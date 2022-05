Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.05.22 | Überblick

Tennis-Routinier Kohlschreiber verpasst Qualifikation für French Open

PARIS: Die French Open finden in diesem Jahr ohne Routinier Philipp Kohlschreiber statt.

Der 38 Jahre alte Augsburger verlor am Dienstag in der ersten Runde der Qualifikation gegen den Franzosen Enzo Couacaud mit 4:6, 6:7 (2:7) und verpasste damit den Sprung ins Hauptfeld des zweiten Grand-Slam-Turniers der Saison. Damit wird Kohlschreiber wohl nie mehr in Roland Garros aufschlagen. Denn der langjährige Davis-Cup-Spieler hat angekündigt, seine Tennis-Karriere im Lauf dieses Jahres beenden zu wollen. Im vergangenen Jahr hatte Kohlschreiber in Paris noch die dritte Runde erreicht.