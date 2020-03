NBA-Profi Maxi Kleber: Saisonabbruch «moralisch der richtige Weg»

MAINZ: Basketballprofi Maxi Kleber hat sich angesichts der weltweiten Coronavirus-Krise für einen Saisonabbruch in der NBA und auch in der Bundesliga ausgesprochen. «Wenn es kein Gefahrenpotenzial gibt und man die Saison irgendwie fortsetzen kann, dann könnte man das auch vertreten. Aber die Situation sehe ich momentan persönlich einfach nicht», sagte der 28-Jährige von den Dallas Mavericks am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF mit Blick auf die NBA. Deswegen sei es für ihn «realistisch und könnte durchaus passieren, dass die Saison einfach abgesagt wird - was, glaube ich, moralisch auch der richtige Weg wäre».

Die Profiliga NBA hatte Mitte März eine Spielpause von «mindestens 30 Tagen» verkündet. Dies entspricht etwa dem Rest der regulären Saison, die bis zum 15. April angesetzt ist. Vom 18. April an stünden die Playoffs an, die Finalspiele sollten am 4. Juni beginnen.

Auch in der deutschen Basketball-Bundesliga müsste die Saison beendet werden, findet Kleber, der täglich mit seiner Familie in Würzburg telefoniert und die Situation in der Heimat genau verfolgt. «In Deutschland wäre es besser, wenn man die Saison absagen würde», sagte der Nationalspieler. «Viele Spieler sind schon abgereist, und die kleinen Vereine können sich das auch nicht leisten momentan. Das ist dann eine Art Wettbewerbsverzerrung», erklärte der NBA-Profi. Er glaube, «dass man die Saison realistisch nicht fortsetzen kann».

Die Corona-Krise macht Kleber große Sorgen, obwohl er selbst und seine Familie gesund sind. «Wir haben hier in den USA mehr Fälle als in China und Italien. Daher ist das schon beängstigend», meinte Kleber, der seit 2017 für die Mavericks am Ball ist. «Die Zahlen springen gerade in die Höhe hier in den USA.»

Derzeit könne er sich in Dallas nur mit Kraft- und ein bisschen Konditionstraining fit halten. «Seit über zwei Wochen habe ich jetzt keinen Ball mehr in der Hand gehabt und nicht mehr geworfen.» Dies sei wohl «die längste Zeit in meinem Leben - seitdem ich Basketball spiele».

UEFA-Chef Ceferin: Neustart in Europa spätestens Ende Juni nötig

BERLIN: Spätestens Ende Juni muss der Spielbetrieb in den europäischen Fußball-Ligen nach Überzeugung von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin wieder beginnen - sonst sei die Saison verloren. «Wir könnten Mitte Mai, Anfang Juni oder Ende Juni starten. Wenn wir nichts davon schaffen, bringen wir die Saison wahrscheinlich nicht zu Ende», sagte der 52 Jahre alte Slowene der italienischen Zeitung «La Repubblica» (Samstag).

Mit den Ligen fänden derzeit Gespräche über eine Anpassung des Spielkalenders statt, sagte der Chef der Europäischen Fußball-Union. So könnte die laufende Saison «zu Beginn der kommenden» beendet werden. Dies hätte allerdings zur Folge, dass die nächste Spielzeit (2020/21) «ein bisschen später» beginnen könnte. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Die UEFA hatte die EM 2020 in das nächste Jahr verschoben (11. Juni bis 11. Juli 2021), um den Ligen in der Coronavirus-Krise mehr Zeit zu verschaffen, den Spielbetrieb doch noch in dieser Saison wieder aufzunehmen. Mit Ausnahme der weißrussischen Liga ruht der Spielbetrieb in Europa aufgrund der weltweiten Pandemie.

Athletensprecher Wickenheiser und Hartung: IOC muss sich verändern

MAINZ: Die Athletensprecher Hayley Wickenheiser und Max Hartung haben Veränderungen im Internationalen Olympischen Komitee gefordert und sich zugleich für mehr Mitspracherecht der Sportler eingesetzt. «Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem wir unser Business verändern können», sagte die viermalige Eishockey-Olympiasiegerin Wickenheiser aus Kanada am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF.

Die zögerliche Haltung des IOC bei der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio aufgrund der Corona-Krise hält die 41-Jährige für «unverantwortlich. Ich habe ja gesehen, wie sich das Virus über die Welt verbreitet. Ich habe das auch in vielen Notaufnahmen gesehen», meinte die IOC-Athletensprecherin, die das letzte Jahr ihrer Ausbildung zur Ärztin absolviert.

Von persönlichen Konsequenzen für IOC-Präsident Thomas Bach, der auch in der Kritik steht, hält Wickenheiser indes nichts. «Diese Entscheidung würde ich jetzt nicht an einer Person festmachen. In dieser Situation muss sich wirklich die ganze Führungsriege auch kollektiv fragen, wie hätten wir das vorher anders händeln können?», meinte die ehemalige Weltklasse-Eishockeyspielerin, die per Video aus Toronto zugeschaltet war. «Das ist jetzt nicht der Moment, wo man sagt, der oder jener gehört gefeuert! Das IOC ist eine Riesen- Maschine.»

Auch Säbelfechter und Athleten-Aktivist Hartung sieht angesichts der Krise Handlungsbedarf. «Ich glaube, dass das IOC sich verändern sollte und dass man auch die Struktur verändern sollte. Ich würde das auch nicht an einzelnen Personen festmachen», meinte der 30-Jährige. Er wünsche sich, «dass die Stimme der Athleten eine noch größere Rolle spielt. Und vor allem, dass aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wird», sagte der Vorsitzende des Vereins Athleten Deutschland.