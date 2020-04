«Kicker»: Vier Bundesligisten droht Insolvenz noch in dieser Saison

BERLIN: Die wirtschaftliche Lage vieler Vereine in der Bundesliga und in der 2. Liga ist einem Medienbericht zufolge dramatischer als bisher bekannt. Wie der «Kicker» berichtet, droht 13 der 36 Profivereine - darunter vier Erstligisten - wegen der Corona-Pandemie die Insolvenz noch in dieser Saison. Das Fachmagazin beruft sich auf Zahlen, die auf der Video-Mitgliederkonferenz der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Dienstag den Vertretern der Profivereine mitgeteilt worden seien. Das erschreckende Ergebnis resultiere aus der Bestandsaufnahme der 36 Vereine, die sie zu ihrer aktuellen Lage bei der DFL hinterlegten.

Flick bleibt Bayern-Trainer - Auf Vertrag bis 2023 verständigt

MÜNCHEN: Hansi Flick kann seine erfolgreiche Arbeit beim FC Bayern München über das Saisonende hinaus fortsetzen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister wird den Vertrag mit dem 55-Jährigen um drei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängern. Darauf verständigten sich die Vereinsbosse und der Coach, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Das Engagement des ehemaligen Co-Trainers, der im November die Nachfolge von Niko Kovac angetreten hatte, war davor bis Sommer vorgesehen.

FIFA will Altersgrenze für olympisches Fußball-Turnier 2021 anheben

BERLIN: Der Fußball-Weltverband FIFA will die Altersgrenze für das Turnier der Männer bei den auf 2021 verschobenen Olympischen Spielen in Tokio aufgrund der Coronavirus-Pandemie anheben. Eine Arbeitsgruppe empfahl, die Regel beizubehalten, wonach Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 1997 geboren wurden, einsatzberechtigt sind. Das gab die FIFA am Freitag bekannt. Das bedeutet, dass Spieler, die sich für das geplante U23-Turnier im Jahr 2020 qualifizieren, im Alter von 24 Jahren im nächsten Jahr noch in Japan spielen dürfen.

Serie A findet keine Grundlage für einheitliche Lohnkürzungen

ROM: Die Vereine der italienischen Serie A haben am Freitag keine einheitliche Grundlage für mögliche Lohnkürzungen bei den Spielern gefunden. Dies ist ein Ergebnis der Video-Konferenz der Clubs der Eliteliga. Sie planen nun, die Gespräche mit der Fußballergewerkschaft fortzusetzen. Italienischen Medienberichten zufolge ziehen sie eine pauschale Lohnsperre von einem Monat in Betracht. Die Spieler von Juventus Turin hatten zuvor angeboten, auf ihr Gehalt von März bis Juni zu verzichten, falls die Liga wegen der Corona-Krise abgesagt werden müsse.

Schwergewichts-WM Joshua gegen Pulew wegen Corona-Krise verschoben

LONDON: Der Kampf um die Box-Krone im Schwergewicht zwischen dem britischen Weltmeister Anthony Joshua und seinem bulgarischen Herausforderer Kubrat Pulew ist wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Der Fight um die WM-Titel der Box-Weltverbände IBF, WBA, WBO und IBO sollte am 20. Juni im Tottenham Hotspur Stadium von London ausgetragen werden. Derzeit wird an einem neuen Termin für die Veranstaltung gearbeitet, teilte Joshuas Promoter Matchroom Boxing am Freitag mit.

Bei Abbruch keine Absteiger aus Handball-Bundesliga

STUTTGART: Im Falle eines Abbruchs der Saison in der Handball-Bundesliga (HBL) wird es keine Absteiger geben. Darauf habe sich die HBL gemeinsam mit dem Deutschen Handballbund (DHB) und der Handball Bundesliga Frauen (HBF) verständigt, heißt es in einer Mitteilung am Freitag. Demnach würde es dann lediglich Aufsteiger in die Spielzeit 2020/21 geben. Wie die Bundesliga-Spielzeit bei einem Abbruch gewertet würde, ist aber noch offen.

Wie Bundesliga: Auch DFB-Pokal der Frauen bleibt ausgesetzt

FRANKFURT/MAIN: Wie die Bundesliga bleibt auch der DFB-Pokal der Frauen aufgrund der Corona-Krise bis zum 30. April ausgesetzt. Wann und in welcher Form der Wettbewerb fortgesetzt werden kann, soll in Abhängigkeit von der behördlichen Verfügungslage entschieden werden, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Die nächste zu spielende Runde wäre das Viertelfinale.