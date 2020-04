Von: Redaktion (dpa) | 07.04.20

FC Bayern München und Thomas Müller verlängern bis 2023

MÜNCHEN: Der FC Bayern und Thomas Müller verlängern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, einigten sich Club und Offensivspieler auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2023. Der alte Vertrag des 30-Jährigen war bis zum Sommer 2021 datiert. Müller wechselte im Alter von zehn Jahren im Sommer 2000 zum FC Bayern. Der Weltmeister von 2014 gewann mit den Münchnern acht Meistertitel, fünfmal den DFB-Pokal und wurde 2013 Champions-League-Sieger.

DFL-Boss Seifert zu Geisterspielen: «Wir werden bereit sein!»

FRANKFURT/MAIN: Geschäftsführer Christian Seifert sieht die Deutsche Fußball Liga (DFL) in der derzeitigen Ausnahmesituation bestens auf eine Fortführung der Spielzeit mit Geisterspielen vorbereitet. «Rein technisch gesehen würden bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs rund 300 Erwerbstätige pro Spiel an ihren Arbeitsplatz im Stadion zurückkehren, Fußballspieler, Physiotherapeuten oder Kameramänner. Wir werden bereit sein», sagte Seifert der Wochenzeitung «Die Zeit». Das klare Ziel sei weiter eine Beendigung der Saison bis 30. Juni.

Als Kontaktpersonen: Hertha-Profis Stark und Wolf vorerst zu Hause

BERLIN: Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss vorerst auf Nationalspieler Niklas Stark (24) und Marius Wolf (24) verzichten. Beide Profis gelten als Kontaktpersonen eines Coronavirus-Infizierten und müssen daher die nächsten Tage individuell zu Hause trainieren. Das teilte der Berliner Club am Dienstag auf seiner Internetseite mit und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung. Wegen eines positiven Coronavirus-Tests bei einem Spieler musste sich das Team zuletzt für zwei Wochen in eine Haus-Quarantäne begeben.

BBC: Formel 1 prüft Saisonstart mit Geisterrennen

LONDON: Die Formel 1 will ihre Saison wohl auch mit einigen Geisterrennen ohne Zuschauer retten. WM-Läufe hinter verschlossenen Türen würden nun von den Spitzen der Rennserie «ernsthaft geprüft», berichtete die BBC nach einer Telefonkonferenz mit Teamchefs, Rechteinhabern und Weltverbandschef Jean Todt. Die Formel 1 hofft, dass sich die Lage in der Corona-Pandemie in Europa ausreichend für Geisterrennen im Juli oder August verbessert. Wegen der Corona-Krise ruht der Rennbetrieb der Formel 1 bis mindestens Juni.

Bericht: Formel-1-Führung verzichtet auf 20 Prozent Gehalt

LONDON: Nach mehreren Rennställen soll auch die Führung der Formel 1 Sparmaßnahmen ergriffen haben. Geschäftsführer Chase Carey, Sportchef Ross Brawn und 15 weitere leitende Angestellte verzichten einem Bericht der «Daily Mail» zufolge wegen der Corona-Krise für zwei Monate auf 20 Prozent ihres Gehalts. Zudem sei die Hälfte der 500 Angestellten der Betreibergesellschaft der Formel 1 in Zwangsurlaub geschickt worden.

Motorrad-WM droht das Aus: Zwei weitere Grand-Prix abgesagt

HAMBURG: Der Motorrad-Weltmeisterschaft droht für das Jahr 2020 das Aus. «Wir befinden uns im Krieg. Es würde mich überraschen, wenn es möglich wäre, in diesem Jahr WM-Rennen zu veranstalten», sagte Promoter Carmelo Ezpeleta «speedweek.com». Unterdessen wurden auch die Grand Prix von Italien und Katalonien, die für den 31. Mai und den 7. Juni vorgesehen waren, auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Nach dem aktuellen Rennkalender würde nun am 21. Juni auf dem Sachsenring gefahren werden.

Sportstätten dürfen für Top-Athleten in Niedersachsen öffnen

HANNOVER: Spitzensportler dürfen in Niedersachsen wieder an Sportstätten trainieren. Im Rahmen der geänderten Verordnung über die Beschränkung sozialer Kontakte zur Eindämmung der Corona-Pandemie teilte das niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport am Dienstag mit, dass für Athletinnen und Athleten, die mit dem Sport ihren überwiegenden Lebensunterhalt bestreiten, das Training als Berufsausübung anerkannt werde. Die Regelung gilt auch für die Olympia- und Perspektivkader des Deutschen Olympischen Sportbundes und Spitzenkader des Deutschen Behindertensportverbandes.

FC Augsburgs Geschäftsführer Ströll: Bis Juni nicht insolvenzbedroht

AUGSBURG: Der FC Augsburg kommt nach Vereinseinschätzung in der Corona-Krise in dieser Saison nicht in existenzielle Nöte. Der Geschäftsführer Michael Ströll sagte dem «Kicker» und der «Augsburger Allgemeinen» (Dienstag), dass in den nächsten paar Wochen zunächst keine Zahlungsunfähigkeit drohe. «Sollte bis Ende Juni nicht gespielt werden, sind wir als FCA zwar nicht insolvenzbedroht, die Situation würde sich für uns jedoch ebenfalls verschärfen», sagte er.

Genehmigung mit Auflagen für Profifußball in Baden-Württemberg

STUTTGART: Auch die Profi-Fußballer in Baden-Württemberg dürfen nun wieder das Training in Kleingruppen aufnehmen. Für die Fußballer unter anderen des VfB Stuttgart, des Karlsruher SC, des SC Freiburg oder der TSG 1899 Hoffenheim gelte jetzt eine Ausnahmegenehmigung unter «strengsten Abstands- und Hygiene-Auflagen», wie das Sozialministerium am Dienstag mitteilte. Die Trainingseinheiten dürfen aufgrund der Coronavirus-Krise nur im Freien und mit nicht mehr als fünf Spielern in einer Gruppe stattfinden.

Späteres Saison-Ende im Tennis denkbar - Australian Open ohne Fans?

STUTTGART: Die Tennis-Saison könnte aufgrund der Coronavirus-Pandemie später enden als bisher geplant. Nach den zahlreichen Absagen von Veranstaltungen prüfen die ATP und die WTA derzeit neue Turnierkalender, wie beide Profiorganisationen der Nachrichtenagentur AP bestätigten. Demnach ziehen ATP und WTA auch in Erwägung, die Saison über das ursprünglich im November vorgesehene Ende hinaus zu verlängern. Derzeit ruht die Tennis-Tour bis mindestens 13. Juli.

Tischtennis-Weltverband legt vorläufigen Termin für Team-WM fest

BUSAN: Der Tischtennis-Weltverband ITTF hat einen vorläufigen Austragungstermin für die Team-WM gefunden. Das Turnier soll nach Möglichkeit vom 27. September bis zum 4. Oktober im südkoreanischen Busan ausgetragen werden. Ursprünglich war das Turnier Ende März geplant gewesen, dann wegen der Coronavirus-Pandemie aber verschoben worden. Der ITTF hat alle Events bis zum 30. Juni ausgesetzt.