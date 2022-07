Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.07.22 | Aktualisiert um: 17:20 | Überblick

Verkaufsstart für restliche Tickets der Fußball-WM

ZÜRICH: Der Verkauf der restlichen Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat am heutigen Dienstag begonnen. Die Karten werden nach der Reihenfolge der Anfragen veräußert, also entsprechend dem Eingang der Bestellung und solange der Vorrat reicht. Laut Weltverband FIFA sind noch Tickets in allen vier Preiskategorien erhältlich, wobei Karten der Kategorie 4 Einwohnern von Katar vorbehalten sind.

Nach dem Abschluss der Qualifikation für das Turnier mit 32 Mannschaften erwartet die FIFA ein «enormes weltweites Interesse» an der neuen Verkaufsperiode, die am 16. August endet. Bislang wurden 1,8 Millionen Tickets veräußert. Die WM findet vom 21. November bis 18. Dezember in Katar statt. Das Finale wird im 80.000 Zuschauer fassenden Lusail Stadium ausgetragen.

DFB-Spielmacherin Sara Däbritz mit muskulären Beschwerden

LONDON: Spielmacherin Sara Däbritz hat drei Tage vor dem ersten EM-Spiel der deutschen Fußballerinnen nur individuell trainieren können. Die 27-Jährige hat nach DFB-Angaben leichte muskuläre Beschwerden. Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im ersten Gruppenspiel auf Dänemark.

Der Rest der Mannschaft absolvierte am Dienstag eine weitere Einheit auf dem Gelände des Grasshoppers Rugby Football-Clubs in London-Brentford. Däbritz war als Letzte zur Turniervorbereitung in Herzogenaurach zur Mannschaft gestoßen, weil die Saison in Frankreich länger dauerte. Die frühere Bayern- und Freiburg-Spielerin wechselt in diesem Sommer von Paris Saint-Germain zum Champions-League-Sieger Olympique Lyon.