Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Japan erwägt Lockerung der Einreisebeschränkungen für Olympioniken

TOKIO: Japan erwägt eine Lockerung des Einreiseverbots bei Athleten und Funktionäre für die auf nächstes Jahr verschobenen Olympischen Spiele in Tokio. Die Regierung wolle eine Erleichterung der Reisebeschränkungen für ausländische Athleten und Olympia-Funktionäre in Erwägung ziehen, sagte Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto am Dienstag laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo. Die Regierung wolle ein System schaffen, das es Athleten und beteiligten Parteien erlaube, nach Japan einzureisen, auch wenn die Corona-Lage Japan davon abhalten sollte, das für bestimmte Länder und Regionen bestehende Einreiseverbot aufzuheben.

Ex-UEFA-Funktionär: Urteil im Fall Man City schreckt Geldgeber ab

BERLIN: Der frühere Berater von Michel Platini bei der Europäischen Fußball-Union sieht durch das Cas-Urteil im Fall Manchester City eine mögliche Abschreckung für Geldgeber. «Ich denke, dass es viel Bestürzung bei anderen Clubs geben wird», sagte William Gaillard, der zu Zeiten der Einführung des Financial Fair Play bei der UEFA tätig war. «Wenn ich ein legitimer Investor wäre, würde ich mich aus dem Fußball zurückziehen.» Gaillard arbeitete als Kommunikationsdirektor des Kontinentalverbands, als der 2015 gesperrte Platini UEFA-Präsident war.

Real fehlt noch ein Sieg zur Meisterschaft: 2:1 gegen Granada

GRANADA: Real Madrid hat auch das neunte Spiel nach der Corona-Pause gewonnen und ist nur noch einen Sieg vom Gewinn der spanischen Fußball-Meisterschaft entfernt. Mit Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf holten die Königlichen am Montagabend beim Auswärtsspiel gegen den FC Granada ein 2:1 (2:0) und haben zwei Spieltage vor dem Saisonende weiter vier Punkte Vorsprung auf Verfolger FC Barcelona. Bei einem Erfolg am Donnerstag zu Hause gegen den FC Villarreal ist Madrid die 34. Meisterschaft der Vereinsgeschichte nicht mehr zu nehmen.

Berger glaubt an Vettel-Wechsel zu Formel-1-Team Racing Point

SPIELBERG: Der ehemalige Rennfahrer Gerhard Berger kann sich einen Wechsel des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel von Ferrari zum Rennstall Racing Point vorstellen. «So wie im Fahrerlager hinter der Hand diskutiert wird, ist das Thema wahrscheinlich schon gelaufen. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass Sebastian bei Racing Point auftauchen wird», sagte der ehemalige Ferrari-Pilot am Montag in der ServusTV-Sendung «Sport & Talk». Der 60 Jahre alte Berger glaubt daran, dass Vettel Racing Point ab 2021 zu einem Siegerteam machen könnte.

Basketball-Nationalspieler Hartenstein will weiterhin in USA spielen

BERLIN: Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein will derzeit unbedingt in den USA bleiben. Gerüchten über einen Wechsel zum FC Barcelona oder zu einem chinesischen Verein auf Twitter entgegnete er: «Die Chance, dass ich nächstes Jahr in Übersee spiele, liegt bei 0 Prozent.» Sein Agent und er wüssten nichts von einem Wechsel nach Barcelona oder China, kommentierte der 22-Jährige den Tweet am Montag und schrieb dazu «LoL» («laughing out loud», laut lachend). Hartenstein spielte bis Juni beim amerikanischen NBA-Club Houston Rockets und kann nun von anderen Teams unter Vertrag genommen werden.

Rödl-Assistent übernimmt bei Basketball-Topclub Zalgiris Kaunas

KAUNAS: Der langjährige Trainer-Assistent der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, Martin Schiller, wird Chefcoach beim litauischen Spitzenclub Zalgiris Kaunas. Dies teilten der Verein und der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag mit. Der 39 Jahre alte Österreicher war neben seiner DBB-Tätigkeit - zuletzt bei der WM in China 2019 - seit 2017 Cheftrainer der Salt Lake City Stars in der NBA G-League und erhält nun einen Vertrag über zwei Jahre in Litauen.

DOSB-Präsident zu möglicher Olympia-Absage: Sorge ist vorhanden

FRANKFURT/MAIN: DOSB-Präsident Alfons Hörmann hält eine Absage der um ein Jahr verlegten Olympischen Spiele in Tokio wegen der Coronavirus-Pandemie nicht für ausgeschlossen. «Die Sorge ist zweifelsohne vorhanden, aber wir planen professionell in allen Bereichen die Spiele für das Jahr 2021», sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes der Deutschen Presse-Agentur. «Das beinhaltet natürlich auch, dass wir uns verantwortungsvoll mit möglichen alternativen Szenarien beschäftigen.»

Aktivensprecher Hartung: Bei Olympia Fokus mehr auf Athleten richten

FRANKFURT/MAIN: Für Athletensprecher Max Hartung wäre es ein erfreulicher Effekt, wenn durch die Corona-Krise Medaillen, Siege und Rekorde bei den verlegten Olympischen Spielen in Tokio einen anderen Stellenwert bekämen. «Wenn die Folge wäre, dass bei Olympia der Fokus mehr auf den Athleten liegen würde, die teilnehmen, und weniger auf Platzierungen, Ergebnissen und dem Medaillenspiegel der Nationen, wäre das eine positive Folge dieser Krise», sagte der Vorsitzende des Vereins Athleten Deutschland der Deutschen Presse-Agentur.

Speerwurf-Olympiasieger Röhler erstmals Vater

BERLIN: Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Verlobte Lucia Schauerhammer brachte in der Nacht zum Montag in Röhlers Heimatstadt Jena einen Sohn zur Welt. «Dem Kind und den Eltern geht es gut, und die junge Familie freut sich auf eine spannende und aufregende Zeit zu dritt», teilte Fabian Linke, der Manager des 28-Jährigen, am Abend der Deutschen Presse-Agentur mit. Wann der Europameister angesichts der Corona-Krise in die Saison einsteigt, halte sich das Speerwurfteam unter Leitung von Trainer Harro Schwuchow beim LC Jena offen.