft bereits während des gesamten Turniers.