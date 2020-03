Von: Redaktion (dpa) | 21.03.20

Coronavirus zwingt zur Absage der Eishockey-Weltmeisterschaft

ZÜRICH: Die Coronavirus-Pandemie zwingt den Eishockey-Weltverband zu einer historischen Absage der Weltmeisterschaft im Mai. Das für die Zeit zwischen dem 8. und 24. Mai geplante WM-Turnier in Zürich und Lausanne kann in diesem Jahr nicht wie geplant stattfinden. Das teilte der Weltverband IIHF am Samstag mit. «Das ist die harte Realität, der sich die Eishockey-Familie stellen muss, aber eine, die wir akzeptieren müssen», sagte IIHF-Präsident René Fasel in der Mitteilung. Der Sport müsse zur Seite treten.

IOC-Chef Bach: Olympia-Absage wäre «am wenigsten faire Lösung»

LAUSANNE: IOC-Präsident Thomas Bach hält das Festhalten an der planmäßigen Austragung der Olympischen Spiele trotz der Coronavirus-Pandemie vor allem im Interesse der Sportler für gerechtfertigt. «Die Absage würde den olympischen Traum von 11 000 Athleten aus 206 Nationalen Olympischen Komitees und dem IOC-Flüchtlingsteam zerstören», sagte der 66-jährige Tauberbischofsheimer im Interview des Südwestdeutschen Rundfunks am Samstag. «Eine solche Absage wäre die am wenigsten faire Lösung.» Außerdem betonte er, dass man die Spiele nicht so einfach wie Spieltage im Fußball auf einen anderen Termin verlegen könne.

Präsident von Olympique Lyon für Abbruch der Champions League

LYON: Der Präsident des französischen Spitzenclubs Olympique Lyon hat zur Rettung der nationalen Fußball-Ligen einen Abbruch der Saison im Europapokal ins Gespräch gebracht. «Man muss Entscheidungen treffen, mutig sein. Die Champions League, die Pokalfinals und die Länderspiele fallen lassen. Sich nur auf die Liga konzentrieren», sagte Jean-Michel Aulas französischen Medienberichten zufolge dem Sender RTL. Lyon hatte im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League 1:0 gegen Juventus Turin gewonnen. Das Rückspiel wurde nicht mehr gespielt.

US-Leichtathleten fordern wegen Coronavirus Olympia-Verschiebung

WASHINGTON: Der US-Leichtathletikverband fordert wegen der Coronavirus-Pandemie eine Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio und erhöht damit den Druck auf das Internationale Olympische Komitee. Ein Festhalten an den Wettkämpfen in Japan könne angesichts der globalen Ausnahmesituation nicht im besten Interesse der Athleten sein, erklärte der Verband USATF. Die Sportler bräuchten die Gewissheit, dass sie sich adäquat vorbereiten könnten und dass eine Teilnahme an den Spielen kein Gesundheitsrisiko darstelle, hieß es in einem am Samstag veröffentlichten Schreiben.

Brasiliens Olympisches Komitee für Tokio-Spiele 2021

RIO DE JANEIRO: Das Brasilianische Olympische Komitee (COB) hat wegen der Coronavirus-Pandemie zur Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr aufgerufen. In einer Erklärung am Samstag begründete das COB seine Position mit der Verschlimmerung der Pandemie und der daraus resultierenden Schwierigkeit der Athleten, ihr bestes Niveau aufrechtzuerhalten. «Als Judoka und Ex-Trainer habe ich gelernt, dass der Traum eines jeden Sportlers ist, die Olympischen Spiele unter den besten Voraussetzungen zu bestreiten», schrieb COB-Präsident Paulo Wanderley.

Fußball-Profi Kruse will Vorbildfunktion nachkommen

ISTANBUL: Fußball-Profi Max Kruse vom türkischen Spitzenclub Fenerbahce Istanbul will in Zeiten der Coronavirus-Krise tatkräftig Hilfe leisten. «Ich werde auf jeden Fall etwas tun, was ich genau mache, habe ich noch nicht entschieden», sagte Kruse in einem Live-Interview mit der Sportmoderatorin Laura Wontorra am Samstag, «aber in Krisensituationen sind wir darauf angewiesen, dass jeder Hilfe bekommt. Da haben wir eine Vorbildfunktion und der werde ich nachkommen.» Aktuell ist der ehemalige Nationalspieler ohnehin zum Zuschauen verurteilt, da er sich vor zwölf Tagen einen Bänderriss zugezogen hatte.

