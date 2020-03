Von: Redaktion (dpa) | 22.03.20

Athletensprecher Hartung: Mit Absage des Fackellaufs Zeichen setzen

FRANKFURT/MAIN: Athletensprecher Max Hartung hat das Festhalten an den olympischen Ritualen in der Vorbereitung auf die Sommerspiele in Tokio angesichts der Coronavirus-Pandemie kritisiert. «Mit einer Absage des Fackellaufs hätte man ein Zeichen setzen können, dass man während der Pandemie an der Seite der Menschen steht», sagte der 30 Jahre alte Vorsitzende des Vereins Athleten Deutschland am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Das olympischen Feuer ist nach der Entzündung in Griechenland am Freitag in Japan eingetroffen.

Internationale Athletenvereinigung fordert IOC zur Olympia-Absage auf

FRANKFURT/MAIN: Auch die internationale Athletenvereinigung «Global Athlete» hat das Internationale Olympische Komitee angesichts der Coronavirus-Pandemie zur Verschiebung der Sommerspiele in Tokio aufgefordert. «Wenn sich die Welt zusammenschließt, um die Verbreitung des Covid-19-Virus zu begrenzen, muss das IOC das Gleiche tun», hieß es in einer Mitteilung der Organisation vom Sonntag. Dutzenden von Athleten hätten sich bereits gegen eine Austragung der Tokio-Spiele wie vorgesehen vom 24. Juli bis 9. August ausgesprochen.

Segel-Weltmeister Buhl für Verschiebung: Olympia hat höhere Mission

Kiel (dpa)- Segel-Weltmeister Philipp Buhl plädiert angesichts der Corona-Pandemie für eine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Japan. «Wenn die Hälfte der Athleten sich nicht mehr vernünftig qualifizieren und nicht mehr zielführend trainieren kann, sind das schwerwiegendere Probleme als Event-Überschneidungen oder mediale Engpässe», sagte der aktuelle Laser-Weltmeister am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Virologe Drosten: Keine vollen Fußballstadien bis nächstes Jahr

HAMBURG: Renommierte Virologen rechnen angesichts der Coronavirus-Krise nicht mehr mit einem regulären Sportbetrieb mit Zuschauern in diesem Jahr. Er glaube «überhaupt nicht daran, dass wir in irgendeiner absehbaren Zeit wieder Fußballstadien voll machen. Das ist überflüssig», sagte der Berliner Virologe Christian Drosten von der Charité dem Nachrichtenmagazin «Stern». «Das wird es bis nächstes Jahr um diese Zeit nicht geben. Auf Dinge, die schön sind, aber nicht systemrelevant, wird man lange verzichten.» Zuvor hatte auch Virologe Alexander Kekulé den Sportfans wenig Hoffnung auf einen Sommer mit Olympischen Spielen oder Fußballspielen vor vollen Rängen gemacht. Ähnlich hatte sich schon sein Kollege Jonas Schmidt-Chanasit geäußert, der damit rechnet, dass in diesem Jahr überhaupt nicht mehr Fußball gespielt werde.

DFB-Vizechef Koch gegen vage Prognosen - Geisterspiele wohl nötig

MÜNCHEN: DFB-Vizepräsident Rainer Koch hat in der Debatte um die Länge der Corona-Zwangspause im deutschen Fußball vor unseriösen Prognosen gewarnt. «Wir sind klug beraten, von Tag zu Tag zu denken», sagte Koch am Sonntag in der Sendung «Doppelpass» von Sport1 und meinte: «Wichtig ist, keine Spekulationen anzustellen.» Der erfahrene Funktionär berichtete, dass die Verantwortlichen beim Deutschen Fußball-Bund sowie bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) Szenarien im Hinterkopf hätten. Details verriet der 61-Jährige nicht.

Bericht: Sieben mögliche Modelle für Saisonende im Europapokal

BERLIN: Die Europäische Fußball-Union UEFA prüft einem Medienbericht zufolge sieben verschiedene Modelle für ein reguläres Ende der laufenden Saison im Europapokal. Das Endspiel der Champions League soll trotz der Folgen der Coronavirus-Pandemie in jedem Fall am 27. Juni in Istanbul und damit rund einen Monat später als geplant stattfinden, wie die «Bild am Sonntag» unter Berufung auf einen «Corona-Kalender» der UEFA berichtet. Sowohl die Champions League als auch die Europa League stecken derzeit im Achtelfinale fest und sind von der UEFA bis auf Weiteres ausgesetzt worden.

