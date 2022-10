Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Doping: Hürden-Olympiasiegerin Antjuch droht Verlust von Gold 2012

BERLIN: Der ehemaligen russischen Leichtathletin Natalja Antjuch droht die Aberkennung ihres Olympiasieges von 2012 über 400 Meter Hürden. Wie die Unabhängige Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes am Montagabend mitteilte, wurde Antjuch wegen des Gebrauchs einer verbotenen Substanz von allen Wettbewerben zwischen dem 15. Juli 2012 und dem 29. Juni 2013 disqualifiziert. Damit könnte nachträglich die in London zweitplatzierte Lashinda Demus aus den USA Olympia-Gold erhalten. Antjuch hatte 2012 auch Silber mit der 4x400-Meter-Staffel gewonnen. Die Medaille wurde den Russinnen aber schon aberkannt, da Antonina Kriwoschapka bei Nachtests positiv auf ein anaboles Steroid getestet wurde.

Frauen-Handball arbeitet Vorwürfe gegen Trainer auf

BERLIN: Mehr als 30 Personen haben sich mit Berichten über Handball-Trainer André Fuhr an die Beratungsstelle «Anlauf gegen Gewalt» gemeldet. «Wir können bestätigen, dass sich über 30 Personen im Zusammenhang mit diesem Fall an Anlauf gegen Gewalt gewandt haben. Darunter waren Betroffene und Umstehende, die entsprechende Vorfälle beobachtet haben», wie Athleten Deutschland auf dpa-Anfrage mitteilte. Zunächst hatte der «Spiegel» berichtet, dass zahlreiche Spielerinnen psychisch unter der Trainingsarbeit des ehemaligen Trainers von Borussia Dortmund gelitten hätten. Von der Fuhr-Anwältin gab es auf dpa-Anfrage zunächst keine Stellungnahme zu den neuen Vorwürfen.

Chicago Bears um St. Brown gewinnen NFL-Duell mit New England Patriots

FOXBOROUGH: Auch dank einer guten Leistung von Equanimeous St. Brown haben die Chicago Bears ihr Auswärtsspiel bei den New England Patriots gewonnen. Der deutsch-amerikanische Passempfänger fing beim 33:14 am Montagabend (Ortszeit) vier Pässe über 48 Yards und half seinem Team damit in wichtigen Situationen. Für die Bears war es der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen in Serie. Quarterback Fields hatte einen Touchdown-Pass und eine Interception durch einen geblockten Wurf.

Franz Wagner wartet mit Magic weiter auf ersten NBA-Sieg der Saison

NEW YORK: Basketball-Profi Franz Wagner muss nach EM-Bronze mit der deutschen Nationalmannschaft in der NBA weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Mit den Orlando Magic verlor der 21 Jahre alte Berliner am Montag (Ortszeit) 102:115 gegen die New York Knicks um Isaiah Hartenstein. Während die Magic auch nach vier Spielen noch ohne Sieg sind, gelang den Philadelphia 76ers beim 120:106 gegen die Indiana Pacers der ersehnte erste Erfolg dieser Spielzeit.

Draisaitl mit drei Scorerpunkten bei Oilers-Sieg gegen Penguins

EDMONTON: Mit einem Tor und zwei Vorlagen hat Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl den Edmonton Oilers zu einem Heimsieg gegen die Pittsburgh Penguins verholfen. Beim 6:3 am Montagabend leitete der Kölner die Treffer zum 2:3 und 3:3 ein und erzielte das 5:3 zum Abschluss des zweiten Drittels selbst. Mit acht Vorlagen und drei Saisontoren hat er den Kontakt zur Spitze der Scorerwertung nun hergestellt, nur Artemi Panarin von den New York Rangers ist derzeit mit zwölf Punkten noch besser. Auch Tim Stützle sammelte weiter Punkte für die Scorerwertung und kam beim 4:2 der Ottawa Senators gegen die Dallas Stars zu einer Vorlage. Der Viersener steht derzeit bei sechs Punkten.

Olympiasiegerin Katharina Hennig ist DSV-Skisportlerin des Jahres 2022

HERZOGENAURACH: Katharina Hennig ist die DSV-Skisportlerin des Jahres 2022. Die 26 Jahre alte Langläuferin setzte sich bei der seit 2015 durchgeführten Wahl durch, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mitteilte. Hennig vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal hatte bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Peking zusammen mit Victoria Carl Olympia-Gold im Team-Sprint sowie Olympia-Silber mit der Staffel geholt. Stimmberechtigt waren bei dem Online-Voting die DSV-Sportlerinnen und DSV-Sportler aller Disziplinen, Kader und Lehrgangsgruppen.

Berichte: Schalke kontaktiert bei Trainersuche auch Petkovic

GELSENKIRCHEN: Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 soll bei der Suche nach einem neuen Trainer laut Medienberichten auch Interesse an Vladimir Petkovic haben. Der Tabellenletzte habe mit dem ehemaligen Trainer die Schweizer Nationalmannschaft Kontakt aufgenommen und sein Interesse hinterlegt, berichteten am Montagabend neben der Schweizer Zeitung «Blick» auch Sky und Sport1. Petkovic, der die Eidgenossen 2021 ins EM-Viertelfinale geführt hatte, würde die Aufgabe demnach reizen. Der 59-Jährige hatte zuletzt den französischen Erstligisten Girondins Bordeaux trainiert, war dort aber im Februar freigestellt worden. Eigentlich gilt bei den Gelsenkirchenern bisher der ehemalige Bochum-Coach Thomas Reis als Top-Kandidat als Nachfolger des freigestellten Frank Kramer.

