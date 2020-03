Von: Redaktion (dpa) | 20.03.20 | Aktualisiert um: 16:30 | Überblick

Laut «SZ»: Auch Länderspiel zwischen Spanien und Deutschland abgesagt

BERLIN: Auch der EM-Test zwischen Spanien und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist abgesagt worden. Das bestätigte ein Sprecher des spanischen Fußballverbandes RFEF der «Süddeutschen Zeitung». Das Spiel sollte am 26. März in Madrid stattfinden, fiel aber nun erwartungsgemäß der Coronavirus-Pandemie zum Opfer. Vom Deutschen Fußball-Bund gab es dazu zunächst keine Bestätigung. Zuvor war bereits das für den 31. März angesetzte Länderspiel zwischen Deutschland und Italien in Nürnberg gestrichen worden.

DOSB-Boss Hörmann: Topverdiener sollen ihren Vereinen aktiv helfen

FRANKFURT/MAIN: DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat sich im Zuge der Coronavirus-Pandemie für einen Solidaritätsfonds von Topverdienern im Profisport ausgesprochen. Dies sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) der dpa am Sonntag. «In einer derartigen Krise, wie wir sie jetzt haben, ist unter anderem auch eine hohe Eigenverantwortung und ein hohes Maß an Solidarität, insbesondere bei den Vorbildern unserer Gesellschaft, gefragt», fügte der 59-Jährige an. Konkret könnte er sich vorstellen, dass Sportler mit Gehältern in Millionenhöhe dazu mithelfen, andere Existenzen zu bewahren.

Olympia in Tokio: Hörmann will «in vollem Umfang auf IOC vertrauen»

FRANKFURT/MAIN: DOSB-Präsident Alfons Hörmann sieht die Entscheidung über eine Austragung der Olympischen Spiele in Tokio beim Internationalen Olympischen Komitee in den besten Händen. «Spekulationen helfen uns dazu nicht weiter, sondern wir sollten in vollem Umfang auf das IOC vertrauen, das sehr eng mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammenarbeitet», sagte Hörmann der dpa am Sonntag in Bezug auf die derzeitige Coronavirus-Pandemie. Letztlich werde «in einigen Wochen eine klare Entscheidung zu treffen sein», fügte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes an.

Ausnahmen für Hertha BSC und 1. FC Union: Training in Berlin erlaubt

BERLIN: Die Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und 1. FC Union dürfen trotz eines neuen strengen Senatsbeschluss weiterhin ohne Einschränkungen ihre Mannschaftstrainings durchführen. Wie das Fachmagazin «Kicker» am Sonntag mit Verweis auf die Senatsverwaltung berichtete, erhalten beide Clubs in der Coronavirus-Krise eine Ausnahmegenehmigung, die ihnen dies ermöglicht. Hertha will am Dienstag erstmals wieder trainieren, beim 1. FC Union steht die erste Einheit in der Coronavirus-Pause am Freitag auf dem Programm. Zuvor hatte der Berliner Senat am Wochenende beschlossen, dass bis zum 19. April in der Hauptstadt kein Profi-Fußball mehr gespielt werden kann.

Erste Coronavirus-Infizierte in LaLiga - Fünf Fälle beim FC Valencia

MADRID: In der ersten Fußball-Liga Spaniens haben sich die ersten Profis mit dem neuen Coronavirus infiziert. Insgesamt fünf Spieler des FC Valencia seien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilte der Club am Sonntag mit. Alle Betroffenen seien isoliert zu Hause und leisteten den Anweisungen der Ärzte Folge, hieß es. Die fünf seien in einem «guten gesundheitliche Zustand».

