Von: Redaktion (dpa) | 30.03.20

Olympische Spiele in Tokio sollen am 23. Juli 2021 beginnen

TOKIO: Die wegen der Corona-Pandemie verschobenen Olympischen Spiele in Tokio sollen am 23. Juli kommenden Jahres eröffnet werden. Auf diesen Termin einigten sich das Internationale Olympische Komitee, die Stadt Tokio und der japanische Staat, wie japanische Medien am Montag nach einer Exekutivsitzung des OK in Tokio berichteten. Die Sommerspiele sollten eigentlich vom 24. Juli bis 9. August dieses Jahres stattfinden, die Eröffnung der Paralympics war für 25. August geplant gewesen.

Zeitung: Champions League 2020/21 könnte verkürzt werden

BERLIN: Die Europapokal-Wettbewerbe der kommenden Saison könnten zugunsten der aktuellen Spielzeit verkürzt werden. Über entsprechende Planspiele der Europäischen Fußball-Union (UEFA) berichtete am Montag die britsche Tageszeitung «The Times». Um die «verheerenden Auswirkungen» der Coronavirus-Krise zu minimieren, könnten die Champions League und die Europa League in diesem Jahr demnach erst im August enden. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte unlängst angekündigt, dass in den nationalen Ligen «Mitte Mai, Anfang Juni oder Ende Juni» wieder gespielt werden müsse, sonst «bringen wir die Saison wahrscheinlich nicht zu Ende».

Rummenigge zur Neuer-Debatte: Spieler nicht «im Preis drücken»

MÜNCHEN: In der Vertragsdebatte um Manuel Neuer & Co. will der FC Bayern München die Auswirkungen der Corona-Krise nicht instrumentalisieren. «Für Manuel gilt dasselbe wie für alle genannten Spieler, deren Verträge im Sommer 2021 auslaufen: Wir haben bereits vor der Corona-Krise Angebote unterbreitet und wir wollen die Corona-Krise jetzt auch nicht ausnutzen, um diese verdienten Spieler im Preis zu drücken», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge «tz» und «Münchner Merkur» (Montag). «Und ich denke, dass all diese Spieler auch wissen, dass sie im FC Bayern einen sehr soliden und sehr zuverlässigen Arbeitgeber haben, der sehr fair mit ihnen umgeht.»

BVB zurück im Training: Zeitlich versetzte Einheiten in Zweiergruppen

DORTMUND: Die Profis von Borussia Dortmund haben einen kleinen Schritt zurück Richtung Normalität getan. Nach einer gut zweiwöchigen durch die Corona-Krise verursachten Zwangspause mit heimischen Fitnessübungen ließ Fußball-Lehrer Lucien Favre am Montag wieder trainieren. Allerdings fand die Einheit nicht gemeinsam auf dem Platz, sondern in Zweiergruppen zeitlich versetzt statt.

Union-Manager Ruhnert kritisiert Umgang mit DFL-Empfehlung: «Schwach»

BERLIN: Oliver Ruhnert, der Geschäftsführer des 1. FC Union Berlin, hat den unterschiedlichen Umgang der Bundesliga-Vereine mit der Empfehlung der DFL zum Trainingsbetrieb in der Corona-Krise kritisiert. Die Deutsche Fußball Liga hatte empfohlen, bis einschließlich 5. April nur individuell trainieren zu lassen, doch die Bundesligaclubs reagierten ganz verschieden. Ruhnert missfällt das Vorgehen der Clubs. «Ich finde es wichtig, dass es eigentlich einheitlich ist. Wenn sich einige Vereine nicht daran halten, finde ich es schwach», sagte Ruhnert dem Fachmagazin «Kicker» (Montag).

Wie geht's weiter im Frauenfußball? Videokonferenz am Dienstag

FRANKFURT/MAIN: Auch die Frauenfußball-Bundesliga berät in dieser Woche über das Vorgehen in der Corona-Krise. «Am Dienstag wird es eine weitere Videokonferenz des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen geben. Wir werden mit Vereinsvertretern und DFB-Verantwortlichen mögliche Szenarien für die Finalisierung der Saison durchgehen», sagte Siegfried Dietrich, der Ausschuss-Vorsitzende und Manager des 1. FFC Frankfurt, der Deutschen Presse-Agentur. Die finanzielle Dimension sei mit der der Männer-Bundesliga nicht vergleichbar, «da die Zuschauereinnahmen bei einigen Vereinen unter fünf Prozent ausmachen», sagte der 62-Jährige.

Pferdesport: Vielseitigkeits-Bundestrainer macht ein Jahr länger

BERLIN: Hans Melzer verschiebt seine Pensionierung als Bundestrainer der deutschen Vielseitigkeitsreiter um ein Jahr. «Ich mache noch bis 2021 weiter», sagte der 68-Jährige. «Ich wollte ja nach den Olympischen Spielen aufhören, und die sind jetzt später. Es wäre ja schade, so aufzuhören.» Olympia 2020 in Tokio ist wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden. Der in Salzhausen lebende Coach arbeitet seit 2001 für den Verband und feierte unter anderem Doppel-Gold bei den Olympischen Spielen 2008 und 2012 sowie bei der Weltmeisterschaft 2014.

Spieler von Handballmeister Flensburg-Handewitt verzichten auf Gehalt

FLENSBURG: Die Profis des deutschen Handballmeisters SG Flensburg-Handewitt verzichten auf 40 Prozent ihres Gehalts. Das gelte zunächst bis zum 30. Juni, teilte der Verein am Montag mit. Zudem haben nach SG-Angaben alle Mitarbeiter sowie Spieler und Trainerteam «dem Antrag auf Kurzarbeit zugestimmt». Geschäftsstellen-Mitarbeiter und Geschäftsführung verzichten «auf einen Teil ihres Arbeitsentgelts», heißt es in der Mitteilung.