Von: Redaktion (dpa) | 17.03.20

Medien: EM 2020 soll ins kommende Jahr verlegt werden

BERLIN: Die Fußball-EM 2020 soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge in den Sommer 2021 verlegt werden. Einem entsprechenden Vorschlag der Europäischen Fußball-Union haben am Dienstag die nationalen Ligen sowie die Europäische Clubvereinigung ECA zugestimmt, wie unter anderem das ZDF berichtete. In einer weiteren Videokonferenz müssen die 55 UEFA-Mitgliedsverbände die Verlegung aufgrund der Coronavirus-Pandemie absegnen, ehe das UEFA-Exekutivkomitee die endgültige Entscheidung treffen kann. Ursprünglich sollte das paneuropäische Turnier in diesem Sommer vom 12. Juni bis zum 12. Juli ausgetragen werden. Deutschland wäre mit München einer von zwölf Gastgebern für die 51 Spiele der 24 Teilnehmer gewesen.

Hertha BSC in Quarantäne - Spieler positiv auf Coronavirus getestet

BERLIN: Hertha BSC hat nach einem positiven Befund auf das Coronavirus bei einem Spieler Mannschaft, Trainer und Funktionsteam unter eine zweiwöchige häusliche Quarantäne gestellt. Das teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Das für diesen Dienstag angesetzte erste Training nach einer Pause wurde dementsprechend abgesagt. Der Spieler, dessen Namen die Berliner nicht bekanntgaben, habe über die üblichen Symptome geklagt. Er sei dann umgehend von der Gruppe getrennt worden.

Coronavirus-Fall bei Wehen Wiesbaden: Mißner positiv getestet

WIESBADEN: Tobias Mißner vom Fußball-Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 20 Jahre alte Außenverteidiger der Hessen habe sich wahrscheinlich bei einem Familienbesuch in Dortmund angesteckt und befinde sich dort in häuslicher Quarantäne, teilte der Verein am Dienstag mit. Der Verein ordnete für Mannschaft und das komplette Funktionsteam vorsorglich ebenfalls eine häusliche Quarantäne an.

Hoffenheim-Mäzen Hopp: «Es schlägt die Stunde der Solidarität»

ZUZENHAUSEN: Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp wünscht sich angesichts der finanziellen Herausforderung für den Profifußball durch die Coronavirus-Krise Solidarität unter den Bundesligaclubs. «Vor diesen Problemen stehen zahllose kleine und mittlere Unternehmen in diesem Land, und viele Menschen müssen ungemeine Einschränkungen und Belastungen in Kauf nehmen», sagte der 79-Jährige in einem am Dienstag auf der Internetseite des Vereins veröffentlichten Interview. «Dort gilt das Gleiche wie im Fußball: Es schlägt die Stunde der Solidarität. Der Starke hilft dem Schwachen.» Er würde sich nun wünschen, dass dieser Solidaritätsgedanke bei allen Protagonisten der Bundesliga Konsens ist.

1. FC Köln stellt Trainingsbetrieb ein

KÖLN: Fußball-Bundesligist 1. FC Köln stellt seinen Trainingsbetrieb vorerst ein. Erst am 27. März wolle sich das Team wieder treffen. Gleichwohl sei die Planung weiter auf eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs Anfang April ausgelegt. Der FC sehe sich aber «auch gesellschaftlich in der Verantwortung», sagte Sportchef Horst Heldt am Dienstag.

Für Liquiditätssicherung: Chemnitzer FC prüft staatliche Hilfen

CHEMNITZ: Fußball-Drittligist Chemnitzer FC prüft die Inanspruchnahme staatlicher Hilfen, um durch die Aussetzung des Spielbetriebs bis Ende April finanziell abgesichert zu sein. Das kündigte die CFC-Vorstandsvorsitzende Romy Polster an. In einer Videokonferenz hatten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sowie die Vertreter der 20 Clubs am Montag beschlossen, die Saison angesichts der Coronavirus-Pandemie vorerst bis zum 30. April auszusetzen.

