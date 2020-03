Von: Redaktion (dpa) | 18.03.20

Deutsche Fußball-Nationalmannschaft spendet 2,5 Millionen Euro

LEIPZIG: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Zuge der Coronavirus-Pandemie mehr als zwei Millionen Euro für soziale Zwecke gespendet und ihre Fans aufgerufen, sich ebenfalls zu engagieren. «Wir müssen in solchen Zeiten aufeinander schauen - wir haben uns auch unsere Gedanken gemacht und spenden für einen guten Zweck 2,5 Millionen Euro», sagte Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuner (33) am Mittwoch in einem Instagram-Video der DFB-Auswahl. «Wir alle sind ein ganz großes Team, nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch in unserer Gesellschaft.»

TSG Hoffenheim richtet Hilfsfonds ein - Auch Hopp spendet

ZUZENHAUSEN: Die TSG 1899 Hoffenheim setzt in der Corona-Krise ein Zeichen und legt einen Hilfsfonds auf. Der Fußball-Bundesligist will damit Partner, aber auch wichtige Einrichtungen, Institutionen oder Sportclubs in der Rhein-Neckar-Region im Bedarfsfall unterstützen. «Wir sind sehr stark in unserer Region verankert und empfinden eine hohe Verantwortung für die Menschen, die in ihr leben», sagte TSG-Geschäftsführer Peter Görlich am Mittwoch einer Vereinsmitteilung zufolge.

Fußball-EM 2021 soll paneuropäisches Turnier mit München bleiben

BERLIN: Die ins nächste Jahr verschobene Fußball-EM soll unter den gleichen Voraussetzungen starten wie das ursprünglich für diesen Sommer geplante paneuropäische Turnier mit zwölf Gastgebern. «Der Plan ist, die gleichen Veranstaltungsorte, die gleichen Städte, die gleichen Stadien zu haben», sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (52) der Nachrichtenagentur AP. Das heißt, dass auch Deutschland mit der Allianz Arena von Rekordmeister FC Bayern Ausrichter von einem Viertelfinale und drei Gruppenspielen bleiben wird.

DFB nimmt Verfahrens-Aussetzung in der Schweiz «zur Kenntnis»

BELLINZONA/FRANKFURT: Der Deutsche Fußball-Bund hat verhalten auf die Aussetzung des Sommermärchen-Prozesses reagiert, die das Ende der Verhandlung bedeuten dürfte. «Die (...) Entscheidung des Bundesstrafgerichts haben wir zur Kenntnis zu nehmen», sagte DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hatte die Verhandlung gegen die drei früheren DFB-Funktionäre Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger und Horst R. Schmidt sowie den Ex-FIFA-Generalsekretär Urs Linsi wegen der Coronavirus-Krise bis mindestens zum 20. April vertagt. Das Delikt verjährt am 27. April.

Fußball-Drittligist SV Meppen stellt Antrag auf Kurzarbeit

MEPPEN: Fußball-Drittligist SV Meppen will einen Antrag auf Kurzarbeit für seine Spieler und Mitarbeiter bis Ende April stellen. «Die Personalkosten bestimmen einen sehr großen Teil aller Ausgaben. Wir müssen die Ausgaben reduzieren, um damit den fehlenden Einnahmen zu begegnen», erklärte Meppens Finanzvorstand Stefan Gette in einer Erklärung des Vereins. Es gehe darum, durch Sparmaßnahmen eine drohende Insolvenz zu vermeiden. Wegen der Corona-Pandemie hat die 3. Liga ihren Spielbetrieb vorerst bis zum 30. April eingestellt.

Weitere Corona-Fälle bei Rhein-Neckar Löwen - Team in Quarantäne

MANNHEIM: Das Coronavirus hat den Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen mit voller Wucht erfasst. Die Mannheimer teilten am Mittwoch mit, dass es nach Rückraumspieler Mads Mensah weitere Akteure innerhalb der Mannschaft gebe, die sich mit dem neuen Virus infiziert haben. Zu den infizierten Profis gehört Nationalspieler Jannik Kohlbacher. Weil der Kreisläufer in der Vorwoche beim Lehrgang der DHB-Auswahl weilte, werden sich alle Nationalspieler und Bundestrainer Alfred Gislason als direkte Kontaktpersonen von Kohlbacher wohl ebenfalls in häusliche Quarantäne begeben.

Clubs können Profigehälter nicht kürzen

DORTMUND: Fußballclubs haben keine juristische Handhabe, einem Profi trotz der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten finanziellen Einbußen weniger Gehalt zu zahlen. «Ohne die Zustimmung eines Spielers, ist eine Kürzung des Gehalts nicht zulässig», sagte der auf solche juristischen Fragen spezialisierte Rechtsanwalt Andrej Dalinger in einem Sport1-Interview. Wollen Spieler jedoch von sich aus auf Teile ihres Gehalts verzichten, müsse das mit jedem «einzelnen Spieler individuell» ausgehandelt werden.

Kanu-Slalom-EM in London abgesagt

LEIPZIG: Als nächstes Sportevent ist wegen der Coronavirus-Pandemie nun auch die Europameisterschaft der Slalom-Kanuten vom 15. bis 17. Mai in London abgesagt worden. Das teilte der britische Verband am Mittwoch mit. Die EM diente als letzte Qualifikationsmöglichkeit für einen Olympia-Quotenplatz. Deutschland betraf das im Canadier-Einer (C1) der Männer, wo sich noch niemand qualifizieren konnte.

Wegen Coronavirus: Radklassiker Eschborn-Frankfurt abgesagt

FRANKFURT/MAIN: Der Frankfurter Radklassiker findet wegen der Coronavirus-Pandemie nicht wie geplant am 1. Mai statt. Die Veranstalter sagten das World-Tour-Rennen Eschborn-Frankfurt am Mittwoch ab und wollen nun die Möglichkeit einer Verlegung auf einen späteren Termin prüfen. Das Traditionsrennen musste 2015 schon einmal wegen einer Terrorwarnung abgesagt werden.

Pferdesport: Auch das Pfingstturnier in Wiesbaden abgesagt

WIESBADEN: Das traditionsreiche Pfingstturnier in Wiesbaden fällt wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Die Organisatoren sagten am Mittwoch die vom 29. Mai bis zum 1. Juni geplante Reit-Veranstaltung in der hessischen Landeshauptstadt ab. Ein Turnier ohne Zuschauer sei nicht in Frage gekommen. Zu dem Turnier kommen rund 60 000 Besucher.

Zwei weitere Eishockey-Profis verlassen EHC Red Bull München

MÜNCHEN: Der EHC Red Bull München hat nach der vorzeitig abgebrochenen DEL-Saison weitere Personalentscheidungen getroffen. Nach den Abgängen von Jason Jaffray (Karriereende) und Mads Christensen werden auch Philipp Mass und Zach Fucale künftig nicht mehr für die Münchner in der Deutschen Eishockey Liga auflaufen.

«Mirror»: FC Arsenal könnte sich im Sommer von mehreren Stars trennen

LONDON: Dem FC Arsenal steht im Sommer möglicherweise ein großer Umbruch im Kader bevor. Laut einem Bericht der britischen Boulevardzeitung «Mirror» könnte der Club dabei einige seiner Stars abgeben. Darunter sollen der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und der ehemalige Dortmunder Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang sein, der angeblich vom FC Barcelona umworben wird.