Deutsche Slalomfahrerin Ackermann beendet alpine Ski-Karriere

MÜNCHEN: Die deutsche Slalomfahrerin Christina Ackermann beendet ihre Karriere. Das teilte die Allgäuerin, die unter ihrem Mädchennamen Christina Geiger zwei Podestplätze im Weltcup erreicht hatte, am Sonntag in den Sozialen Netzwerken mit. Am Freitag hatte schon Fritz Dopfer und damit ein anderer erfahrener Techniker im Deutschen Skiverband (DSV) das Ende seiner Wettkampflaufbahn bekanntgegeben.

Hoeneß glaubt an zeitnahe Trainer-Entscheidung beim FC Bayern

MÜNCHEN: Uli Hoeneß erwartet beim FC Bayern München eine baldige Entscheidung über die Zukunft von Trainer Hansi Flick. «Hansi Flick hat bisher einen Superjob gemacht. Zu gegebener Zeit wird der Vorstand mit einem Vorschlag auf den Aufsichtsrat zukommen. Und das wird sicherlich zeitnah geschehen», sagte der frühere Präsident, der weiter im Aufsichtsrat des deutschen Fußball-Rekordmeisters sitzt. Flick hatte den Posten im November von Niko Kovac übernommen. Die Vereinbarung mit dem Club läuft bis zum Saisonende.

Düsseldorf-Profi gewinnt letztes Tischtennis-Turnier vor Corona-Pause

MASKAT/OMAN: Der Bundesliga-Profi Kamal Achanta von Borussia Düsseldorf hat das letzte internationale Tischtennis-Turnier vor der Aussetzung des Spielbetriebs gewonnen. Der 37 Jahre alte Inder besiegte am Sonntag im Finale der Oman Open auf der Arabischen Halbinsel den Portugiesen Marcos Freitas in 4:2 Sätzen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatte der Tischtennis-Weltverband ITTF am Freitag die vorläufige Einstellung aller Wettbewerbe bis Ende April beschlossen. Das gilt jedoch erst ab diesem Montag. Deshalb konnten die bereits am Mittwoch gestarteten Oman Open noch zu Ende gehen.

Pro League der Hockey-Nationalteams ausgesetzt

HAMBURG: Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat der internationale Hockeyverband FIH die Spiele der Pro League der Männer und Frauen von sofort an bis zum 15. April ausgesetzt. Abhängig von der weiteren Entwicklung sollen Spiele zwischen Ende April und dem Beginn der Olympischen Spiele in Tokio am 24. Juli ausgetragen werden. Die März-Spieltage der deutschen Männer und Frauen in Mönchengladbach und Hamburg sind bereits abgesagt worden. Nach aktuellem Stand sollen am 25. und 26. April in Berlin die nächsten Partien ausgetragen werden. Die Männer hätten zwei Spiele gegen Indien, die Frauen deren zwei gegen China.

Viele Absagen bei Essener Schwimm-Event - Peaty mit Jahresbestzeit

ESSEN: Schwimmen trotz Coronavirus: Während zahlreiche Sportveranstaltungen des Wochenendes wegen des Coronavirus abgesagt worden waren, fanden in Essen die «Swim & Fun Days» statt - wenn auch unter außergewöhnlichen Umständen. Zahlreiche Schwimmer, darunter Brust-Ass Marco Koch und Rückenspezialist Jan-Philip Glania, verzichteten kurzfristig auf einen Start, zudem waren in der Schwimmhalle keine Zuschauer zugelassen. Sportlich setzten unter anderen Lokalmatadorin Lisa Höpink über 100 Meter Schmetterling in 58,77 Sekunden, Jessica Felsner über 50 Meter Freistil in 25,50 Sekunden und Alexandra Wenk über 200 Meter Lagen in 2:16,27 Minuten kleine Achtungszeichen.

Watzke rechnet nicht mehr mit Bundesliga-Spielen vor Zuschauern

KÖLN: Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke rechnet nicht mehr damit, dass in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison noch Spiele mit Zuschauern ausgetragen werden. «Wenn wir in dieser Saison nochmal spielen, werden es Geisterspiele sein. Niemand in der Bundesliga geht noch davon aus, dass wir noch Spiele mit Zuschauern haben werden», sagte Watzke am Sonntag in einer Sonderausgabe der ARD-«Sportschau» zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Fußball.

