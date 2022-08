Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.08.22 | Überblick

Mihambo: Olympische Werte wichtiger als Olympische Spiele

HAMBURG: Weitspringerin Malaika Mihambo sieht Olympische Spiele in Deutschland als lohnendes, aber nicht als vorrangiges Ziel an. «Olympische Spiele in Deutschland wären schön», sagte die Olympiasiegerin und Weltmeisterin am Montag vor der Verleihung des «Sport Bild»-Award in Hamburg. «Wichtiger aber ist, dass die olympischen Werte wie Toleranz, Respekt und Fairness in Deutschland gelebt werden», betonte die 28 Jahre alte Athletin, die vor wenigen Tagen bei den Europameisterschaften in München die Silbermedaille gewonnen hatte.

«Die Stimmung bei den European Championships in München war großartig. Das hatte olympisches Flair», sagte Mihambo, die in Hamburg als «Star des Jahres» ausgezeichnet wurde. Die Athletin von der LG Kurpfalz lobte die Zuschauer im Olympiastadion. «Es war schön, dass das deutsche Publikum so fair war, dass es Sportler aus allen Ländern unterstützt hat.»

Salihamidzic über Bayern-Übermacht: «Wollen um drei Titel spielen»

HAMBURG: Hasan Salihamidzic ist nach dem 7:0 des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München beim VfL Bochum locker und gut gelaunt beim «Sport Bild»-Award» in Hamburg aufgetreten. Auf die Frage, welchen Preis er bei der Ehrung im kommenden Jahr gerne entgegennehmen würde, antwortete Bayerns 45 Jahre alter Sportdirektor am Montagabend mit einem breiten Lächeln: «Den für die beste Mannschaft in Europa». Die Ziele der Münchner in der Königsklasse sind erstklassig. «In der Champions League wollen wir weit kommen, möglichst ins Finale. Dazu Meisterschaft und Pokal, wir wollen um alle drei Titel spielen», betonte der Ex-Profi.

Trotz des Abgangs von Toptorjäger Robert Lewandowski zum FC Barcelona sieht er den deutschen Rekordmeister gut aufgestellt. «Wir haben uns verstärkt. So wie alles zusammengestellt ist, können wir gut in die Saison blicken», meinte Salihamidzic. Ungeachtet des starken Saisonstarts mit drei souveränen Siegen will er von einer Bayern-Übermacht und der drohenden Langeweile in der Bundesliga aber nichts wissen. «Es sind erst drei Spiele gespielt, die Saison ist noch lang», sagte der Ex-Profi des Hamburger SV.

Völler mahnt trotz Bayer-Fehlstarts zur Ruhe: «Köpfe freikriegen»

HAMBURG: Null Punkte, drei Pleiten, Pokal-K.o. und Tabellenvorletzter: Trotz des unverhofften Fehlstarts rät Rudi Völler den Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen, die Ruhe zu bewahren. «Vor ein paar Wochen wurden wir noch abgefeiert, jetzt müssen wir da durch», sagte der 62 Jahre alte ehemalige Bayer-Sportdirektor und -Geschäftsführer am Montagabend am Rande des «Sport Bild»-Award in Hamburg. Der 90-malige Nationalspieler und Weltmeister von 1990 wurde bei der Veranstaltung für sein Lebenswerk geehrt.

In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit hatte Bayer 04 noch stark aufgetrumpft und wurde deshalb vor Saisonbeginn sogar als Mitfavorit gehandelt. Völler glaubt, dass das Team auch rasch zu alter Stärke zurückfinden werde. «Die Truppe kann wunderbar Fußball spielen, das hat sie bewiesen. Jetzt müssen die Spieler die Köpfe freikriegen, dann geht es auch wieder bergauf», erklärte der einstige Torjäger. Völler war 1994 zu Bayer Leverkusen gekommen, für das er in mehreren Funktionen, auch als Interimscoach, bis zum Sommer tätig war.