Mäzen Hopp lobt Fußball-Bosse: «Handeln verantwortungsvoll»

SINSHEIM: Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp hat die Spitze des deutschen Fußballs für ihren Umgang mit der Coronakrise gelobt. «Mit dem Wissen von heute bleibt festzustellen, dass DFL und DFB verantwortungsvoll handeln, weil sie das Mögliche versuchen, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, damit die Vereine zumindest die budgetierten Einnahmen aus dem TV-Geld erhalten», sagte der 79 Jahre alte Unternehmer der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Der Milliardär, mit dessen Unterstützung die TSG Hoffenheim einst den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hatte, hat inzwischen auch seine Ablehnung von Geisterspielen aufgegeben.

96-Boss Kind denkt über Salary Cap nach - «Keine Denkverbote»

MÜNCHEN: Hannovers Mehrheitsgesellschafter Martin Kind hat sich in der Diskussion über die Lehren aus der Coronavirus-Krise für eine Gehaltsobergrenze im Profi-Fußball ausgesprochen. «Es gibt keine Denkverbote. Da gehört so ein Modell dazu», sagte Kind am Sonntag in der TV-Sendung «Doppelpass» von Sport1. Ein sogenannter Salary Cap ist zum Beispiel in die Profiligen in den USA bereits gängige Praxis. Vereine dürfen dort nur eine bestimmte Summe an Geld für die Gehälter der Spieler ausgeben. «Ich bin für einen Salary Cap», sagte Kind.

Hoher Millionenschaden für deutsche Profi-Ligen durch Corona

BERLIN: Die Liga-Chefs im deutschen Handball, Basketball und Eishockey rechnen zusammen mit einem hohen Millionenschaden durch den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie. «Je nach Szenario», sagte BBL-Chef Stefan Holz (52) der «Bild am Sonntag», kalkuliere die Basketball-Bundesliga mit einem Minus von «bis zu 25 Millionen Euro». Frank Bohmann (55) sprach für die Handball-Bundesliga von «einer ähnlichen Größenordnung», Gernot Tripcke (52) äußerte für die Eishockey-Bundesliga, der Umsatzausfall liege bei «bis zu 15 Millionen Euro».

Bericht: Premier League plant Fortführung der Saison ab dem 1. Juni

LONDON: Die englische Premier League will die laufende Saison einem Medienbericht zufolge ab dem 1. Juni innerhalb von sechs Wochen zu Ende spielen. So bliebe bis zum geplanten Start der neuen Saison am 8. August genug Zeit für eine Pause und die Vorbereitung, berichtete der «Daily Telegraph» am Sonntag. Den meisten Clubs fehlen noch neun Spiele, einigen Vereinen zehn. Tabellenführer FC Liverpool steht mit Trainer Jürgen Klopp dicht vor dem Gewinn des Titels.

Schalke-Sportchef Schneider: Transfergespräche «auf Eis gelegt»

GELSENKIRCHEN: Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat seine konkreten Personalplanungen wegen der durch das Coronavirus verursachten Spielpause gestoppt. «Bei uns gibt es einen Einstellungs- und Investitionsstopp», sagte Sportchef Jochen Schneider in einer Umfrage von Sport1: «Auch Transfergespräche sind vorerst auf Eis gelegt. Es geht jetzt um andere Dinge. Wir müssen Prioritäten setzen.»

BBL-Clubs lassen weitere US-Basketballer ziehen - Saison fraglich

BONN: In der Basketball-Bundesliga haben am Wochenende weitere US-Spieler ihre Clubs verlassen und sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Die Telekom Baskets Bonn verabschiedeten in Branden Frazier, Stephen Zimmerman, Geno Lawrence und Donald Sloan gleich vier Profis. Die Verträge mit dem Quartett seien einvernehmlich aufgelöst werden, teilten die Rheinländer am Sonntag mit. Für den Rest des Teams wurde Kurzarbeit beantragt. Auch der neue Trainer Will Voigt ist zu seiner Familie in die USA geflogen, steht aber auf Abruf bereit, sollte die Saison in der Bundesliga doch noch fortgesetzt werden.

RB-Profi Halstenberg: Würde für Mitarbeiter auf Gehalt verzichten

LEIPZIG: Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg von RB Leipzig unterstützt in der Corona-Krise eine Hilfsaktion von Kollegen - und wäre auch zu weiteren Schritten bereit. «Klar, würde ich auf mein Gehalt verzichten, um Mitarbeiter des Vereins zu unterstützen, wenn es zu so einer heftigen Krise kommt», sagte der Verteidiger am Wochenenede bei «bild.de». Da er momentan wenig Kontakt zu seinen Mitspielern habe, sei darüber jedoch noch nicht konkret gesprochen worden.