Von: Redaktion (dpa) | 20.03.20

Formel 1 verschiebt auch die Rennen im Mai

PARIS: Die Formel 1 muss wegen der Corona-Pandemie auch ihre drei geplanten Mai-Rennen in den Niederlanden, Spanien und Monaco verschieben. Die Rennserie und der Weltverband Fia hoffen nun, dass die Saison «nach dem Mai» beginnen könne, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag. Die Entscheidung sei gemeinsam mit den Rennveranstaltern in Zandvoort, Barcelona und Monte Carlo getroffen worden. Zuvor waren bereits der Saisonstart in Melbourne und die Grand Prix in Bahrain, Vietnam und in verlegt worden.

Coronavirus: England verlängert Fußballpause bis zum 30. April

LONDON: Die durch die Coronakrise bedingte Fußballpause in England wird verlängert. Am Donnerstag einigte sich der englische Fußballverband FA mit der Premier League, der für die unteren Ligen zuständigen EFL sowie der Professionellen Spielergewerkschaft und dem englischen Trainerverband, dass der Ball bis mindestens zum 30. April ruhen soll. Man habe kollektiv die Entscheidung der UEFA unterstützt, die EM 2020 zu verschieben, um im kommenden Sommer Platz für die ausstehenden Spiele zu schaffen, erklärte die FA.

DOSB: Kein «Quarantäne-Trainingslager» in Kienbaum

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Olympische Sportbund hat sich gegen ein «Quarantäne-Trainingslager» im Bundesleistungszentrum in Kienbaum entschieden. Wie der DOSB am Donnerstag mitteilte, sei eine Umsetzung in der angedachten Form aktuell nicht zu verantworten. «Eine Ansteckungsgefahr mit dem derzeit sich weiterhin schnell ausbreitenden Coronavirus ist nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen», sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann. «Wir sehen daher in der angedachten Konzeption ein zu hohes Risiko für unsere Athleten und die Allgemeinheit.»

Medien: Schweizer Erstligist FC Sion kündigt Spielern fristlos

SION: Der Schweizer Fußball-Erstligist FC Sion hat laut Medienberichten mehreren Spielern wegen der finanziellen Folgen der Coronavirus-Krise fristlos gekündigt. Wie der «Blick» am Donnerstag schreibt, habe Vereinspräsident Christian Constantin den Topverdienern des Teams «aus guten Gründen» und «wegen höherer Gewalt» die Kündigung ausgesprochen. Constantin soll vor der Kündigung versucht haben, die Spieler zu Kurzarbeit zu verpflichten. Diese hätten jedoch wegen der kurzen Frist bis Mittwoch um 12.00 Uhr das Schreiben nicht unterzeichnet. Vom Club gab es keine Infos.

Auch KSC-Profis verzichten in Coronavirus-Krise auf Gehalt

KARLSRUHE: In der Coronavirus-Krise zeigen sich auch die Profis des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC mit einem Gehaltsverzicht solidarisch. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, verzichten die Spieler in den Monaten März, April und Juni auf einen Teil ihres Gehalts, um mögliche Einnahmeverluste des Vereins abzumildern. Auch Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach und Torwart Rafael Gikiewicz von Union Berlin hatten im Zuge der Coronavirus-Krise einen Gehaltsverzicht angekündigt.

Toba und Kappel fordern Verschiebung von Olympia und Paralympics

HANNOVER/STUTTGART: Turner Andreas Toba und Para-Sportler Niko Kappel fordern die sofortige Verschiebung der Olympischen Spiele und der anschließenden Paralympics in Tokio. «Nach der für mich sehr berührenden Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel habe ich mir viele Gedanken gemacht. Angesichts der immer deutlicheren Ansagen der Politik, Medizin und Wissenschaft ist mir in den vergangenen Tagen klar geworden: Die Olympischen Spiele müssen verschoben werden», sagte der 29-jährige Toba am Donnerstag. Paralympicsieger Kappel sagte, dass eine vernünftige Vorbereitung unmöglich sei.

