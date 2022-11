Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.11.22 | Überblick

BVB ohne Reus nach Kopenhagen

DORTMUND: Borussia Dortmund hat die Reise zum letzten Gruppenspiel in der Champions League beim FC Kopenhagen am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) ohne Marco Reus angetreten. Der 33 Jahre alte Kapitän fehlte beim Abflug des Fußball-Bundesligisten am Dienstagvormittag vom heimischen Airport. Reus hatte sich Mitte September eine Bandverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Ein Kurz-Comeback einen Monat später verursachte einen Rückschlag. Damit wird die Zeit für den Nationalspieler knapp, sich für den deutschen WM-Kader zu empfehlen. Bis zum Start der finalen Tunier-Vorbereitung für die Endrunde ab 20. November in Katar kann er nur noch gegen Bochum, Wolfsburg und Mönchengladbach Spielpraxis sammeln.

Blaswich zurück im Leipzig-Training

WARSCHAU: RB Leipzig kann im wegweisenden Gruppenspiel der Champions League bei Schachtjor Donezk auf Torhüter Janis Blaswich setzen. Der 31-Jährige absolvierte am Dienstag das Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten im Leipziger Trainingszentrum und wird am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) in Warschau im Tor stehen. Blaswich hatte am Samstag beim Sieg gegen Bayer Leverkusen wegen Wadenproblemen pausiert. Leipzig benötigt gegen Donezk mindestens ein Unentschieden, um das Achtelfinale zu erreichen.

Vor Europa-League-Spiel in Belgien: Betretungsverbot für Union-Fans

BERLIN: Die Stadt Leuven in Belgien hat gegen Anhänger des 1. FC Union Berlin nach Angaben des Clubs ein Betretungsverbot ausgesprochen. Mit Erlass des Bürgermeisters der Stadt bei Brüssel wurde das Verbot für Leuven und Umgebung verhängt, um eine mögliche Anreise von Union-Anhängern ohne Tickets zu unterbinden, wie Union am Dienstag mitteilte. Die Eisernen spielen am Donnerstag bei Royale Union Saint-Gilloise (21.00 Uhr/RTL+) um den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League.

Japan mit acht Bundesliga-Profis zur Fußball-WM nach Katar

TOKIO: Deutschlands Gruppengegner Japan reist mit insgesamt acht Profis aus der Bundesliga und 2. Liga zur Fußball-WM nach Katar. Den insgesamt 26 Spieler umfassenden Kader gab Nationaltrainer Hajime Moriyasu am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Zum Aufgebot der Samurai Blue gehören demnach Ritsu Doan (24 Jahre/SC Freiburg), Daichi Kamada (26/Eintracht Frankfurt), Takuma Asano (27/VfL Bochum), Wataru Endo (29), Hiroki Ito (23/beide VfB Stuttgart), Ko Itakura (25/Borussia Mönchengladbach, Maya Yoshida (34/Schalke 04) aus der höchsten deutschen Spielklasse sowie Ao Tanaka (24) vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Innenministerin Faeser plant Besuch des deutschen WM-Auftaktspiels

DOHA: Innenministerin Nancy Faeser plant als Vertreterin der Bundesregierung den Besuch des deutschen Auftaktspiels bei der Fußball-WM 2022 in Katar. Das sagte die für den Spitzensport zuständige SPD-Politikerin am Dienstag während ihres Besuchs in dem Golfemirat. Die Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Turnierspiel am 23. November gegen Japan. Die Endrunde beginnt am 20. November und endet mit dem Finale am 18. Dezember.

Kölner Fußballprofi Dietz fehlt mit Kreuzbandriss monatelang

KÖLN: Der 1. FC Köln muss den nächsten schweren personellen Rückschlag verkraften. Florian Dietz wird dem Fußball-Bundesligisten wegen eines Kreuzbandrisses monatelang fehlen. Das teilten die Kölner am Dienstag mit. Der 24-Jährige hatte sich am Sonntag beim 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim nach seiner Einwechslung verletzt. Dietz soll an diesem Mittwoch bereits operiert werden.

Fußball-Mädchen mit Migrationshintergrund: «Riesenpotenzial»

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund will die Nachwuchsarbeit bei Mädchen mit Migrationshintergrund forcieren. «Natürlich ist das ein Riesenpotenzial. Aber uns fehlen aktuell einfach noch die Menschen, die diese jungen Sportlerinnen begleiten. Vor allem Trainerinnen, denn Trainer gelten oftmals als Hürde für Familien mit muslimischem Hintergrund», sagte DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch der Deutschen Presse-Agentur.

Ulreich sieht Karriereende beim FC Bayern: Offen für neuen Vertrag

MÜNCHEN: Für Torhüter Sven Ulreich ist ein Abschluss seiner Karriere als Fußball-Profi beim FC Bayern München zunehmend vorstellbar. «Ich werde nächstes Jahr 35. Allzu viel wird nicht mehr kommen», sagte die Münchner Nummer zwei vor dem Champions-League-Spiel am Dienstagabend gegen Inter Mailand dem TV-Sender Sky. An ein rasches Karriereende denke er aber noch nicht, sagte Ulreich: «Ich habe schon noch vor, zwei Jahre zu spielen.» Ulreichs Vertrag beim deutschen Rekordmeister endet am Saisonende.

Wimbledon-Finalistin Jabeur mit Auftaktniederlage bei WTA Finals

FORT WORTH: Wimbledon- und US-Open-Finalistin Ons Jabeur ist mit einer Niederlage in den Saisonabschluss der Damen-Tennistour gestartet. Die Weltranglisten-Zweite aus Tunesien unterlag in ihrem ersten Gruppenspiel der WTA Finals am Montag (Ortszeit) in Fort Worth etwas überraschend Aryna Sabalenka aus Belarus 6:3, 6:7 (5:7), 5:7. Im Tiebreak des zweiten Satzes hatte Jabeur mit 5:3 geführt, musste sich am Ende aber nach knapp zweieinhalb Stunden geschlagen geben. Die 28-Jährige geriet damit im Kampf um den Halbfinaleinzug unter Druck.