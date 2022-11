Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

«NZZ»: Miserables Vorgehen der FIFA

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag das Verbot der «One Love»-Binde bei der WM in Katar:

«So wirft die Diskussion um die Captainbinde ein grelles Licht darauf, was an dieser WM bereits jetzt schiefgelaufen ist. Die FIFA hatte das Problem mit den Binden offenbar hintangestellt, vielleicht weil es unterschätzt wurde. Das ist ein miserables Vorgehen, das alle Beteiligten schlecht aussehen lässt. Zumal Katar und die Fifa mit dem Verbot das genaue Gegenteil davon erreichen, was eigentlich bezweckt wurde: Es wird weiterhin über das reaktionäre Gesellschaftsbild des Ausrichters diskutiert - und erst recht über die Wankelmütigkeit der Fifa. (...)

Nun ist das Dilemma perfekt. Und bis jetzt gibt es in Katar nichts, was sich positiv in Rechnung stellen ließe. Der WM-Auftakt war eine Farce. Die Parolen von Respekt und Toleranz, mit denen das Publikum anlässlich der Eröffnungszeremonie berieselt wurde, taugten nicht einmal als Alibi.»

«Tages-Anzeiger»: Diese FIFA wird immer verlogener

ZÜRICH: Zum Verbot der «One Love»-Binde bei der WM in Katar meint der Schweizer «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Wo kommen wir hin, wenn am Ende immer alle kuschen? Wenn nie jemand standfest bleibt und seine Überzeugungen vertritt? Dann gehen die Spielchen immer weiter, obwohl es längst reicht. Dabei hätten gerade mächtige Verbände und die berühmtesten Spieler die nötigen Mittel, um das System zu korrigieren. Sie müssten dafür nur zusammenstehen. Die FIFA braucht die größten Verbände und Spieler. Nur dank ihnen kann sie 4,666 Milliarden Dollar einnehmen, wie sie das im laufenden WM-Jahr tut. Die größten Verbände und Spieler hingegen brauchen die FIFA nicht. Vor allem nicht diese FIFA, die immer verlogener wird. Wann merken sie das endlich?»