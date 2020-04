Von: Redaktion (dpa) | 04.04.20 | Aktualisiert um: 21:55 | Überblick

Nachrichten aus der Sportwelt

Länderspiele der DFB-Frauen in den USA abgesagt

BERLIN: Die für Anfang Juni geplanten Länderspiele der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft bei Weltmeister USA sind wegen der Coronavirus-Pandemie erwartungsgemäß abgesagt worden. Das teilte der DFB am Samstag mit. Zuvor war bereits das Endspiel um den Algarve-Cup gegen Italien am 11. März abgesagt worden. Auch die für Anfang April angesetzten EM-Qualifikationsspiele gegen Irland und Montenegro mussten verschoben werden.

Coronavirus-Behandlungszentrum im BVB-Stadion hat Betrieb aufgenommen

Dortmund (dpa) - Am ersten Tag des Coronavirus-Behandlungszentrums im Dortmunder Fußballstadion ist das neue Angebot noch verhalten angenommen worden. Am Samstagnachmittag kamen nur vereinzelt Leute zur Nordtribüne des Signal-Iduna-Parks, um sich dort auf das neuartige Coronavirus testen zu lassen. Seit diesem Wochenende steht das neue Behandlungszentrum bereit. Es wird vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) betrieben.

Serbischer Fußballprofi wegen Verstoß gegen Ausgeh-Verbot verhaftet

BELGRAD: Der serbische Fußball-Nationalspieler Aleksandar Prijovic ist wegen des Verstoßes gegen das Ausgehverbot während der Corona-Krise in Belgrad verhaftet worden. Mit 19 anderen Menschen habe er sich entgegen der Bestimmungen in einem Hotel getroffen, heißt es in einem Polizeibericht vom Samstag. Der 29 Jahre alte Spieler stammt aus St. Gallen, spielt aber inzwischen für das Heimatland seiner Vorfahren.

Nach DFB-Kritik: Berufsgenossenschaft verweist auf Entlastungen

BERLIN: Nach der Kritik des Deutschen Fußball-Bundes an einer Beitragserhöhung hat die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) erneut auf mögliche Entlastungen hingewiesen. Es werde im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten alles getan, um die Belastungen für die Mitgliedsunternehmen, darunter auch die Sportunternehmen und Verbände, so gering wie möglich zu halten, hieß es in einer Stellungnahme am Samstag. Diese Maßnahmen umfassten Stundung und Ratenzahlungen. Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft verwies darauf, dass der Beitragsfuß über zehn Jahre stabil gewesen sei.

Bundesliga-Neubeginn im Mai und kaum Englische Wochen

BERLIN: Die Fußball-Bundesliga und die 2. Liga wollen offenbar am ersten oder zweiten Mai-Wochenende ihre wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison fortsetzen und dann größtenteils ohne Englische Wochen die Spielzeit bis zum 30. Juni abschließen. Darauf sollen sich die 36 Clubs nach Informationen des Fachmagazins «Kicker» verständigt haben. Voraussetzung ist allerdings, dass die Gesundheitsbehörden grünes Licht für Geisterspiele geben. Die Termine unter der Woche sollen vor allem für Nachholspiele, Partien des DFB-Pokals oder der europäischen Club-Wettbewerbe genutzt werden.

UEFA-Planspiel: Drei Länderspiele in einer Abstellungsperiode

MÜNCHEN: Nach der Verschiebung der für Juni geplanten Fußball-Länderspiele könnte die deutsche Nationalmannschaft im Herbst in einer Abstellungsperiode ausnahmsweise auch mal drei statt zwei Partien bestreiten. Bei der Europäischen Fußball-Union gibt es wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie entsprechende Denkmodelle, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Im September, Oktober und November könnte insgesamt ausnahmsweise achtmal gespielt werden. Die drei Länderspielfenster im Herbst sind eigentlich mit den insgesamt sechs Spieltagen der Nations League ausgeschöpft. Es müssen aber möglichst zeitnah auch die wegen des Coronavirus verschobenen Playoff-Spiele zur Ermittlung der letzten vier EM-Teilnehmer nachgeholt werden.

Gehaltsverzicht beim FC Bayern gilt zunächst bis Ende April

MÜNCHEN: Der Gehaltsverzicht der Fußball-Profis und der Vereinsführung des FC Bayern München wegen der Corona-Krise gilt zunächst für den laufenden Monat. Das berichtete Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im «Bild»-Interview (Samstag): «Die Spieler und die Führung verzichten erstmal im April auf 20 Prozent. Mit dem Geld ist gewährleistet, dass kein normaler Angestellter beim FC Bayern weniger Netto in der Tasche hat.» Sollte die Spielpause der Bundesliga wegen der Virus-Pandemie länger dauern, «werden wir uns mit unserem Spielerrat Ende des Monats zusammensetzen und besprechen, wie es weitergeht», kündigte Rummenigge (64) an.

Nach Halswirbel-OP: Kölns Czichos will diese Saison wieder spielen

KÖLN: Abwehrspieler Rafael Czichos vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln träumt nach einer komplizierten Halswirbel-Operation noch von «zwei bis drei Spielen» in dieser Saison. «Seit Montag gehe ich joggen oder quäle mich auf den Ergometer», sagte der 29-Jährige im Interview der «Bild»-Zeitung (Samstag). Czichos hatte im Februar nach einem Zusammenprall mit Marko Grujic von Hertha BSC einen Bruch an der Halswirbelsäule erlitten.

Spitzensportler können auf Trainingsmöglichkeiten hoffen

WIEN: Österreichs Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) hat den Spitzensportlern des Landes Hoffnung gemacht, trotz der Corona-Krise bald wieder trainieren zu können. «Ich hoffe, dass das in nächster Zeit ist, in den nächsten Wochen», sagte Kogler am Samstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Mögliche Lockerungen etwa beim Betretungsverbot von Sportstätten würden aber schrittweise erfolgen, kündigte Kogler an. Bei kontaktintensiven Indoor-Sportarten solle dies später der Fall sein als bei Outdoor-Sportarten mit weniger direktem Kontakt, etwa Tennis. Kogler wies auch auf die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung des Sports hin und stellte einen Hilfsfonds für Vereine und Verbände in Aussicht. «Es wird für den Sport Ähnliches gelten wie für die Wirtschaftsbetriebe», sagte Kogler. Nähere Details müssten noch ausgearbeitet werden.