ZDF: UEFA will Verlegung der Fußball-EM vorschlagen

LEIPZIG: Wegen der Coronavirus-Pandemie will der Europäische Fußball-Verband nach Informationen des ZDF den Teilnehmern offenbar eine Verschiebung der Europameisterschaft vorschlagen. Die UEFA wolle am Dienstag zuerst den nationalen Ligen und der Vereinigung der europäischen Clubs (ECA) und dann später allen nationalen europäischem Fußballverbänden eine Turnierverlegung empfehlen. Ursprünglich ist die EM, die in zwölf Ländern stattfindet, vom 12. Juni bis 12. Juli geplant. Eine Alternative wäre, die EM im Sommer 2021 auszutragen.

Hörmann: Zwei Monate vor Eröffnung muss Olympia-Entscheidung fallen

BERLIN: Die Entscheidung über die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio muss aus Sicht von DOSB-Chef Alfons Hörmann bis spätestens zwei Monate vor dem Eröffnungstermin am 24. Juli fallen. «Es wird nicht im Laufe der nächsten Tage möglich sein, endgültige Klarheit zu haben», sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes angesichts der verheerenden Auswirkungen der Sars-CoV-2-Pandemie am Sonntag in der ARD-Sportschau. Die «Gesundheit der Weltbevölkerung steth an erster Stelle», das sportliche Ereignis trete in den Hintergrund, sagte Hörmann. «Es geht um das Überleben der Menschheit, nicht um Gold, Silber und Bronze.»

Kein Trainingsbetrieb mehr bei Tuchels PSG

PARIS: Das von Thomas Tuchel trainierte Team des französischen Meisters Paris Saint-Germain stellt den Trainingsbetrieb aufgrund der Gefahren der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit ein. Die Regelung gelte ab Montag, teilte der Club der deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer am Sonntag mit. Neue Informationen wurden für Mittwoch angekündigt.

Olympia-Qualifikation: Nur ein Sieg für Deutschen Box-Verband

LONDON: Die deutschen Boxer haben am zweiten Tag der europäischen Olympia-Qualifikation lediglich einen Erfolg gefeiert. Im trotz der Coronavirus-Krise in London angesetzten Turnier ließ die zweimalige WM-Dritte Nadine Apetz (Köln) im Weltergewicht der Bulgarin Melis Jonusowa keine Chance und siegte 5:0. Dagegen unterlag Ibragim Bazuev (Köln) am Sonntag im Halbschwergewicht 1:4 gegen den Ukrainer Stepan Hrekul. Kastriot Sopa (Ludwigsburg) verlor seinen Leichtgewichtskampf gegen den Türken Tugral Erdemir einstimmig nach Punkten.

Ex-Herthaner Marcelinho hört mit 44 Jahren auf

BERLIN: Der frühere Bundesliga-Profi Marcelinho hat nach 29 Jahren im Profi-Fußball seine Karriere beendet. Der 44-jährige Brasilianer lief am Sonntag für Desportiva Perilima in der regionalen Meisterschaft des brasilianischen Bundeslandes Paraiba gegen CSP Joao Pessoa ein letztes Mal auf. Er arbeitet nun als Co-Trainer seines Teams weiter. Der torgefährliche Spielmacher spielte von 2001 bis 2006 für Hertha BSC und erzielte in 155 Liga-Spielen 65 Tore.

