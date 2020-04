Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.04.20 | Überblick

Saison in Handball-Bundesliga abgebrochen - THW Kiel Meister

FRANKFURT: Die Saison in der 1. und 2. Handball-Bundesliga (HBL) ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen worden. Das haben die 36 Clubs am Dienstag nach einer Abstimmung mit großer Mehrheit beschlossen. Zudem legte das HBL-Präsidium fest, dass die Abschlusstabelle nach der sogenannten Quotientenregelung gewertet wird. Dabei werden bei jedem Team die Pluspunkte durch die absolvierten Spiele geteilt und anschließend mit 100 multipliziert. Damit steht der THW Kiel erstmals seit 2015 wieder als deutscher Meister fest.

Innenministerium gegen konkreten Termin für erste Bundesliga-Spiele

BERLIN: Das Bundesinnenministerium ist strikt dagegen, jetzt schon einen Termin für die Wiederaufnahme von Bundesliga-Spielen zu nennen. Das geht aus einem Schreiben des parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Mayer (CSU) an die Vorsitzende der Sportministerkonferenz, die Bremer Senatorin Anja Stahmann (Grüne), hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In dem Schreiben vom Dienstag heißt es, die von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder zunächst bis zum 3. Mai vereinbarten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gälten «uneingeschränkt» auch für den Sport. Dies sei auch bei der Telefonschaltkonferenz der Sportminister so besprochen worden.

Hamburger Tennisturnier: Verlegung in den September geplant

HAMBURG: Die Organisatoren der Hamburg European Open planen einen neuen Termin für des Tennis-Turnier am Rothenbaum: «Unsere Wunschvorstellung wäre eine Verlegung in den September», sagte Turnier-Direktorin Sandra Reichel am Dienstag. Ursprünglich sollte die 114. Auflage des Sandplatzturniers vom 11. bis 19. Juli stattfinden. Aufgrund des Verbots von Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31. August ist eine reguläre Durchführung des ATP-Turniers der 500er-Kategorie zu diesem Termin ausgeschlossen.

Real Madrid möchte Saison in Trainingsstadion zu Ende spielen

MADRID: Wenn die Primera División in Spanien wieder startet, könnte sich Rekordmeister Real Madrid in einem Mini-Stadion wiederfinden. Das Starensemble plant Berichten zufolge, die verbleibenden Partien der Meisterschaft im vereinseigenen Trainingsstadion Estadio Alfredo di Stéfano in Valdebebas außerhalb von Madrid zu Ende zu spielen. Dieses umfasst gerade einmal 6000 Zuschauerplätze - aber die Spiele würden wohl eh vor leeren Rängen ausgetragen.

Skepsis beim Koch-Institut zu Corona-Tests in Bundesliga

Berlin (dpa) - Lars Schaade, der Vizepräsident des Robert Koch-Instituts, steht den geplanten Coronavirus-Tests in der Fußball-Bundesliga sehr skeptisch gegenüber. «Ich sehe nicht, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen, ob die nun Sportler sind - man kann sich ja auch alles andere ausdenken, was möglicherweise ein gewisses gesellschaftliches Interesse hat, - warum die routinemäßig gescreent werden sollen», sagte Schaade am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Berlin. Allgemein meinte der RKI-Vizepräsident zur Test-Problematik in der Bundesliga: «Das ist eine schwierige Frage.»

Kölner Doping-Kontrolllabor testet 95 Prozent weniger als üblich

KÖLN: Das Doping-Kontrolllabor in Köln hat seine Arbeit nahezu einstellen müssen. «Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Probenzahl auf ein Minimum zurückgegangen. Derzeit testen wir circa 95 Prozent weniger Dopingkontrollproben als zuvor», sagte der Leiter des Labors, Mario Thevis, den Zeitungen der «Funke Mediengruppe» (Dienstag). Wegen der weltweiten Corona-Pandemie ist die Entnahme von Dopingproben stark zurückgegangen.

DFB hat Länderspiele gegen Ausfall versichert

FRANKFURT/MAIN: Die finanziellen Verluste für den Deutschen Fußball-Bund durch die wegen der Corona-Krise ausgefallenen Länderspiele sind nicht so hoch wie erwartet. «Der DFB verfügt über eine Ausfallversicherung für seine Länderspiele, die auch im Falle der Länderspiele im März gegen Italien und Spanien greift. Diese Versicherung setzt eine Spielabsage von dritter Seite voraus», sagte DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge dem Onlineportal «Sport1».

Fan-Organisation «Unsere Kurve» macht Druck auf Bundesliga-Fußball

FRANKFURT/MAIN: Die Fan-Organisation «Unsere Kurve» hat den Profifußball vor einer Wiederaufnahme der Bundesliga mit Geisterspielen unter Druck gesetzt und ein Umdenken gefordert. «Wir möchten nicht mehr über Symptome diskutieren, sondern endlich über die Krankheit und die Wege zur Gesundung des Fußballs sprechen. Vereine und Verbände sind herausgefordert, jetzt verbindliche Schritte zur Gesundung des Profifußballs einzuleiten und zu gehen», heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. «Anders ist eine Akzeptanz für Maßnahmen zur Beendigung der laufenden Saison aus unserer Sicht nicht zu erreichen.»