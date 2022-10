Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.10.22 | Überblick

Regierung: Zahl der Opfer bei Stadion-Massenpanik auf 133 gestiegen

MALANG: Die Zahl der Toten nach der Massenpanik in einem Fußballstadion in Indonesien ist auf 133 gestiegen. Es handele sich um 91 Männer und 42 Frauen, teilte am Dienstag die Regierung mit. Unter den Toten seien mindestens 37 Kinder und Jugendliche zwischen drei und 17 Jahren, so das Ministerium für Frauenförderung und Kinderschutz.

1. FC Nürnberg verpflichtet Markus Weinzierl als neuen Trainer

NÜRNBERG: Markus Weinzierl soll den 1. FC Nürnberg aus dem Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga führen. Wie der fränkische Traditionsverein am Dienstag mitteilte, folgt der ehemalige Bundesliga-Coach, der bis zum Sommer noch beim FC Augsburg angestellt war, beim «Club» auf Robert Klauß. Zur Vertragsdauer machten die Nürnberger wie gewohnt keine Angaben.

Borussia Dortmund ohne Reus und Hummels nach Sevilla

DORTMUND: Borussia Dortmund muss auch in der Champions League beim FC Sevilla am Mittwoch ohne Kapitän Marco Reus, Abwehrspieler Mats Hummels, Marius Wolf und Giovanni Reyna auskommen. Das Quartett fehlte am Dienstagmorgen beim Check-in des Fußball-Bundesligisten vor dem Abflug nach Andalusien. Dafür flog Torhüter Gregor Kobel mit. Ob der Schweizer auch spielen kann, ist ungewiss.

Drei Corona-Fälle bei Union: Cheftrainer Fischer betroffen

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin muss in der Europa League auf Cheftrainer Urs Fischer verzichten. Der 56 Jahre alte Schweizer wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Dienstag mit. Neben Fischer wurden Abwehrspieler Timo Baumgartl und Stürmer Tim Maciejewski positiv getestet und fallen vorerst aus.

Medien: Ronaldo kann Manchester United verlassen

BERLIN: Fußball-Star Cristiano Ronaldo darf Manchester United einem Medienbericht zufolge nun doch verlassen. Wie der englische «Telegraph» am Dienstag berichtete, soll Trainer Erik ten Hag anders als im Sommer nun doch mit einem Wechsel einverstanden sein, falls im Wintertransferfenster ein passendes Angebot für den 37 Jahre alte Stürmer vorliegen sollte. Ronaldos Vertrag läuft noch bis 30. Juni 2023. Ronaldo wollte den englischen Rekordmeister im Sommer Berichten zufolge unbedingt verlassen. Der niederländische Coach und die Führung des Premier-League-Clubs bestanden aber darauf, dass er bleibt.

Nach Stadion-Tragödie: Zwei Vereins-Vertreter lebenslang gesperrt

MALANG: Nach der tödlichen Massenpanik in einem Fußballstadion in Indonesien gibt es weitere personelle Konsequenzen. Am Dienstag wurden zwei Funktionäre des Fußballclubs Arema FC mit einer lebenslangen Sperre belegt. Dies teilte der indonesische Fußballverband mit. Zudem dürfe Arema FC für den Rest der Saison keine Spiele mehr ausrichten und müsse eine Geldstrafe in Höhe von 250 Millionen Rupien (16.600 Euro) zahlen, so PSSI. Bereits am Montag war der Polizeichef der Stadt Malang von seinem Amt entbunden worden. Neun weitere Beamte wurden suspendiert. Bei der Massenpanik im Kanjuruhan-Stadion auf der Insel Java waren nach der Partie zwischen Arema und Persebaya am Wochenende den Behörden mindestens 133 Menschen ums Leben gekommen.

Tischtennis-Team erreicht WM-Achtelfinale

CHENGDU: Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Herren hat bei der Team-WM in China das Achtelfinale erreicht. Dang Qiu, Benedikt Duda und der erst 19-jährige Kay Stumper gewannen am Dienstag ihr letztes Vorrunden-Spiel gegen den Außenseiter Usbekistan mit 3:0. Platz eins in ihrer Vorrundengruppe verpassten die Mannschafts-Europameister allerdings, da Frankreich den Deutschland-Bezwinger Indien ebenfalls mit 3:0 besiegte.

Frankreich: Public-Viewing-Boykott gegen WM in Katar weitet sich aus

PARIS: Der Boykott französischer Städte gegen ein Public Viewing während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar weitet sich aus. Inzwischen hätten sich auch Paris, Marseille, Bordeaux und Nancy dem Boykott angeschlossen, berichtete die Zeitung «Le Monde» am Dienstag. Zuvor hatten sich bereits Straßburg, Lille und Reims gegen das Übertragen von Spielen der Fußball-WM vom 20. November bis 18. Dezember in Katar auf Großbildschirmen entschieden.

Gerichtstermin: Kyrgios will Einstellung wegen psychischer Gründe

CANBERRA: Der australische Tennisstar Nick Kyrgios will, dass das in seiner Heimat gegen ihn laufende Gerichtsverfahren eingestellt wird. Sein Anwalt Michael Kukulies-Smith sagte laut Nachrichtenagentur AAP vor Gericht, dass er nach der Überprüfung von Kyrgios' medizinischer Vorgeschichte, einschließlich seiner psychischen Gesundheit, einen Antrag stellen werde, um die Vorwürfe wegen psychischer Beeinträchtigung abweisen zu lassen. Seine Anwälte beantragten zudem eine Vertagung, damit Berichte über die psychische Gesundheit von Kyrgios erstellt werden können. Die nächste Verhandlung soll nun am 3. Februar stattfinden.

Berichte: Mahdavikia kündigt Trainerjob in Iran

TEHERAN: Irans Fußball-Ikone Mehdi Mahdavikia hat Medienberichten zufolge seinen Trainerjob im Iran gekündigt. «Ich habe keinerlei Kontakt mehr mit dem Fußball im Iran», wurde der ehemalige Nationalspieler und Bundesliga-Profi von der Tageszeitung «Hamschahri» am Dienstag zitiert. Mahdavikia (45) wurde letztes Jahr als Trainer der iranischen U21-Nationalmannschaft engagiert und sollte das Team auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vorbereiten. Die Kündigung steht nach Einschätzung von Journalisten im Zusammenhang mit den anhaltenden Protesten im Land gegen das islamische System nach dem Tod einer 22-jährigen Frau.

49ers gewinnen NFL-Prestigeduell mit Los Angeles Rams

SAN FRANCISCO: Super-Bowl-Sieger Los Angeles Rams hat in der NFL im vierten Spiel schon die zweite Niederlage kassiert und das Prestigeduell mit den San Francisco 49ers mit 9:24 verloren. Am Montagabend blieben die Gäste aus LA ohne eigenen Touchdown und erzielten alle ihre Punkte durch Field Goals.

Bericht: Systematische Belästigung von Spielerinnen im US-Fußball

NEW YORK: Ein Untersuchungsbericht im Auftrag der US-Fußballliga für Frauen beschreibt die weitreichende sexuelle Belästigung von Spielerinnen durch ihre Trainer. Auf mehr als 150 Seiten führt das am Montag veröffentlichte Dokument zahlreiche Beispiele von unangemessenen Annäherungen sowie emotionalem und körperlichen Missbrauch durch Coaches auf. Die beauftragte unabhängige Kommission sprach davon, dass die Taten einen systematischen Charakter hätten, der tief im amerikanischen Frauenfußball und auch in den Jugendligen verwurzelt sei.