Trotz Coronavirus: Ex-Schalker Höwedes spielt in russischer Liga

MOSKAU: Der ehemalige deutsche Nationalspieler Benedikt Höwedes steht als einer der wenigen deutschen Fußball-Profis trotz der Coronavirus-Pandemie noch aktiv auf dem Rasen. Der 32 Jahre alte frühere Abwehrspieler des FC Schalke 04 gewann am Sonntagabend mit seinem Club Lokomotive Moskau in der ersten russischen Premjer-Liga auswärts bei Rostow mit 3:1 (3:0). Höwedes spielte beim zwölften Saisonsieg seines Clubs durch. Moskau ist Tabellenzweiter mit neun Punkten Rückstand auf Zenit St. Petersburg.

Hamburg untersagt Sportbetrieb - Ausnahme für HSV und St. Pauli

HAMBURG: In Hamburg wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab sofort der komplette Sportbetrieb auf Sportplätzen, in Sporthallen sowie in Fitnessstudios und vergleichbaren Einrichtungen untersagt. Eine Ausnahme gelte nur für das Training der Profifußballer des HSV und des FC St. Pauli sowie für Kaderathletinnen und -athleten, die sich zum Beispiel auf die Olympischen Spiele vorbereiten müssen, heißt es in einer Mitteilung der Behörde für Inneres und Sport vom Sonntag. «Die Corona-Ausbreitung stellt unser Gemeinwesen vor große Herausforderungen. Dem Ziel, die Ausbreitung einzudämmen und zu verlangsamen, müssen sich alle anderen Interessen - auch die des Sports - unterordnen», sagte Sportsenator Andy Grote.

DFL-Krisensitzung mit DFB-Präsident Keller

FRANKFURT/MAIN: Mit DFB-Präsident Fritz Keller als Gast hat am Montagmittag die Krisensitzung der Deutschen Fußball Liga zu den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Bundesligen begonnen. Beim Treffen in einem Frankfurter Flughafen-Hotel beraten die Vertreter der 36 Profivereine über den weiteren Verlauf der momentan bis zum 2. April unterbrochenen Saison. Neben dem DFL-Präsidium mit Geschäftsführer Christian Seifert an der Spitze und DFB-Boss Keller ist auch der Generalsekretär des Deutschen Fußball-Bundes, Friedrich Curtius, bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung dabei.

Hoffenheims Mäzen Hopp: Saison vor leeren Rängen wäre «lächerlich»

FRANKFURT/MAIN: Mäzen Dietmar Hopp von der TSG 1899 Hoffenheim hat sich trotz der Coronavirus-Pandemie gegen eine Beendigung der aktuellen Bundesliga-Saison mit Geisterspielen ausgesprochen. «Die Saison kann man locker in vier Wochen durch englische Wochen im Juni noch ausspielen. Aber die Saison vor leeren Rängen fertig zu spielen, halte ich für lächerlich», sagte der 79-Jährige in einem Interview bei Sport1 (Montag).

Gehälter, Ablösen, Berater: Kind fordert Umdenken im Profifußball

HANNOVER: Der Mehrheitsgesellschafter Martin Kind von Hannover 96 hat nach der vorläufigen Stilllegung des Profifußballs ein Umdenken in dieser Branche gefordert. Er hoffe, dass die Coronakrise «als Chance begriffen wird», um über Dinge wie «zu hohe Gehälter, Berater-Honorare und Ablösesummen», nachzudenken, sagte der 75-Jährige dem «Sportbuzzer» (Montag). Den Clubs der 1. und 2. Liga drohen in dieser Krise Einnahme-Ausfälle in Millionenhöhe.

Sky und DAZN: Noch keine Entscheidung über Kulanz-Regelungen

Berlin (dpa) - Die auf Live-Sport spezialisierten Medienunternehmen Sky und DAZN haben noch keine Entscheidungen über Kulanz-Regelungen wegen ihres stark reduzierten Programms getroffen. Das sagten Sprecher des Pay-TV-Senders und des ebenfalls kostenpflichtigen Streamingdienstes am Montag der dpa. Sky und DAZN haben wegen der Absage fast aller Sportveranstaltungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus momentan keine Live-Übertragungen im Angebot.

