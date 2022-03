Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Weitere Absage für Flick: Robin Koch fehlt DFB-Team wegen Corona

FRANKFURT/MAIN: Hansi Flick muss in der Vorbereitung auf die ersten Länderspiele des Jahres auf einen weiteren Spieler verzichten. Innenverteidiger Robin Koch konnte am Montag wegen eines positiven Corona-Tests nicht zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach Frankfurt anreisen, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Der 25-Jährige vom englischen Premier-League-Club Leeds United war erstmals seit vergangenen Sommer wieder für die DFB-Elf nominiert worden.

Bayern-Frauen in der Allianz Arena: Trainer hofft auf 12.000

MÜNCHEN: Trainer Jens Scheuer hat vor dem ersten Spiel der Fußballerinnen des FC Bayern München in der Allianz Arena kräftig um weitere Zuschauer geworben. Der 43-Jährige startete bei der Pressekonferenz am Montagabend einen Aufruf, «doch noch ein Online-Ticket zu ergattern, damit wir die 12.000 voll machen». Der FC Bayern erwartet im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) mindestens 10.000 Fans im 75.000 Besucher fassenden Stadion.

Van Gaal: Fußball-WM in Katar «lächerlich»

AMSTERDAM: Hollands Bondscoach Louis van Gaal findet es «lächerlich», dass die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ausgetragen wird. Der FIFA ginge es nicht um die Entwicklung des Fußballs, sondern um Geld, sagte der Nationaltrainer der Niederlande. Der 70-Jährige trifft mit seinem Team am nächsten Dienstag (29. März) in Amsterdam in einem Testspiel auf Deutschland.

Nach Zusatz-Transferfenster: Neue Spieler im Europacup erlaubt

NYON: Fußball-Vereine dürfen in den verbleibenden Spielen der Europacup-Wettbewerbe bis zu zwei zusätzliche Akteure aus russischen oder ukrainischen Clubs nachmelden. Das beschloss das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union am Montag. Damit reagierte der Verband auf eine Entscheidung des Weltverbandes FIFA, der vor zwei Wochen ein außerordentliches Transferfenster für ausländische Spieler und Trainer in russischen und ukrainischen Clubs geöffnet hatte

Russische Geherin verliert wegen Dopings Olympiasieg und WM-Titel

LONDON: Die russische Geherin Jelena Laschmanowa verliert wegen Dopings ihren Olympiasieg 2012 und den Titel von den Weltmeisterschaften 2013. Wegen der Einnahme verbotener Substanzen und des Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln des Leichtathletik-Weltverbandes wurde die 29-Jährige rückwirkend vom 9. März 2021 für zwei Jahre gesperrt, teilte die Athletics Integrity Unit (AIU) am Montag mit. Die Sportlerin habe die Strafe akzeptiert.