Bericht: Belgischer Nationalspieler Meunier von PSG zu BVB

DORTMUND: Der belgische Fußball-Nationalspieler Thomas Meunier wechselt nach Informationen der «Bild»-Zeitung (Dienstag) im Sommer zu Borussia Dortmund. Demnach ist der ablösefreie Transfer von Paris Saint-Germain nur noch Formsache. Der Abwehrspieler spielte bislang 40 Mal für das belgische Nationalteam.

Ausschreibung der Medienrechte: Noch keine Einigung mit Kartellamt

BERLIN: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Unterlagen für die Auktion der Medienrechte verschickt, obwohl es noch keine offizielle Einigung mit dem Bundeskartellamt gibt. «Unsere Entscheidung ist noch nicht getroffen», sagte am Dienstag ein Kartellamts-Sprecher der dpa. Die Fußball-Bundesliga muss ihre Ausschreibung im Rahmen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen mit der Behörde abstimmen. Dem Vernehmen nach ist mit keinen Problemen bei der finalen Überprüfung zu rechnen. Die Bundesliga-Rechte werden für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 vergeben.

Angst vor Coronavirus: Marathonläufer Pfeiffer will Kenia verlassen

ITEN: Der deutsche Marathonläufer Hendrik Pfeiffer fürchtet wegen der Coronavirus-Krise im Trainingslager in Kenia um seine Sicherheit. «Die Leute haben Todesangst vor dem Virus. Sie denken, Corona kommt nur von Weißen, und wenn sie es kriegen, dann sterben sie», sagte der 26 Jahre alte Düsseldorfer vom TV Wattenscheid der Funke Mediengruppe (Dienstag). «Fakenews sind hier ein großes Problem. Hier ist ein Großteil der Leute ungebildet, hinzukommen dann reißerische Aufmachungen in den Zeitungen.» Pfeiffer, der die Qualifikation für die im Sommer geplanten Olympischen Spiele bereits geschafft hat, wollte sich in Kenia eigentlich bis Anfang April auf die mehr und mehr ungewissen Sommerspiele in Tokio vorbereiten.

Corona-Krise: 2. Basketball-Bundesliga beendet Saison vorzeitig

LEIPZIG: Die 2. Basketball-Bundesliga hat am Dienstag wegen der Coronavirus-Krise ihre Saison vorzeitig beendet. Absteiger aus der zweitklassigen ProA in die Regionalliga wird es deswegen nicht geben, aber zwei Aufsteiger. Dafür wurde der derzeitige Tabellenstand zur Abschlusstabelle erklärt. Demnach erhalten die Niners Chemnitz und die Eisbären Bremerhaven das sportliche Aufstiegsrecht in die Bundesliga. Das sportliche Aufstiegsrecht in die ProA steht den Erstplatzierten der drittklassigen ProB Nord (Itzehoe Eagles) und ProB Süd (scanplus baskets Elchingen) zu.

Corona-Gefahr: Russische Sportler legen Zwangspause ein

MOSKAU: Die russische Fußballliga setzt ihre Spiele wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst aus. Die Entscheidung gelte zunächst bis zum 10. April, meldete die Staatsagentur Tass am Dienstag. Davon betroffen sind demnach auch landesweite Begegnungen der Eishockey-Liga und der Basketball-Liga. Zuvor hatte das Sportministerium in Moskau alle internationalen Sportwettkämpfe im flächenmäßig größten Land der Erde bis auf Weiteres abgesagt und eine Empfehlung ausgesprochen, auch auf landesweite Spiele verschiedener Sportarten zu verzichten.

Leichtathletik: Diamond-League-Meetings in Katar und China abgesagt

MONTE CARLO: Die ersten drei Diamond-League-Meetings der Leichtathleten in Katar und China sind wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Wie World Athletics am Dienstag mitteilte, können die Wettkämpfe am 17. April in Doha sowie die am 9. und 16. Mai vorgesehen Meetings in China nicht wie geplant stattfinden. Diese Entscheidung sei in enger Abstimmung mit den Organisationskomitees, den lokalen Behörden und den Sportverbänden getroffen worden.