Erster bekannter Coronavirus-Fall bei Profi der Handball-Bundesliga

MANNHEIM: In der Handball-Bundesliga gibt es den ersten bekannten Fall eines mit dem Coronavirus infizierten Profis. Der dänische Nationalspieler Mads Mensah von den Rhein-Neckar Löwen ist positiv auf das Virus getestet worden, wie der Verein am Montagmorgen mitteilte. Der 28-Jährige, der sich nach eigener Aussage wieder fit und voll belastbar fühle, sei in 14-tägiger häuslicher Quarantäne.

70 Prozent der Japaner glauben nicht mehr an Olympische Spiele

TOKIO: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus glauben fast 70 Prozent der Japaner einer Umfrage zufolge nicht mehr daran, dass die Olympischen Spiele wie geplant in diesem Sommer in Tokio stattfinden werden. Nur 24,5 Prozent aller Befragten sagten in der am Montag veröffentlichten Erhebung für die Nachrichtenagentur Kyodo, sie rechneten mit einer planmäßigen Austragung der Sportveranstaltung. Die Olympischen Sommerspiele mit rund 11 000 Teilnehmern sollen vom 24. Juli bis zum 9. August in der japanischen Hauptstadt stattfinden.

Arbeitsrechtler: Kurzarbeit auch im Fußball möglich

FRANKFURT/MAIN : Der renommierte Arbeitsrechtler Johan-Michael Menke hält angesichts der Coronakrise auch im deutschen Fußball Kurzarbeit für möglich. «Um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus abzumildern, könnte aus Clubsicht über die Möglichkeit von Kurzarbeit nachgedacht werden», sagte Menke dem «Kicker».

Corona-Krise: RB Leipzig sagt Mitgliederversammlung ab

LEIPZIG: Die grassierende Coronavirus-Krise hat bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig zu weiteren Einschnitten geführt. So musste der Club die für den vergangenen Samstag geplante Mitgliederversammlung kurzfristig absagen. Das berichtet die «Bild» (Montag). RB hat aktuell 19 Mitglieder. Daneben waren zu der Veranstaltung auch 400 Fördermitglieder geladen, die allerdings kein Stimmrecht besitzen.

Olympia-Qualifikation der Boxer wird ohne Zuschauer fortgesetzt

LONDON: Die europäische Olympia-Qualifikation der Boxer in London wird von Montag an ohne Zuschauer fortgesetzt. Das teilte der Ausrichter mit. Als Gründe wurden eine «veränderte Situation mit dem Coronavirus sowie Bedenken um die öffentliche Gesundheit» angegeben. An den ersten beiden Tagen des Turniers waren in der Olympia-Halle von 2012 noch Zuschauer zugelassen. In London kämpfen 342 Athleten bis zum 24. März um 77 Quotenplätze für die Sommerspiele in Tokio.

Reitturnier in Florida vorzeitig beendet: Thieme Sechster

OCALA: Beim vorzeitig beendeten Reitturnier in Ocala hat der deutsche Springreiter Andre Thieme im Großen Preis den sechsten Platz belegt. Zum Abschluss einer Serie von Turnieren in Florida Cellisto gewann die ohne Zuschauer durchgeführte Prüfung der US-Amerikaner Aaron Vale.

Bob- und Skeleton-Fahrer beenden Trainingslager in USA vorzeitig

BERCHTESGADEN: Die Bob- und Skeletonfahrer haben ihr Trainingslager in den USA vorzeitig beendet. Aufgrund der Coronakrise sind Athleten und Trainer bereits wieder in Deutschland, teilte der Bob- und Schlittenverband (BSD) am Montag mit. Die Bob- und Skeleton-Sportler waren vor gut einer Woche nach Lake Placid geflogen, um dort an Feinheiten sowie an Kurvenfahrten zu arbeiten. In dem Austragungsort der Olympischen Winterspiele von 1932 und 1980 finden im kommenden Jahr die Weltmeisterschaften statt.

