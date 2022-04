Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

«Tages-Anzeiger»: Verbleib russischer Funktionäre im IOC unverständlich

ZÜRICH: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will keine russischen Funktionäre ausschließen - trotz deren Nähe zu Wladimir Putin. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Der weltweit wichtigste Sportverband beruft sich darauf, dass die Funktionäre vom IOC gewählt werden und laut Olympischer Charta nicht ihr Land vertreten. Das mag in der Theorie so sein, in der Praxis sind die Leute Vertreter ihres Landes. Zudem hat das IOC nach Kriegsausbruch dazu aufgerufen, russische und weißrussische Sportlerinnen und Sportler von Veranstaltungen auszuschließen. Was dann geschah. Was richtig ist, wenn man sich die Symbolkraft des Sports in autokratisch regierten Ländern veranschaulicht. Eine Ebene höher, bei den Funktionären, tut sich das IOC deutlich schwerer. Obwohl die Sachlage noch viel klarer wäre. (...)

Angesichts des Ausschlusses der Sportlerinnen und Sportler ist dies völlig unverständlich. Die Ursache für diese Widersprüchlichkeit findet man ganz oben, bei IOC-Präsident Thomas Bach. Ein Mann, der selbst eine problematische Nähe zu Wladimir Putin pflegt. Wenn man also im Streben für das Gute den Ausschluss von Funktionären fordert, müsste man ganz oben anfangen - bei Thomas Bach zum Beispiel.»