Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.04.20 | Aktualisiert um: 22:05 | Überblick

Organisatoren: Tour-de-France-Start am 27. Juni nicht möglich

PARIS: Die Organisatoren der Tour de France arbeiten an einer Verschiebung des Rad-Klassikers. Ein Start wie geplant am 27. Juni in Nizza sei nicht mehr möglich, teilten die Veranstalter der dpa am Dienstag mit. Zuvor hatte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gesagt, dass wegen der Coronavirus-Pandemie «Veranstaltungen mit großem Publikum frühestens Mitte Juli abgehalten werden» könnten. Das Vorhaben der Veranstalter, die Tour wie geplant vom 27. Juni bis zum großen Finale in Paris am 19. Juli trotz aller Widrigkeiten mit Fans an der Strecke stattfinden zu lassen, war somit hinfällig geworden.

Leopoldina-Präsident: Stadionbesuche erst in vielen Monaten

BERLIN: Der Präsident der Wissenschaftsakademie Leopoldina rechnet über einen langen Zeitraum mit Geisterspielen im Fußball. «Es wird sicherlich viele Monate dauern, es kann bis zu eineinhalb Jahre sein», sagte Gerald Haug den ARD-«Tagesthemen» auf die Frage, wie lange auf Besuche in Fußballstadien verzichtet werden sollte. Der 52-Jährige verwies darauf, dass die Corona-Pandemie erst ende, wenn ein Impfstoff gegen das Virus gefunden sei. Bis dahin sei es «sicherlich klug», nicht ins Fußballstadion zu gehen.

«Kicker»: Komplizierte Verhandlungen zwischen Neuer und FC Bayern

MÜNCHEN: Die Verhandlungen zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern über einen neuen Vertrag dürften sich dem «Kicker» zufolge hinziehen. Wie das Fachmagazin am Dienstag schrieb, könnte es bis zu einer «definitiven Entscheidung» noch Wochen oder sogar Monate dauern. «Die Fronten sind derzeit allzu sehr verhärtet.» Allerdings seien der Nationaltorwart und der deutsche Fußball-Rekordmeister grundsätzlich zu einer Vertragsverlängerung bereit. Ein Knackpunkt soll die Laufzeit des künftigen Kontrakts sein.

«Marca»: Real Madrid will BVB-Stürmer Haaland schon in diesem Sommer

MADRID: Sturmtalent Erling Haaland soll bereits in diesem Sommer von Borussia Dortmund zu Real Madrid wechseln. Das berichtet die spanische Zeitung «Marca». Demnach haben die «Königlichen» ihre Bemühungen sowohl um den 19 Jahre alten Norweger als auch um den französischen Weltmeister Kylian Mbappé intensiviert. Profitieren könnte Real dabei von einer angeblichen Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro, die der erst im Januar abgeschlossene und bis 2024 datierte Vertrag zwischen dem BVB und dem ehemaligen Salzburger Haaland beinhalten soll. Nach Informationen der «Bild» greift diese Klausel jedoch erst frühestens im Sommer 2022.

Olympia-Sprecher zu möglicher Verschiebung: «Haben keinen Plan B»

TOKIO: Die Organisatoren der Olympischen Spiele von Tokio haben am Dienstag noch einmal klargestellt, dass sie keinen «Plan B» für den Fall hätten, falls die Spiele wegen der Coronavirus-Pandemie noch über das Jahr 2021 hinaus verschoben werden müssten. Olympia-Sprecher Masa Takaya zufolge gehen die Organisatoren davon aus, dass die Sommerspiele am 23. Juli 2021 eröffnet werden. Die Paralympics folgen am 24. August.

Köln-Profi Leistner übernimmt Trainer-Gehälter von Borea Dresden

DRESDEN: Bundesliga-Profi Toni Leistner unterstützt seinen Kindheitsclub mit einer noblen Geste. «Nie vergessen, wo man herkommt. Deswegen möchte ich unterstützen, indem ich die Gehälter der Jugendtrainer meines Jugendvereins SC Borea Dresden in diesem Monat übernehme, dass auch in Zukunft Talente für den Dresdner Fußball heranwachsen können», teilte der Verteidiger des 1. FC Köln via Twitter mit.