Manchester United laut Medienberichten stark an Zakaria interessiert

Mönchengladbach (dpa) - Manchester United soll sein Interesse an Borussia Mönchengladbachs Denis Zakaria verstärkt haben. Nach übereinstimmenden Medienberichten gilt der 23 Jahre alte schweizerische Mittelfeldspieler als Wunschspieler der Red Devils. Zakaria hat einen Marktwert von rund 45 Millionen Euro. Der Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2022. Gladbachs Sportchef Max Eberl hatte zuletzt durchblicken lassen, nur bei einer Ablöse deutlich über dem Marktwert über einen Verkauf im Sommer nachdenken zu wollen.

Neues Doping-Verfahren gegen Box-Weltmeister Fury möglich

LONDON: Die britische Doping-Agentur UKAD wird sich mit den neuen Vorwürfen gegen Box-Weltmeister Tyson Fury befassen. «Wir setzen uns immer mit potenziellen Beweisen in Bezug auf Dopingvergehen auseinander und werden eine Untersuchung beginnen, wenn das notwendig ist», teilte UKAD am Montag mit. Die «Mail on Sunday» hatte berichtet, dass Fury und sein Cousin Hughie im Jahr 2015 einem Bauern Geld für eine entlastende Aussage geboten haben sollen. Beide wurden positiv auf das Steroid Nandrolon getestet, schoben das aber auf den Verzehr von unkastriertem Schwarzwild.

Fußball-Bundesligen pausieren bis mindestens zum 2. April

FRANKFURT/MAIN: Die Bundesliga und die 2. Liga unterbrechen ihren Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Krise bis mindestens zum 2. April. Das wurde während der Mitgliederversammlung der 36 in der Deutschen Fußball Liga organisierten Profi-Clubs am Montag in Frankfurt/Main beschlossen. In der Woche ab dem 30. März wollen sich die Vereine erneut abstimmen. Geisterspiele seien «in naher Zukunft die einzige Chance», sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert.

DFL: Ausschreibung der Medienrechte läuft weiter

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird die Ausschreibung der Medienrechte zunächst wie geplant fortführen. Das sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Montag in Frankfurt. «Wir haben heute die Unterlagen wie geplant verschickt», erklärte Seifert. Zuvor hatte die DFL entschieden, welche der interessierten Medienunternehmen zugelassen sind.

Corona-Gefahr: Russland bietet sich als Gastgeber für EM 2020 an

ST. PETERSBURG: Vor einer möglichen Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft 2020 wegen des Coronavirus hat sich Russland als Ersatz-Gastgeber ins Gespräch gebracht. «Wir sind für einen Schulterschluss bereit», sagte der Chef des Organisationskomitees für die EM 2020 in St. Petersburg, Alexej Sorokin, russischen Sportmedien zufolge. «Wir müssen zunächst aber darüber diskutieren, wie das Format aussehen könnte und wie viele Spiele stattfinden könnten.» Die UEFA will am Dienstag über die Verlegung der EM 2020 entscheiden.

HBL will Saison zu Ende spielen - Profis sollen auf Gehalt verzichten

STUTTGART: Die Handball-Bundesliga (HBL) will die derzeit ausgesetzte Saison trotz der Verbreitung des Coronavirus nach Möglichkeit zu Ende spielen. Am entsprechenden Beschluss des Präsidiums werde festgehalten, teilte die HBL am Montag nach einer Telefonkonferenz der Verantwortlichen der 18 Clubs mit. Um die wirtschaftlichen Schäden abzumildern, haben einige Clubs bereits Kurzarbeitergeld beantragt. So wollen die Clubs ihre Profis etwa zu einem Gehaltsverzicht bewegen. Der Spielbetrieb in der HBL setzt derzeit bis mindestens Ende April aus.