Lewis Hamilton über Corona-Gerüchte: «Habe null Symptome»

LONDON: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat Sorgen um seine Gesundheit zurückgewiesen. Zu Spekulationen um eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus schrieb der 35-Jährige am Samstag bei Twitter: «Ich wollte Euch wissen lassen, dass es mir gut geht, ich mich gesund fühle und zweimal pro Tag trainiere. Ich habe null Symptome.» Der britische Rennfahrer war vor gut zwei Wochen bei einer Veranstaltung mit Schauspieler Idris Elba und Sophie Grégoire Trudeau, der Frau des kanadischen Premierministers Justin Trudeau, gewesen. Beide hatten später mitgeteilt, dass sie mit Sars-CoV-2 infiziert sind.

Tennisstar Federer über Corona: «Hoffe, dass das alle ernst nehmen»

BASEL: Der Schweizer Tennisstar Roger Federer (38) hat sich im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu Wort gemeldet und in einem Internet-Beitrag die Menschen zum richtigen Verhalten aufgefordert. «Wir müssen das unglaublich ernst nehmen», sagte der derzeit verletzte Profi in einer Video-Botschaft auf Instagram. Zuvor hatte der Schweizer Bundesrat Alain Berset am Freitag eine Social-Media-Kampagne ins Leben gerufen. «Wir müssen diesen Virus bekämpfen, und es ist momentan wichtiger denn je, dass wir uns alle gegenseitig helfen», sagte Federer.

Füchse-Trainer Roth infiziert - Nationalspieler mit negativem Test

BERLIN: Der Trainer des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin, Michael Roth, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der frühere Nationalspieler hatte sich in Hamburg einem Test unterzogen, nachdem er Erkältungssymptome aufgewiesen hatte, wie die Füchse am Samstag mitteilten. «Ich bin jetzt in Quarantäne, aber mir geht es gut. Wichtig ist, dass sich alle an die Vorgaben der Bundesregierung halten, um das Virus bestmöglich einzudämmen», schrieb Roth, der die 14 Tage Quarantäne in Hamburg verbringen wird. Dagegen wurden die Berliner Nationalspieler Fabian Wiede, Silvio Heinevetter und Paul Drux negativ auf das Coronavirus getestet.

Dopingjäger Banka zu Coronavirus: Geht weit über Dopingkampf hinaus

MONTREAL: Die Welt-Anti-Doping-Agentur will trotz der Coronavirus-Pandemie die sauberen Athleten so gut es geht schützen. Aus diesem Grund hat die Wada ihre Richtlinien der Ausnahmesituation angepasst, teilte die Agentur am Samstag mit. «Die Wada wird weiterhin mit den Anti-Doping-Organisationen zusammenarbeiten und Führung und Unterstützung bieten, damit die die Integrität des Anti-Doping-Systems so weit wie möglich gewahrt werden kann», sagte Wada-Präsident Witold Banka. «Es wird entscheidend sein, dass das System so schnell wie möglich wieder seine volle Leistungsfähigkeit erlangen kann, sobald die Beschränkungen aufgehoben sind.»

Eberl zu «Szenarien der negativen Art»: Gladbach handlungsfähig

MÖNCHENGLADBACH: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist offenbar auch für die schlimmsten Folgen der Coronavirus-Pandemie gerüstet. «Wenn dann aber alle Szenarien der negativen Art eintreten sollten, kann ich sagen: Borussia bleibt handlungsfähig», sagte Sportdirektor Max Eberl in einem Interview der «Rheinischen Post». Borussia Mönchengladbach ist der erste Fußball-Profiverein, bei dem die Spieler freiwillig auf einen Teil ihres Gehalts verzichten.

Schalke bestätigt Bar-Besuch von Profi Harit - «Es war ein Fehler»

GELSENKIRCHEN: Der Schalker Bundesliga-Profi Amine Harit hat trotz dringender Aufrufe zur Kontaktvermeidung angesichts der Coronavirus-Pandemie eine Bar besucht. «Es stimmt, Amine war mit einem Bekannten dort, weil ihm zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen ist. Es war ein Fehler, den hat er jetzt auch eingesehen», sagte Sportvorstand Jochen Schneider der «Bild»-Zeitung (Samstag). Harit soll dem Bericht zufolge in einer Shisha-Bar in Essen gewesen sein.

Michael Rummenigge: 120-Millionen-Transfers gibt es nicht mehr

BERLIN: Der frühere Nationalspieler Michael Rummenigge erwartet durch die Coronakrise einen Einbruch auf dem Fußballmarkt. «Daher wird es so bald auch keine Vollzugsmeldungen bei Transfers geben - schon gar nicht mit Ablösen in Höhe von 120 Millionen Euro oder mehr», schrieb der 56-Jährige in einer Kolumne für den «Sportbuzzer». Rummenigge, der auch eine Sportmarketing-Agentur betreibt, rechnet auch fest mit deutlich sinkenden Gehaltssummen für die Top-Verdiener der Branche. Von den Profis forderte der Bruder des Bayern-Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge solidarisches Handeln.

DLV-Präsident Kessing zu Olympia: «Sport wünscht rasche Entscheidung»

DÜSSELDORF: Der deutsche Leichtathletik-Präsident Jürgen Kessing erwartet vom Internationalen Olympischen Komitee angesichts der sich ausweitenden Coronavirus-Pandemie eine ähnliche Entscheidung wie die der Europäischen Fußball-Union UEFA. «Ich hätte mir gewünscht, dass man dem Beispiel des Fußballs folgt und wie die Europameisterschaft auch die Olympiaschen Spiele in Tokio um ein Jahr verschiebt», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

«Größere Fairness»: Athleten-Gewerkschafter für Olympia-Verschiebung

BERLIN: Johannes Herber, Geschäftsführer der Sportlergewerkschaft «Athleten Deutschland e.V.», spricht sich für eine Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr aus. «Auch wenn es eine harte Nuss wäre, die Qualifikationswettbewerbe nun komplett neu aufzurollen. Aber eine Verschiebung um ein Jahr würde eine größere Fairness garantieren», sagte der ehemalige Basketballprofi dem «Tagesspiegel» (Samstag). Der 37-Jährige spricht von Wettbewerbsverzerrung, da in China zum Beispiel schon wieder Wettkämpfe stattfinden, während in anderen Teilen der Welt Stillstand herrscht.

Marathon-Olympiasieger Kipchoge in häuslicher Isolation

LONDON: Marathon-Superstar Eliud Kipchoge hat sich angesichts der Coronavirus-Pandemie in häusliche Isolation begeben. Der britische Sender BBC veröffentlichte ein Video, in dem der Läufer erklärt, dass er sich seit drei Tagen in Isolation befinde. Wie der 35 Jahre alte kenianische Weltrekordler berichtete, habe er das Trainingslager in Kaptagat abgebrochen und sei nach Eldoret zu seiner Familie zurückgekehrt.

Paralympionikin Schindler: «Unverantwortlich, uns lange hinzuhalten»

TOKIO: Behindertensportlerin Denise Schindler (34) hat eine Verlegung der Paralympics gefordert. «Es ist unverantwortlich, uns Sportler und Sportlerinnen lange hinzuhalten», sagte die Radsportlerin dem Magazin «Bunte» und betonte: «Spiele während einer weltweiten Ausbreitung des Coronavirus widersprechen dem olympischen Geist, der ja gerade das Zusammenkommen in die Welt tragen will.» Bislang halten die Organisatoren an den Plänen fest, Olympia vom 24. Juli bis 9. August und die Paralympics vom 25. August bis 6. September in Japans Hauptstadt Tokio auszurichten. Es werde «unweigerlich Ansteckungen unter tausenden Athleten und vielen Betreuern im Olympischen Dorf geben», sagte Schindler.

Pokel bleibt Trainer beim DEL-Club Straubing Tigers

STRAUBING: Tom Pokel ist auch in der kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga Trainer der Straubing Tigers. Nach dem abrupten Ende der Spielzeit 2019/20 wegen der Corona-Pandemie hat der 52-Jährige ebenso wie sein Assistent Rob Leask seinen Vertrag bei den Niederbayern um ein Jahr verlängert. Pokel ist seit Oktober 2017 Coach in Straubing.