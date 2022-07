Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.07.22 | Überblick

Bayerns Sarah Zadrazil winkt 100. Länderspiel gegen Deutschland

LONDON: Sarah Zadrazil vom FC Bayern München steht ausgerechnet im EM-Viertelfinale gegen Deutschland vor ihrem 100. Länderspiel für Österreich. «Es ist ein besonderes Spiel. 100 Länderspiele, das macht mich schon stolz», sagte die 29 Jahre alte Mittelfeldakteurin vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) im Brentford Community Stadium. «Optimal wäre natürlich, wenn wir am Donnerstag auch noch gewinnen, dann würde ich mein 100. Länderspiel nie wieder vergessen.»

Zadrazil wechselte 2020 innerhalb der deutschen Bundesliga von Turbine Potsdam nach München, wo sie 2021 die deutsche Meisterschaft feierte. In der ewigen Einsatzliste Österreichs liegen nur Sarah Puntigam (123), Carina Wenninger (119), die diesen Sommer vom FC Bayern an den AS Rom ausgeliehen wurde, und Nina Burger (109) vor ihr.

Zadrazil hatte vor dem Turnier nach eigenen Angaben Bayern-Star Thomas Müller getroffen, beide haben bei den Münchnern die Rückennummer 25. «Es war ein seltener Kontakt. Er ist sehr sympathisch, es war ein sehr guter Austausch auch abseits der Kameras», sagte sie.

DFB-Verantwortlicher: «Herz gegen Herz» im Viertelfinale

LONDON: Auf ein Duell «Herz gegen Herz» freuen sich die DFB-Verantwortlichen bei der Fußball-Europameisterschaft vor dem Viertelfinale von Deutschlands Frauen gegen Österreich. Den Begriff nannte Joti Chatzialexiou, Leiter Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund, vor dem ersten K.o.-Spiel des Teams von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in Brentord.

«Wir freuen uns auf das Nachbarschaftsduell. Das ist ein Derby, das wird sehr leidenschaftlich», sagte der 46-Jährige. «Aber - und das ist unser Selbstverständnis und so sind wir ins Turnier gegangen: Wir entscheiden auch im Viertelfinale, wer als Sieger vom Platz geht.» Angesichts der Mentalität und der Spielstärke «sind wir natürlich der Favorit», betonte Chatzialexiou. «Das wollen wir unter Beweis stellen und unser Spiel dem Gegner aufdrücken, das wird das Ziel sein. Und dann gewinnen wir das auch.»