Frauenfußball-Bundesliga und DFB-Pokal bis 19. April ausgesetzt

FRANKFURT/MAIN: Im deutschen Frauenfußball sind die Partien der Ersten und Zweiten Bundesliga sowie die DFB-Pokalspiele vorerst bis zum 19. April ausgesetzt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. Wie und wann der Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Pandemie wieder aufgenommen wird, ist laut DFB noch offen.

Zwei deutsche Boxer scheitern bei Olympia-Qualifikation

LONDON: Bei der europäischen Olympia-Qualifikation in London sind zwei deutsche Boxer in ihrem ersten Kampf gescheitert. Der Berliner Paul Wall unterlag im Weltergewicht am Montag Eskerchan Madijew aus Georgien klar mit 0:4. Knapper war es bei Mittelgewichtler Silvio Schierle aus Frankfurt/Oder, der am Ende 2:3 gegen den Belgier Lancelot Proton de la Chapelle verlor.

IOC-Mitglied Coates: Keine Frist für Olympia-Absage

Hamburg (dpa) - Das australische IOC-Mitglied John Coates hat Spekulationen zurückgewiesen, dass bis Ende Mai über eine mögliche Absage der Olympischen Spiele im Sommer in Tokio wegen der Corona-Pandemie entschieden werden soll. «Das war nie die Position des IOC», sagte der Leiter des Koordinierungsteams für die Tokio-Spiele im Internationalen Olympischen Komitee dem «Sydney Morning Herald» (Montag).

Ringer Stäbler will bei Olympia-Absage Karriere verlängern

MUSBERG: Deutschland Top-Ringer Frank Stäbler erwägt für den Fall einer Absage oder Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio einen Aufschub seines geplanten Karriereendes. Der dreimalige Weltmeister will seine internationale Laufbahn eigentlich im August in Japan beenden, bestenfalls mit seiner ersten Olympia-Medaille. Wegen der Coronavirus-Pandemie wachsen aber die Sorgen, dass die Sommerspiele nicht wie geplant im Juli und August stattfinden können. «Wenn die Spiele abgesagt werden, dann muss ich meine Karriere wohl verlängern», sagte der 30-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Nächste Tennis-Absage: Kein Damen-Turnier in Stuttgart

STUTTGART: Auch das wichtigste deutsche Damen-Tennisturnier in Stuttgart fällt aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus. Eine Durchführung der hochklassig besetzten Sandplatz-Veranstaltung vom 20. bis 26. April galt bereits als unwahrscheinlich. Am Montag bestätigten die Veranstalter die Absage, nachdem zuvor bereits die «Bild»-Zeitung darüber berichtet hatte.

Radsport: Tour de Romandie fällt 2020 wegen Coronavirus aus

BERN: Das Profi-Radrennen Tour de Romandie in der Schweiz fällt in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie ersatzlos aus. Dies teilten die Organisatoren am Montag via Twitter mit. Als Etappenorte vom 28. April bis zum 3. Mai waren unter anderem Aigle, Martigny, La Neuveville und Sion eingeplant, sie sollen für die Rundfahrt im Jahr 2021 (ab 27. April) drankommen. Zuvor waren bereits mehrere Frühjahrsklassiker wie Gent-Wevelgem, Mailand-Sanremo oder Tirreno-Adriatico wegen des Virus abgesagt worden.

Pferdesport: Auftakt der Freiluft-Saison abgesagt

Hagen am Teutoburger Wald (dpa) - Das erste große Reitturnier der Freiluft-Saison wird nicht ausgetragen. Die Veranstaltung in Hagen bei Osnabrück sollte am 22. April beginnen und wurde am Montag mit Hinweis auf die infektionsschutzrechtliche Allgemeinverfügung des Landkreises Osnabrück abgesagt. Von dem Aus des Vier-Sterne-Turniers Ende April ist auch die Riders Tour betroffen. Die Springreit-Serie mit sechs Stationen sollte in Hagen beginnen.

