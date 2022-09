Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

DEL hat Corona-Krise überwunden - Umsatz-Rekord angepeilt

FRANKFURT: Die Deutsche Eishockey Liga hat die Corona-Krise überwunden und peilt in der am Donnerstag beginnenden Saison einen Umsatzrekord an. «Ja, wir sind wieder auf Vor-Corona-Niveau», sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke am Dienstag in Frankfurt. «In der neuen Saison hoffen wir auf 150 Millionen Euro Umsatz.» Die Saison 2018/2019 war die bislang letzte Spielzeit, die die Liga im gewohnten Format mit maximal sieben Spielen in den Playoffs absolviert hatte. «Da hatten wir rund 130 Millionen Euro Umsatz», sagte Tripcke. Den erreichten inzwischen allerdings auch 15 statt der vormals 14 Clubs in der vergangenen Spielzeit wieder. «Da haben wir uns wieder etwas berappelt», sagte Tripcke.

Serie-A-Neuling Monza tauscht nach verpatztem Saisonstart Trainer aus

MONZA: Nach einem verpatzten Saisonstart mit nur einem Punkt aus sechs Spielen hat Serie-A-Aufsteiger AC Monza den Trainer gewechselt. Der italienische Fußball-Erstligist gab am Dienstag die Trennung von Giovanni Stroppa bekannt. Das Team übernimmt der bisherige Nachwuchscoach Raffaele Palladino. Der Verein des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi ist Tabellenschlusslicht.

Dressur-Olympiasiegerin von Bredow-Werndl nach Babypause vor Comeback

LUDWIGSBURG: Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hat etwas mehr als einen Monat nach der Geburt ihres zweiten Kindes ihr internationales Comeback im Dressur-Viereck angekündigt. Die 36 Jahre alte Reiterin aus dem bayerischen Tuntenhausen wird vom 22. bis 25. September beim Ludwigsburger Dressurfestival starten. Am 11. August war von Bredow-Werndls Tochter Ella geboren worden. Ihr Sohn Moritz ist fünf Jahre alt. «Ich war vier Tage nach der Geburt wieder im Sattel», sagte die dreimalige Europameisterin am Dienstag. In Ludwigsburg wird sie auf ihr Top-Pferd Dalera verzichten und erst einmal ihre Nachwuchspferde einsetzen.

Energiekrise: Schwimmverband fürchtet «nächste große Notlage»

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Schwimm-Verband bangt in Folge in der Energiekrise um die Trainingsmöglichkeiten für die Topathleten und um den Vereins- und Schulsport. «Natürlich ist unsere Sorge groß, dass wir nach der Corona-Krise in die nächste große Notlage schlittern, vor allem der Vereinssport, wenn Bäder schließen müssen», sagte DSV-Leistungssportdirektor Christian Hausmann der Deutschen Presse-Agentur.

Polizei: Fünf Festnahmen in Marseille vor Spiel von Frankfurt

MARSEILLE: Die Polizei in Marseille hat am Abend vor dem Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille fünf Personen festgenommen. Das teilte die zuständige Polzeipräfektur am späten Montagabend mit. Ihren Angaben zufolge verhinderten Ordnungskräfte Zusammenstöße von Fangruppen im Zentrum der südfranzösischen Hafenstadt, wie es in einem Tweet der Behörde hieß. Das Spiel findet an diesem Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) statt. Im Stadion dürfen gut 3000 Eintracht-Fans dabei sein, in Marseille wurden Medienberichten zufolge aber auch Frankfurt-Anhänger ohne Eintrittskarten für die Partie erwartet.

Herberts drei Basketball-Fragezeichen - Ziel: 2:2 gegen die Stars

BERLIN: Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert sprach über das Worst-Case-Szenario, als er eine Rotation mit lediglich neun übrigen Spielern erwähnte. Läuft es für Routinier Herbert und sein Team schlecht, stehen ihm am Dienstag (20.30 Uhr/Magentasport und RTL) im EM-Viertelfinale gegen Griechenland tatsächlich nur noch neun Profis zur Verfügung. Doch die Tendenz ist, dass Nick Weiler-Babb trotz seiner Schulterprobleme zurückkehrt, Franz Wagner sich rechtzeitig von der Knöchelverletzung erholt und Center Johannes Voigtmann seine Erkältung rechtzeitig auskuriert hat.

Verletzung am Sprunggelenk: RB Leipzig wochenlang ohne Laimer

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss wochenlang auf Konrad Laimer verzichten. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler war beim 3:0-Heimerfolg über Borussia Dortmund umgeknickt und hat sich eine Verletzung des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen, die eine wochenlange Pause nach sich ziehen wird, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Laimer hatte sich im Zweikampf mit dem Dortmunder Jude Bellingham verletzt, konnte aber bis kurz vor Schluss durchspielen.

Torwart- statt Teamtraining: Kruse in Wolfsburg wieder auf dem Platz

WOLFSBURG: Max Kruse hat vier Tage nach seiner sportlichen Ausbootung beim VfL Wolfsburg wieder am Training des Fußball-Bundesligisten teilgenommen. Der 34-Jährige absolvierte am Dienstagvormittag allerdings nur die Aufwärm- und am Schluss auch die Stabilisationsübungen zusammen mit dem Rest des Teams. Als es um mannschaftstaktische Inhalte und Spielformen ging, half er als einziger Feldspieler beim Torwarttraining mit und drehte einige Laufrunden mit dem Athletiktrainer Georg Schulz. Nach Angaben des Clubs wird Kruse am Dienstag aber an einem sozialen Projekt des VfL teilnehmen. Die Spielerinnen und Spieler besuchen dazu jedes Jahr an einem Tag verschiedenen Aktionen in der Region.

Britisches Box-Duell: Joshua akzeptiert Bedingungen von Fury

LONDON: Ein Duell der besten britischen Schwergewichtsboxer Tyson Fury und Anthony Joshua wird möglicherweise noch in diesem Jahr stattfinden. Das Management von Joshua bestätigte am Dienstag, dass es die Bedingungen von Fury angenommen habe. Dessen Promoter Frank Warren kündigte daraufhin an, dass es bald einen Vertrag geben werde. Mögliches Datum für den Kampf ist der 3. Dezember, Fury möchte 60 Prozent der Börse erhalten, Joshua soll die übrigen 40 Prozent bekommen.