Unioner Knoche und Khedira stehen auf Flicks vorläufiger WM-Liste

BERLIN: Zwei Spieler von Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin dürfen sich zumindest theoretische Hoffnungen auf einen Einsatz für Deutschland bei der Fußball-WM in Katar machen. Innenverteidiger Robin Knoche und Mittelfeldspieler Rani Khedira stehen nach dpa-Informationen im an die FIFA gemeldeten vorläufigen WM-Aufgebot von Bundestrainer Hansi Flick. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Der Verein äußerte sich nicht dazu.

Barcelona-Experte Müller meldet sich zurück - Neuer im Lauftraining

MÜNCHEN: Der FC Bayern hat sich mit Thomas Müller auf das Gruppenspiel in der Champions League beim FC Barcelona eingestimmt. Müller, der beim 2:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim wegen eines Magen-Darm-Infekts gefehlt hatte, joggte am Dienstag beim Abschlusstraining in München vor dem Abflug in die katalanische Hafenstadt über den Rasen. Auch der angeschlagene Kingsley Coman war wieder dabei. Bei der Einheit, bei der die ersten 15 Minuten für Medien einsehbar waren, fehlte wie erwartet Kapitän Manuel Neuer. Der Torhüter pausiert seit vier Pflichtspielen wegen einer Prellung am Schultereckgelenk. Er absolvierte wie Leroy Sané (Muskelfaserriss) am Dienstag wieder eine Laufeinheit. Außer den beiden deutschen Nationalspielern sind am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Barça auch der französische Weltmeister Lucas Hernández und Bouna Sarr nicht dabei.

WM 2022: Drei Todesfälle auf Stadionbaustellen registriert

BERLIN: Auf den Stadionbaustellen im WM-Gastgeberland Katar sind Angaben des Organisationskomitees zufolge während der Arbeitszeit der vergangenen Jahre bei Unfällen drei Menschen gestorben. Das bestätigte die FIFA gut einen Monat vor dem Start des Turniers (20. November bis 18. Dezember) auf dpa-Anfrage. Es seien 37 weitere Todesfälle registriert worden, diese Arbeiter seien nicht während ihrer Tätigkeit auf den Baustellen gestorben. Das Organisationskomitee stuft diese Fälle deshalb als «Non-Work-Related Deaths» ein - als Todesfälle, die nicht unmittelbar mit der Arbeit zu tun hätten. In britischen Medienberichten war im Verlauf der vergangenen Jahre seit der WM-Vergabe im Dezember 2010 von Tausenden toten Arbeitern in Kater geschrieben worden.

Kritik an WM-Gastgeber Katar: Emir sieht «beispiellose Kampagne»

DOHA: Katars Staatsoberhaupt hat sich über das Ausmaß der Kritik an seinem Land vor der Fußball-WM beschwert. «Seitdem wir die Ehre haben, die Weltmeisterschaft auszurichten, ist Katar einer beispiellosen Kampagne ausgesetzt, die noch kein Gastgeberland jemals erlebt hat», sagte Emir Tamim Bin Hamad Al Thani am Dienstag in der Hauptstadt Doha. Der WM-Gastgeber steht regelmäßig wegen Menschenrechtsverstößen in der Kritik. Amnesty International bemängelte jüngst etwa wieder einmal die andauernde Ausbeutung von Gastarbeitern in dem Emirat. Human Rights Watch veröffentlichte zudem am Montag einen Bericht über die Misshandlung von queeren Menschen durch die katarische Polizei.

Ski alpin: Frauen-Weltcuprennen auf der «Gran Becca» abgesagt

CERVINIA/ZERMATT: Die beiden Weltcup-Rennen der Skirennfahrerinnen auf der grenzüberschreitenden Matterhorn-Piste «Gran-Becca» am 5. und 6. November sind nach einer Schneekontrolle am Dienstag abgesagt worden. Aufgrund zu hoher Temperaturen und starker Regenfälle habe man die auf über 3000 Meter gelegene Rennstrecke oberhalb von Zermatt im Schweizer Kanton Wallis nicht «rennfertig» machen können, teilten die Organisatoren mit. Die Matterhorn-Premiere fällt damit aus, vor wenigen Tagen musste bereits die Abfahrt der Männer abgesagt werden.

Die Piste am Gletscher sei zwar in einem perfekten Zustand, im unteren Teil jedoch zu weich. Dort sei die Sicherheit für die Athletinnen nicht gewährleistet. Der internationale Ski- und Snowboardverband (Fis) bedauert die Absage. «Wir haben bis zuletzt mit den Veranstaltern mitgehofft. Leider ist eine Absage der Frauen-Rennen unumgänglich», sagte Fis-Generalsekretär Michel Vion.

«Bei zwei bis drei Grad kälteren Temperaturen in den letzten sieben Tagen hätten wir sowohl ergiebige Schneefälle bis ins Ziel gehabt als auch technischen Schnee produzieren können», erklärte Franz Julen, der Präsident des Organisationskomitees. «Die Natur hat das Veto eingelegt. Das gilt es zu respektieren und zu akzeptieren. Der Fis blieb keine andere Wahl, als auch die Frauen-Rennen abzusagen.»

Die Premiere des «Matterhorn Cervino Speed Openings» soll nun im Spätherbst 2023 Realität werden. Die «Gran Becca» verbindet die Schweiz mit dem italienischen Cervinia im Aostatal.