Ewald Lienen für Obergrenzen für Fußballer-Gehälter und Ablösen

HAMBURG: Ewald Lienen fordert für den Profifußball als Konsequenz aus der gegenwärtigen Corona-Pandemie die Einführung von finanziellen Obergrenzen. «Wir müssen über Gehaltsobergrenzen, also einen Salary Cap, ebenso nachdenken wie über eine Begrenzung der Ablösesummen», sagte der Technische Direktor des Hamburger Zweitligisten FC St. Pauli dem «Hamburger Abendblatt» (Dienstag). Es könne nicht sein, dass ein Profi nur zwei Jahre spielen müsse, um danach für sein ganzes Leben ausgesorgt zu haben: «Wenn er deutlich weniger bekommt, hat er immer noch viel, viel mehr als der durchschnittliche Arbeitnehmer.»

«Kicker»: Flick stellt Klose mögliches Jobprofil als Assistent vor

München (dpa) - Für den Fall einer Beförderung von Miroslav Klose (41) zum Co-Trainer beim FC Bayern soll ihm Hansi Flick dem «Kicker» zufolge auch schon den potenziellen Aufgabenbereich vorgestellt haben. Wie das Fachmagazin am Dienstag berichtete, soll sich der aktuelle U17-Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters auf die Schulung der Stürmer spezialisieren, auf Torabschlüsse und Standards. Quellen nannte das Magazin nicht.

1899-Coach Schreuder: Drei Wochen gemeinsames Training nötig

HOFFENHEIM: Trainer Alfred Schreuder von der TSG 1899 Hoffenheim geht davon aus, dass die Saison der Fußball-Bundesliga in einigen Wochen fortgesetzt werden kann. «Ich denke, drei Wochen gemeinsames Training sind sicherlich notwendig nach der langen Pause, auch für die Gesundheit der Spieler», sagte der Niederländer im Interview des Fachmagazins «Kicker» (Dienstag). «Das Wichtigste ist, dass alle Clubs die gleichen Bedingungen haben. Wenn es am Ende nur zwei Wochen sein sollten, dann ist das eben so.»

Asien: Verschiebung von Fußball-Spielen und Wettbewerben verlängert

BERLIN: Der Asiatische Fußballverband hat die Aussetzung von Spielen und Wettbewerben verlängert. Alle Aktivitäten, die im Mai und Juni stattfinden sollten, wurden bis auf Weiteres verschoben, wie der AFC am Dienstag mitteilte. Zuvor waren wegen der Coronavirus-Pandemie bereits die Spiele im März und April verschoben worden.

Nationalspieler Draxler spendet für Clubs seiner Heimatstadt Gladbeck

DORSTEN: Fußball-Nationalspieler Julian Draxler leistet den Vereinen seiner Heimatstadt Gladbeck Hilfe bei der Bewältigung der Corona-Krise. Mit einer Geldspende in unbekannter Höhe will der Weltmeister von 2014 vom französischen Meister Paris Saint-Germain dazu beitragen, die finanziellen Einbußen im Bereich des Amateurfußballs abzufedern. Die Spende soll den sieben Fußballvereinen in Gladbeck ohne Antrag zugutekommen.

«Kicker»: Keine Dividende für BVB-Aktionäre bei Corona-Minus

DORTMUND: Die Aktionäre von Borussia Dortmund können nach Einschätzung des Fußball-Fachmagazins «Kicker» in diesem Geschäftsjahr nicht mit einer Dividende rechnen. Anders als in den Vorjahren, als der an der Börse notierte Fußball-Bundesligist einen Gewinnanteil an seine Anteilseigner weiterreichte, drohe in der Saison 2019/20 ein Minus. So bezifferte der Tabellenzweite allein die Einnahmeverluste im Ticketing für diese Saison durch voraussichtlich fünf Heimspiele ohne Zuschauer gegen Schalke, Bayern, Hertha, Mainz und Hoffenheim auf bis zu 15 Millionen Euro. Bei weiteren Geisterspielen bis Weihnachten drohen Mindereinnahmen von insgesamt 50 Millionen Euro.

