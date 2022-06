Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.06.22 | Aktualisiert um: 15:05 | Überblick

Bruder Mischa: Zverev-Auftritt in Wimbledon «ausgeschlossen»

MÜNCHEN: Alexander Zverev wird den Rasen-Klassiker in Wimbledon wie erwartet nach seiner Fußverletzung bei den French Open verpassen. «Wimbledon ist ausgeschlossen, das ist klar», sagte sein Bruder Mischa der «Bild» vor den abschließenden Untersuchungen in München. «Sind nur ein, zwei Bänder durch, kann er nächste Woche schon wieder laufen. Sind viele betroffen, kann es auch Monate dauern.» Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres findet vom 27. Juni bis 10. Juli statt.

Alexander Zverev war am Montagabend in München untersucht worden, eine endgültige Diagnose stand zunächst noch aus. Der Olympiasieger war am Freitag in Paris gegen Ende des zweiten Satzes im Halbfinale gegen den Spanier Rafael Nadal mit dem rechten Fuß umgeknickt und hatte im Stade Roland Garros aufgeben müssen. Nach ersten Untersuchungen hatte der 25-Jährige mitgeteilt, dass er sich mehrere Seitenbänder im Fuß gerissen habe. Am Montag ging es nach Deutschland, um sich unter anderen beim Davis-Cup-Arzt Tim Kinateder in München untersuchen und klären zu lassen, ob außer den Seitenbändern noch mehr im Fuß kaputt gegangen war.

Zverevs Bruder Mischa hatte zuvor erklärt, dass die erste schwere Verletzung der Karriere den gebürtigen Hamburger nicht aus der Bahn werfen werde. «Er ist stark, er hat einen starken Körper, einen starken Willen und die Familie ist auch sehr willensstark», sagte Mischa Zverev bei Eurosport. «Ich glaube, er wird noch stärker zurückkommen, noch erwachsener, noch ruhiger, selbstbewusster.»

Kommende Woche wird Zverev als Nummer zwei so gut in der Weltrangliste platziert sein wie noch nie zuvor in seiner bisherigen Laufbahn.

Kein Jubel beim Jubilar Arnautovic: «Wir haben mit Pech verloren»

WIEN: Auch das stolze Jubiläum konnte Marko Arnautovic nicht über die unglückliche Heimniederlage hinwegtrösten. «Wir haben mit Pech verloren. Wir haben unsere Chancen nicht gemacht», sagte der Stürmer der österreichischen Fußballnationalmannschaft nach dem 1:2 (0:1) gegen Dänemark in der Nations League. «Heute hätten wir das Spiel gewinnen müssen», befand der 33 Jahre alte Profi vom FC Bologna im Rückblick auf die 0:4-Klatsche gegen die Dänen in der WM-Qualifikation.

«Wir hätten uns heute mindestens einen Punkt verdient gehabt. Wir haben in der gegnerischen Hälfte zwar nicht alles so gemacht, wie wir uns das vorgenommen haben, aber hatten Chancen für drei Spiele», sagte der neue ÖFB-Auswahltrainer Ralf Rangnick nach seinem missglückten Heimspiel-Debüt in Wien. «Wenn Marko vor dem 1:2 nicht die Stange trifft, sondern ins Tor, hätten wir das Spiel wohl gewonnen», meinte der deutsche Fußballlehrer. «Aber es ist schade, dass wir uns nicht belohnen konnten», meinte Rangnick drei Tage nach dem überzeugenden 3:0-Auftaktsieg in Kroatien.

Arnautovic, der als dritter ÖFB-Auswahlkicker nach Rekordhalter Andreas Herzog (103) und Aleksandar Dragovic (100) sein 100. Länderspiel absolvierte, hatte sogar den Führungstreffer auf dem Fuß: In der 74. Minute hämmerte der ehemalige Profi von Werder Bremen den Ball an den Pfosten. Die «100» mache ihn stolz, «aber jetzt geht es weiter - ich bin noch nicht fertig.»

Die Partie wurde mit 90-minütiger Verspätung angepfiffen, weil am Montagabend im Ernst-Happel-Stadion die Flutlichtanlage ausgefallen war. Unbeeindruckt vom Blackout gingen die Dänen durch Pierre-Emile Højbjerg von Tottenham Hotspur in Führung (28. Minute), die Gastgeber kamen vor 18.700 Zuschauern durch den Wolfsburger Xaver Schlager verdient zum Ausgleich (67.). Matchwinner Jens Stryger Larsen ließ die Gäste dann doch noch jubeln (84.). Am kommenden Freitag empfängt die ÖFB-Auswahl Weltmeister Frankreich.