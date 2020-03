Von: Redaktion (dpa) | 19.03.20

Gladbach-Profis verzichten freiwillig auf Gehalt - Kurzarbeit denkbar

MÖNCHENGLADBACH: Borussia Mönchengladbach ist der erste Fußball-Profiverein in Deutschland, bei dem die Spieler freiwillig auf Teile ihres Gehalts verzichten. «Der Trainerstab hat sich dem angeschlossen, genau wie unsere Direktoren und Geschäftsführer», sagte Sportchef Max Eberl am Donnerstag. Nach Informationen der «Rheinischen Post» soll der Club monatlich deutlich mehr als eine Million Euro pro Monat einsparen. Spieler und führende Angestellte wollen angesichts der Coronakrise und der Spielpause deswegen in der Bundesliga anderen Angestellten des Clubs Jobs und Einkommen sichern.

Ferrari-Teamchef: Vertragsgespräche mit Vettel - «In seinen Händen»

MARANELLO: Der Formel-1-Rennstall Ferrari hat Gespräche mit Sebastian Vettel über einen neuen Vertrag nach dieser Saison begonnen. Das bestätigte Teamchef Mattia Binotto auf der Homepage der Motorsport-Königsklasse am Donnerstag. «Es ist wichtig, dass wir uns bald darum kümmern», sagte der 50 Jahre Italiener. Man wolle damit nicht bis zum Saisonende warten. Vettels Vertrag läuft zum Jahresende aus. Der 32 Jahre alte Heppenheimer fährt seit 2015 für Ferrari.

Kein weiterer positiver Test beim SC Paderborn: «Sehr erleichtert»

PADERBORN: Beim SC Paderborn ist nach Verteidiger Luca Kilian kein weiterer Spieler oder Funktionär positiv auf das Coronavirus getestet worden. «Wir sind sehr erleichtert, denn die Anspannung war bei allen Beteiligten sehr groß», sagte Geschäftsführer Sport Martin Przondziono am Donnerstag. Nach dem Testergebnis beim 20 Jahre alten Kilian am 13. März waren 45 Spieler und Mitglieder des Funktionsteams des Bundesliga-Tabellenletzten auf das Virus getestet worden.

Auch Trainer Martin Schwalb bei Rhein-Neckar Löwen infiziert

MANNHEIM: Nach mehreren Spielern des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen ist auch Trainer Martin Schwalb positiv auf den Coronavirus getestet worden. Der 56-Jährige habe sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben, teilten der Club am Donnerstag mit. Schwalb ist derzeit bei seiner Familie in Hamburg. Auch Rückraumspieler Mads Mensah, Nationalspieler Jannik Kohlbacher und weitere Spieler sind erkrankt und in Quarantäne.

Olympisches Feuer an Tokio übergeben - Mini-Feier wegen Coronakrise

ATHEN: Das griechische Olympische Komitee (HOC) hat das Olympische Feuer am Donnerstag an die Organisatoren der kommenden Spiele in Tokio übergeben. Wegen der Coronakrise fand nur ein Mini-Zeremonie im marmornen Panathinaikon Stadion - dem Austragungsort der ersten Spiele der Neuzeit 1896 - statt. Das Feuer wird nun in einer Sonderlampe per Flugzeug nach Japan gebracht.

Zehnkampf-Weltmeister Kaul zu Olympia: «Ich fände das schwierig»

FRANKFURT/MAIN: Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul steht dem Festhalten an der Austragung der Olympischen Spielen in Tokio mit großer Skepsis gegenüber. «Ich fände das schwierig. Alleine schon aus dem Fairness-Gedanken heraus», sagte der 22 Jahre alte Mainzer im Interview der «Allgemeinen Zeitung Mainz» (Donnerstag). Zu unvorhersehbar sei die Entwicklung der Coronavirus-Krise, zu unterschiedlich wahrscheinlich die Bedingungen, in denen sich die Athleten vorbereiten könnten.

Olympiastützpunkt in Hamburg für Tokio-Kandidaten geöffnet

HAMBURG: Der Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein darf unter Auflagen wieder öffnen. Die Anlage in Hamburg-Dulsberg habe eine Sondergenehmigung durch die Innenbehörde erhalten, sagte Leiterin Ingrid Unkelbach und bestätigte damit Berichte der «Bild» und vom «Hamburger Abendblatt» (Donnerstag). In Hamburg sind wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 30. April unter anderen alle privaten und öffentlichen Sportstätten gesperrt. Davon betroffen waren auch die Olympia-Kandidaten für Tokio im Sommer.

Handball-Bundesligist SC Magdeburg schickt Spieler in Kurzarbeit

MAGDEBURG: Handball-Bundesligist SC Magdeburg wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie auch für seine Spieler staatliche Hilfe beantragen. Profis und Mitarbeiter sollen Kurzarbeitergeld bekommen, sagte Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt in der «Magdeburger Volksstimme» (Donnerstag). So sollen die durch die Saison-Unterbrechung erwartbaren finanziellen Probleme abgefedert werden. Die Bundesliga ist zunächst bis zum 23. April unterbrochen.

Mindestens sechs Spieler müssen Iserlohn Roosters verlassen

ISERLOHN: Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga trennen sich von sechs Spielern. Für die kommende Saison erhielten Daniel Weiß, Alex Petan, Chris Rumble, Anthony Peters, Alexej Dmitriev und Jamie MacQueen kein neues Vertragsangebot. Der Kontrakt von Stürmer Julian Lautenschläger wurde hingegen am Donnerstag verlängert.

Volleyballerinnen aus Vilsbiburg haben einen neuen Trainer

VILSBIBURG: Der Volleyball-Frauen-Bundesligist Roten Raben aus Vilsbiburg hat einen neuen Trainer. Wie der Club aus Niederbayern am Donnerstag mitteilte, übernimmt Florian Vo?lker das Amt. Der 28-Ja?hrige war zuletzt Coach bei Bundesliga-Konkurrent Schwarz-Weiß Erfurt. Er wird damit Nachfolger von Timo Lippuner, der nach drei Jahren in die Schweiz zuru?ckgekehrt ist.

Olympia-Qualifikation der Wasserspringer verschoben

TOKIO: Aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus ist das Olympia-Qualifikationsevent der Wasserspringer in Japan verschoben worden. Die Veranstaltung in der Olympia-Stadt Tokio sollte eigentlich vom 21. bis zum 26. April stattfinden und soll nun im Juni ausgetragen werden, wie der Weltverband Fina am Donnerstag bekanntgab. Deutschlands bester Wasserspringer Patrick Hausding hatte sich seinen Olympia-Platz bereits gesichert, genau wie Tina Punzel vom Drei-Meter-Brett.