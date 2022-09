Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.09.22 | Überblick

Musiala muss DFB-Training abbrechen - Campus-Premiere ohne Neuer

FRANKFURT/MAIN: Jamal Musiala hat das Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag vorzeitig abbrechen müssen. Der Offensivspieler vom FC Bayern zog sich bei einem Zweikampf mit seinem Münchner Teamkollegen Thomas Müller dem Anschein nach eine Blessur am rechten Bein zu. Nach der Übungseinheit gab DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle Entwarnung. «Es handelt sich um eine oberflächliche Wunde, die versorgt werden musste», sagte sie. Ein Ausfall Musialas ist demnach nicht zu befürchten. Kapitän Manuel Neuer fehlte beim ersten Training auf dem neuen Campus-Gelände. Der Torhüter vom FC Bayern München setzte wegen Problemen am Zeh aus. Bundestrainer Hansi Flick rechnet mit einer Rückkehr Neuers ins Training aber schon am Mittwoch.

Phillips bangt um WM-Start - Liverpooler Henderson nachnominiert

London (dpa) Englands Fußball-Nationalspieler Kalvin Phillips bangt wegen einer Schulterverletzung um seine WM-Teilnahme. Der Mittelfeldspieler von Meister Manchester City fehlt in der Nations League, weil er an der Schulter operiert werden muss, wie City-Trainer Pep Guardiola bestätigte. Für die Spiele gegen Italien und kommende Woche gegen Deutschland wurde Liverpools Kapitän Jordan Henderson nachnominiert, teilte der englische Verband am Dienstag mit.

Lewandowski: Wechsel zu Barcelona hat mir Kraft gegeben

Weltfußballer Robert Lewandowski hat sich positiv über seinen Start beim FC Barcelona geäußert. «Der Wechsel nach Barcelona hat mir Kraft gegeben, mein Selbstwertgefühl gestärkt, ich fühle Stolz und Erfüllung. Ich wusste, dass ich über den Ausgang von Spielen entscheiden sollte, und ich hatte keine Angst vor dieser Rolle», sagte der frühere Stürmerstar des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München vor den Spielen der polnischen Nationalmannschaft in der Nations League.

Ermittlungsverfahren gegen Springreiter Beerbaum eingestellt

RIESENBECK/MÜNSTER: Springreiter Ludger Beerbaum muss nach einer Anzeige wegen Tierquälerei keine strafrechtlichen Konsequenzen fürchten. Die Staatsanwaltschaft Münster hat das Ermittlungsverfahren gegen den viermaligen Olympiasieger «wegen des Vorwurfs einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt», wie es am Dienstag in einer Pressemitteilung hieß. Die Tierschutzorganisation Peta hatte gegen Beerbaum auf Grundlage eines Beitrages in der Sendung «RTL Extra» Anzeige erstattet. In dem Beitrag war Beerbaum vorgeworfen worden, die verbotene Trainingsmethode des Barrens bei seinen Springpferden angewandt zu haben. Beerbaum hatte bestritten, die Methode genutzt zu haben.

Dämpfer für Deutschland-Achter zum WM-Start: Nur Rang vier

RACICE: Für den Deutschland-Achter hat die WM mit einem Dämpfer begonnen. Im Vorlauf der Titelkämpfe auf der Regattastrecke in Racice (Tschechien) musste sich das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes mit Rang vier begnügen und verpasste damit den direkten Finaleinzug. Die Crew um Schlagmann Torben Johannesen (Hamburg) kam mit deutlichem Rückstand hinter der Konkurrenz aus Kanada, den Niederlanden und Australien ins Ziel und ist damit am Freitag im Hoffnungslauf erneut gefordert. Fünf Wochen nach dem fünften Rang bei der Heim-EM in München wäre das Verpassen des Endlaufs eine weitere Enttäuschung.

Hoeneß prognostiziert «neue Epoche im bayerischen Basketball»

MÜNCHEN: Kurz nach der Basketball-Europameisterschaft hat der FC Bayern München mit Blick auf seine neue Halle eine große Zukunft für den Club prognostiziert. «Der SAP Garden wird eine neue Epoche im bayerischen Basketball einleiten. Eine Arena für knapp 12.000 Zuschauer und mit professionellen Trainingsbedingungen hier sowie im Audi Dome: Dann geht die Post so richtig ab beim FC Bayern Basketball», sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß laut Mitteilung vom Dienstag. Der 70-Jährige hatte sich mit Präsident Herbert Hainer und Basketball-Geschäftsfrüher Marko Pesic die Baustelle der neuen Halle angeschaut.

Nach Kündigung: Auswahlspielerin Zschocke wechselt nach Norwegen

Handball-Nationalspielerin Mia Zschocke wechselt nach ihrer stattgegeben Kündigung vom Bundesligisten Borussia Dortmund nach Norwegen zu Storhamar Handball Elite und könnte bei einer rechtzeitigen internationalen Freigabe bereits am Wochenende in der Champions League auflaufen.

Medienhäuser gründen TV-Allianz für Special Olympics World Games

Bis zu zwölf deutsche Medienhäuser haben für die Übertragung der Special Olympics World Games im Juni 2023 in Berlin eine TV-Allianz gegründet. Diese ist auf Betreiben von Carsten Schmidt zustande gekommen, Ex-Chef des TV-Senders Sky, des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und heute Präsidiumsmitglied Special Olympics Deutschland.