Profifußball: DFL verschiebt Mitgliederversammlung auf 23. April

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga verschiebt ihre Entscheidung über eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison in die nächste Woche. Die für diesen Freitag geplante außerordentliche Mitgliederversammlung zu weiteren Maßnahmen in der Corona-Krise werde auf den 23. April verlegt, teilte die DFL am Dienstag in Frankfurt/Main mit. Damit verschafft sich die Dachorganisation der 36 Proficlubs etwas Luft in der Debatte um Spiele ohne Zuschauer. «Ziel der Verschiebung ist es, Clubs und DFL zusätzliche Zeit zur weiteren intensiven Vorbereitung bevorstehender Entscheidungen zu geben», heiß es in der Erklärung.

FIFA: Großteil der Länderspiele erst 2021 - Nations League gefährdet

BERLIN: Ein großer Teil der geplanten Länderspiele des Fußball-Jahres wird möglicherweise erst 2021 ausgetragen werden können. Diese Meinung vertritt der Vizepräsident des Weltverbandes FIFA, Victor Montagliani, weil damit zu rechnen sei, dass die Reisebeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie länger ausdauern würden. Betroffen davon wären dann auch die ab 3. September 2020 geplanten Spiele der Nations League. Sogar die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar müsse nach seiner Auffassung möglicherweise verkürzt werden, da der Zeitrahmen für das im November 2022 beginnende Turnier enger werde.

UEFA spricht kommende Woche über weiteres Vorgehen

Berlin (dpa) - Die europäische Fußball-Union UEFA wird in der kommenden Woche bei einer erneuten Konferenz das weitere Vorgehen in der Corona-Krise besprechen. Das UEFA-Exekutivkomitee werde am 23. April in einer Video-Konferenz die aktuelle Lage erörtern, bestätigte die UEFA am Dienstag auf Anfrage. Zuvor dürften Beratungen mit den 55 UEFA-Mitgliedsverbänden und Vertretern des Vereinsfußballs anstehen. Vorrang hat für die UEFA der Abschluss der nationalen Liga- und Pokalwettbewerbe. Ein Notfallplan sieht vor, dass die Spiele bis Juli oder August gehen könnten, die über die Teilnahme an der Champions und Europa League in der nächsten Saison entscheiden.

Hamburger SV und Hoffmann einigen sich auf Vertragsauflösung

HAMBURG: Fußball-Zweitligist Hamburger SV und sein ehemaliger Vorstandsvorsitzender Bernd Hoffmann haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde das ursprünglich bis zum 30. Juni 2021 datierte Arbeitsverhältnis rückwirkend zum 11. April aufgelöst. Über sämtliche Inhalte der Auflösung vereinbarten beide Parteien Stillschweigen. Der 57-jährige Hoffmann war am 28. März vom Aufsichtsrat der HSV Fußball AG freigestellt worden, nachdem es zuvor Meinungsverschiedenheiten mit seinen Vorstandskollegen Jonas Boldt (Sport) und Frank Wettstein (Finanzen) gegeben hatte.

Teamchef Binotto versichert Vettel Wertschätzung von Ferrari

MARANELLO: Sebastian Vettels Teamchef Mattia Binotto hat dem viermaligen Formel-1-Weltmeister erneut die Anerkennung von Ferrari versichert. «Seb ist eine authentische und aufrichtige Person. Er liebt seinen Job, er liebt ihn wirklich, und das ist einer der Gründe, warum auch wir bei Ferrari ihn so sehr schätzen», wurde Binotto am Dienstag auf der Formel-1-Homepage zitiert.

Gehaltsverzicht bei Ludwigsburger Basketballern

LUDWIGSBURG: Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat sich mit seinen Spielern auf einen Gehaltsverzicht geeinigt. Zudem werde ein Teil der Vereinsbelegschaft in Kurzarbeit geschickt, teilte der Club am Dienstag mit. «Es ist wichtig, in einer solch schwierigen Situation auf Verständnis und Entgegenkommen zählen zu können. Das ist ein Bestandteil, der uns hilft, die jetzige Krise zu überstehen», sagte Vorstand Alexander Reil.

