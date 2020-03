Auch Formel-1-Rennen in Aserbaidschan im Juni wird verschoben

BERLIN: Die Hoffnung auf einen Start der Formel-1-Saison Anfang Juni scheint sich auch zu zerschlagen. Medienberichten zufolge steht der Große Preis von Aserbaidschan vor einer Verschiebung. Der Grand Prix soll eigentlich am 7. Juni in Baku stattfinden. Die Verantwortlichen in Aserbaidschan sollen sich in einer Krisensitzung für die Verschiebung ausgesprochen haben.

Der Aufbau für das Stadtrennen sei aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie nicht mehr zeitlich einzuhalten. Der früheste Saisonstart wäre somit am 14. Juni mit dem Großen Preis von Kanada in Montréal.

Die Motorsport-Königsklasse musste bereits die Rennen in Australien, Bahrain, China, Vietnam, den Niederlanden, Spanien und Monaco für die geplanten Termine bis Ende Mai absagen. Eigentlich sollten in diesem Jahr erstmals 22 Rennen in einer Saison stattfinden. Wie viele es tatsächlich werden, ist derzeit nicht absehbar. Die Formel 1 hat für die Fans bereits eine virtuelle Rennserie ins Leben gerufen.

Zorc: «Bei allen Klubs herrscht eine große Unsicherheit»

DORTMUND: Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat Zurückhaltung bei Neuverpflichtungen angekündigt. «Drei Transfers in drei Tagen wird es in diesem Jahr nicht geben», sagte der 57-Jährige dem «Kicker». Nach Angaben des Fachmagazins sind beim Fußball-Bundesligisten wegen der unsicheren Situation durch die Coronakrise alle Transferaktivitäten gestoppt. «Bei allen Klubs herrscht eine große Unsicherheit», sagte Zorc. «Wir müssen erst einmal diese Krisensituation managen.» Im Januar hatte Dortmund Erling Haaland von RB Salzburg und Emre Can von Juventus Turin für insgesamt rund 40 Millionen Euro verpflichtet.

Athletensprecher Röhler fordert schnellere Entscheidung über Olympia

JENA: Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat sich für Olympische Spiele im nächsten Jahr ausgesprochen. «Wir Athleten - international kann ich da für die Leichtathletik sprechen - sind der Meinung, dass 2021 aktuell die maximale Sicherheit bietet», sagte der 28-Jährige aus Jena am Montag im «Morgenmagazin» der ARD und des ZDF. Man werde diese Meinung in einer Telefonkonferenz am Montagabend mit dem Weltverbandschef Sebastian Coe (Großbritannien) vortragen. Röhler ist Athletensprecher des Leichtathletik-Weltverbandes.

World Athletics ist bereit, mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und dem gesamten Sport an einem alternativen Termin für die Sommerspiele zu arbeiten. Wie der Dachverband mitteilte, umfasst dies «auch Termine im Jahr 2021» und damit auch die Leichtathletik-WM im nächsten Jahr in Eugene/USA.

World Athletics hat bereits mit dem Organisationskomitee «Oregon 21» über die Möglichkeit diskutiert, die Tokio-Spiele wegen der Coronavirus-Pandemie auf das nächste Jahr zu verlegen. Das IOC hatte am Sonntag mitgeteilt, binnen einer Frist von vier Wochen eine Entscheidung über Austragungsoptionen zu beraten.

Vier Wochen sind für Röhler «ein sehr, sehr langer Zeitraum», wie er sagte. «Vier Wochen, die wir fit bleiben müssen, obwohl wir gar nicht wissen, wohin wir trainieren. Wir arbeiten aktuell daran, dass noch schnellere, noch präzisere Entscheidungen getroffen werden.» Der Goldmedaillengewinner von Rio 2016 trainiert derzeit auf der heimischen Terrasse, weil er keinen Zugang mehr zu einem Wurfplatz hat. «Das ist definitiv kein planbares Training», betonte er. «Wir wollen alle den fairen Wettbewerb, der ist momentan gar nicht mehr gegeben.»

Italien-Profi Czyborra: «Aufpassen, dass man nicht depressiv wird»

BERGAMO: Der deutsche Fußball-Profi Lennart Czyborra von Atalanta Bergamo erlebt die Zeit in häuslicher Quarantäne auch als psychischen Stress. «So eine Situation hatte ich noch nie, dass man sich jeden Tag nur mit sich selber beschäftigt. Da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht depressiv wird», sagte der 20 Jahre alte gebürtige Berliner der «Märkischen Oderzeitung» (Montag). «Ich spreche viel mit Freunden über Facetime, das hilft. Meine Eltern in Wandlitz machen sich natürlich große Sorgen, wir telefonieren täglich.»

Die Provinz Bergamo ist in Italien am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen, zuletzt mussten Militärwagen Särge in andere Städte zum Verbrennen bringen. «Wir dürfen das Haus so wenig wie möglich verlassen, nur zum Beispiel zum Einkaufen», berichtete Czyborra über seinen Alltag in Quarantäne, die vorerst bis zum 4. April gehe. «Ich kaufe immer sehr viel ein, damit ich nicht so oft los muss, und gehe in einen etwas teureren Supermarkt, in dem es leerer ist.»

Czyborra war nach Stationen bei Union Berlin, Hertha BSC und Energie Cottbus in der vergangenen Winterpause von Heracles Almelo in die norditalienische Stadt Bergamo gewechselt.

Deutscher Triathlon-Chef versteht IOC-Haltung

FRANKFURT/MAIN: Martin Engelhardt, Mediziner und Präsident der Deutschen Triathlon-Union, hat auch Verständnis für die zögerliche Haltung des Internationalen Olympischen Komitees mit Blick auf die Sommerspiele in Tokio. Er könne das ein Stück weit verstehen, sagte der DTU-Chef der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Montag). «Aus medizinisch-fachlicher Sicht kann man heute nicht sagen, dass Sport im Juli nicht möglich sein wird», erklärte Engelhard.

«Es wäre vernünftig, jetzt zu sagen, dass man sich die Entwicklung anschaut und in zweieinhalb Wochen entscheidet. Das würde den Athleten etwas Druck nehmen. Dann kann man immer noch absagen», meinte er.

Eine Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio wegen der Coronavirus-Pandemie scheint allerdings näher zu rücken. Das IOC ließ am Sonntag erstmals Gedankenspiele dieser Art zu und gab sich einen Entscheidungszeitraum von vier Wochen. Zudem sprach Japans Premierminister Shinzo Abe nun auch von einer möglichen Verschiebung. Die Spiele sollen eigentlich vom 24. Juli bis 9. August stattfinden.