Liga-Spiele in der Türkei wegen Coronavirus verschoben

ISTANBUL: Die Türkei hat Liga-Spiele wegen der Coronakrise bis auf Weiteres verschoben. Das betreffe Fußball, Basketball und Volleyball, sagte der Jugend- und Sportminister Mehmet Kasapoglu am Donnerstag in Ankara. Betroffen davon ist unter anderen Lukas Podolski, der Weltmeister von 2014 spielt für Antalya. Schon am vergangenen Donnerstag hatte die türkische Führung angeordnet, Sportveranstaltungen ohne Zuschauer stattfinden zu lassen.

Ex-Frankfurter Jovic droht Anzeige wegen Verstoß gegen Quarantäne

BELGRAD: Weil der frühere Bundesliga-Fußballer Luka Jovic (22) inmitten der Corona-Pandemie gegen Quarantäne-Regeln verstoßen haben soll, droht dem Stürmer von Real Madrid eine Strafanzeige. Serbiens staatliche Nachrichtenagentur Tanjug berichtete am Donnerstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von entsprechenden Ermittlungen. Den Angaben zufolge sollte der Ex-Frankfurter nach seiner Einreise nach Serbien zwei Wochen zu Hause bleiben. Er habe seine Wohnung aber mindestens einmal verlassen. Serbische Boulevardblätter warfen Jovic vor, in der Hauptstadt Belgrad feiern gegangen zu sein.

Niederberger-Wechsel von der DEG zu Eisbären perfekt

DÜSSELDORF: Der Wechsel von Eishockey-Nationaltorhüter Mathias Niederberger (27) von der Düsseldorfer EG zu den Eisbären Berlin ist perfekt. Das teilten beide Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mit. Nach fünf Jahren und 211 Spielen für seinen Heimatclub ist es für den Sohn des früheren Nationalverteidigers Andreas Niederberger eine Rückkehr nach Berlin.

UEFA verschiebt U 17-EM-Endrunden

NYON: Die Europäische Fußball-Union hat am Donnerstag angesichts der Coronakrise auch die Europameisterschaften der U 17-Junioren und U 17-Juniorinnen bis auf Weiteres verschoben. Das Männer-Turnier sollte vom 21. Mai bis 6. Juni in Estland stattfinden, das der Frauen im Mai in Schweden. Wann und ob es Nachholtermine gibt, will die UEFA nach der Prüfung alle Optionen entscheiden.

Zwangspause für Trainer-Azubis: DFB-Lehrgang nur online

FRANKFURT/MAIN: Die Coronavirus-Pandemie bringt auch die Trainerausbildung beim Deutschen Fußball-Bund ins Stocken. Der aktuelle Fußballlehrer-Lehrgang müsse vorerst eine Zwangspause einlegen, teilte der DFB am Donnerstag mit. Unter den 25 Trainern des aktuellen Jahrgangs sind auch die früheren Nationalspieler Tim Borowski (39) und Christian Rahn (40) sowie Imke Wübbenhorst (31), die im Vorjahr als Coach beim Männer-Fünftligisten BV Cloppenburg für Aufsehen gesorgt hatte. Möglich seien aber Online-Schulungen auf dem «digitalen Campus» der Akademie, hieß es.

Bayreuther Basketballer verlieren weitere amerikanische Spieler

BAYREUTH: Basketball-Bundesligist medi Bayreuth hat weitere Abgänge zu verzeichnen. Nach Reid Travis werden im Zuge der Corona-Krise nun auch die anderen amerikanischen Spieler Nate Linhart, James Woodard, Bryce Alford und James Robinson den Club verlassen, wie der Club am Donnerstag mitteilte.

Segel-Regatta «Kieler Woche» auf September verschoben

KIEL: Die 126. Auflage der «Kieler Woche» wird als Folge der Coronavirus-Pandemie verschoben. Das Segel-Spektakel rückt von seinem angestammten Platz in der letzten vollen Juni-Woche auf den 5. bis 13. September. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt.