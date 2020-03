Von: Redaktion (dpa) | 20.03.20

Goretzka und Kimmich starten Initiative und spenden eine Million Euro

MÜNCHEN: Die deutschen Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich setzen in der Corona-Krise ein vorbildliches Zeichen. Die beiden 25 Jahre alten Profis des FC Bayern München gründen die Initative «We kick Corona» und spenden privat eine Million Euro für soziale und karitative Einrichtungen, wie sie am Freitag bekanntgaben. «Auf dem Platz können wir jeden schlagen. Aber Corona schlagen wir nur gemeinsam!», betitelte Goretzka die Aktion.

2,5 Millionen-Direkthilfe für Triathlon-Profis in der Corona-Krise

LONDON: Mit der direkten Ausschüttung von 2,5 Millionen US-Dollar hat die Profi-Vereinigung im Triathlon für große Freude unter Athletinnen und Athleten gesorgt. Eigentlich würden am Ende der Saison in dem Bonus-Programm zwei Millionen US-Dollar an die Ausdauersportler gemäß der Rangliste verteilt. Als Reaktion auf die Corona-Krise und die Zwangsrennpause, deren Ende nicht absehbar ist, soll das Geld plus eine halbe Million nun umgehend verteilt werden.

Tischtennis-Weltverband verschiebt auch die China Open

HANNOVER: Nach der Mannschafts-WM in Südkorea hat der Tischtennis-Weltverband ITTF wegen der Corona-Pandemie nun auch das wichtigste Turnier des Jahres verschoben. Die China Open in Shenzhen können nicht wie geplant vom 12. bis zum 17. Mai stattfinden, teilte die ITTF am Freitag mit. Zusammen mit den China Open verschob der Verband auch die vom 5. bis 10. Mai angesetzten Hongkong Open.

Gehaltsverzicht der Bundesliga-Profis: VDV fordert sachlichen Umgang

LEIPZIG: Geschäftsführer Ulf Baranowsky von der Spielergewerkschaft «Vereinigung der Vertragsfußballspieler» (VDV) hat sich für einen sachlichen Umgang mit der Forderung nach Gehaltsverzicht der Bundesliga-Profis ausgesprochen. «Viele Spieler sind den Klubs bereits entgegengekommen und haben teilweise auch Spenden für Bedürftige angekündigt. Ich werbe für Sachlichkeit, denn es geht darum, eine Pandemie zu besiegen und gleichzeitig wirtschaftliche Probleme zu lösen», sagte Baranowsky der «Mitteldeutschen Zeitung» (Freitag).

Petkovic über Ende der Tennis-Karriere: «Hänge noch ein Jahr dran»

FELLBACH: Andrea Petkovic hat sich entschieden, ihre Tennis-Karriere auch 2021 fortzusetzen. «2020 sollte ein Ausklingjahr werden, das fällt eher aus», sagte die 32 Jahre alte Darmstädterin der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag): «Ich hänge noch ein Jahr dran. Ich möchte die Turniere abreisen und mich verabschieden.» Aufgrund einer Knie-Operation hatte die frühere Top-Ten-Spielerin den Saisonauftakt verpasst und auch bei den Australian Open in Melbourne gefehlt. Derzeit pausiert die Tennis-Tour aufgrund der Coronavirus-Pandemie bis mindestens Anfang Juni.

Alba erlaubt ausländischen Profis vorerst Reise in Heimat

BERLIN: Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat seinen ausländischen Profis freigestellt, während der Coronavirus-Krise in ihre Heimat zu reisen. «Danke Alba, dass ihr mir und meiner Familie in dieser Zeit erlaubt, zurückzukehren», twitterte der amerikanische Aufbauspieler Peyton Siva aus den USA. «Ich realisiere wie wichtig es ist, dass man sich nicht nur physisch, sondern auch MENTAL wohl fühlt. Ich kann es nicht erwarten, dass es aufhört und dass ich zur Arbeit zurückkehre.» Auch der isländische Profi Martin Hermannsson reiste vorerst in sein Heimatland.

Olympisches Feuer in Japan eingetroffen - Aber Ungewissheit um Spiele

TOKIO: Unter dem Eindruck der weltweiten Coronavirus-Pandemie ist in Japan am Freitag die Olympische Flamme aus Griechenland für die Olympischen Spiele 2020 eingetroffen. In einer kleiner als ursprünglich gedachten Zeremonie wurde das Olympische Feuer auf einem Militärstützpunkt in Higashimatsushima im Nordosten der Hauptinsel Honshu in Empfang genommen. 200 Schüler, die ursprünglich eingeladen waren, durften wegen der Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus nicht teilnehmen. Unsicher ist weiterhin, ob die Spiele überhaupt wie geplant am 24. Juli in Tokio beginnen können.

Deutscher Eishockey-Nationalspieler Michaelis zu Vancouver Canucks

VANCOUVER: Die Vancouver Canucks aus der Nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben den deutschen Nationalspieler Marc Michaelis verpflichtet. Das teilte der Club am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der 24 Jahre alte Angreifer aus Mannheim spielte bislang im College-Team der Minnesota State University und erhält nach Vereinsangaben einen Einjahresvertrag.

Athletensprecherin Apetz: «Sehe nicht, dass Olympia stattfindet»

BERLIN: Die Weltergewichtlerin und Athletensprecherin des Deutschen Boxsport-Verbandes, Nadine Apetz, hat sich für eine Verschiebung der Olympischen Spiele ausgesprochen. «Die Bedingungen für die Qualifikation sind momentan katastrophal, wir wissen nichts, und die Athleten sind auf unterschiedlichen Leistungsniveaus. Eine Verschiebung der Spiele wäre sportlich die beste Lösung», sagte die 34-Jährige aus Köln dem «Spiegel».

Virologe: Kein Profifußball mehr in diesem Jahr

HAMBURG: Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit erwartet, dass wegen der Corona-Pandemie nicht mehr in diesem Jahr Profifußball gespielt wird. «Ich gehe fest davon aus, dass es erst wieder im nächsten Jahr stattfinden kann in dem Umfang», sagte der Mediziner des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg im «Sportclub» des NDR-Fernsehens.