Von: Redaktion (dpa) | 16.03.20

DFL-Krisensitzung mit DFB-Präsident Keller

FRANKFURT/MAIN: Mit DFB-Präsident Fritz Keller als Gast hat am Montagmittag die Krisensitzung der Deutschen Fußball Liga zu den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Bundesligen begonnen. Beim Treffen in einem Frankfurter Flughafen-Hotel beraten die Vertreter der 36 Profivereine über den weiteren Verlauf der momentan bis zum 2. April unterbrochenen Saison. Neben dem DFL-Präsidium mit Geschäftsführer Christian Seifert an der Spitze und DFB-Boss Keller ist auch der Generalsekretär des Deutschen Fußball-Bundes, Friedrich Curtius, bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung dabei.

Hoffenheims Mäzen Hopp: Saison vor leeren Rängen wäre «lächerlich»

FRANKFURT/MAIN: Mäzen Dietmar Hopp von der TSG 1899 Hoffenheim hat sich trotz der Coronavirus-Pandemie gegen eine Beendigung der aktuellen Bundesliga-Saison mit Geisterspielen ausgesprochen. «Die Saison kann man locker in vier Wochen durch englische Wochen im Juni noch ausspielen. Aber die Saison vor leeren Rängen fertig zu spielen, halte ich für lächerlich», sagte der 79-Jährige in einem Interview bei Sport1 (Montag).

Gehälter, Ablösen, Berater: Kind fordert Umdenken im Profifußball

HANNOVER: Der Mehrheitsgesellschafter Martin Kind von Hannover 96 hat nach der vorläufigen Stilllegung des Profifußballs ein Umdenken in dieser Branche gefordert. Er hoffe, dass die Coronakrise «als Chance begriffen wird», um über Dinge wie «zu hohe Gehälter, Berater-Honorare und Ablösesummen», nachzudenken, sagte der 75-Jährige dem «Sportbuzzer» (Montag). Den Clubs der 1. und 2. Liga drohen in dieser Krise Einnahme-Ausfälle in Millionenhöhe.

Sky und DAZN: Noch keine Entscheidung über Kulanz-Regelungen

BERLIN: Die auf Live-Sport spezialisierten Medienunternehmen Sky und DAZN haben noch keine Entscheidungen über Kulanz-Regelungen wegen ihres stark reduzierten Programms getroffen. Das sagten Sprecher des Pay-TV-Senders und des ebenfalls kostenpflichtigen Streamingdienstes am Montag der dpa. Sky und DAZN haben wegen der Absage fast aller Sportveranstaltungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus momentan keine Live-Übertragungen im Angebot.

Erster bekannter Coronavirus-Fall bei Profi der Handball-Bundesliga

MANNHEIM: In der Handball-Bundesliga gibt es den ersten bekannten Fall eines mit dem Coronavirus infizierten Profis. Der dänische Nationalspieler Mads Mensah von den Rhein-Neckar Löwen ist positiv auf das Virus getestet worden, wie der Verein am Montagmorgen mitteilte. Der 28-Jährige, der sich nach eigener Aussage wieder fit und voll belastbar fühle, sei in 14-tägiger häuslicher Quarantäne.

70 Prozent der Japaner glauben nicht mehr an Olympische Spiele

TOKIO: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus glauben fast 70 Prozent der Japaner einer Umfrage zufolge nicht mehr daran, dass die Olympischen Spiele wie geplant in diesem Sommer in Tokio stattfinden werden. Nur 24,5 Prozent aller Befragten sagten in der am Montag veröffentlichten Erhebung für die Nachrichtenagentur Kyodo, sie rechneten mit einer planmäßigen Austragung der Sportveranstaltung. Die Olympischen Sommerspiele mit rund 11 000 Teilnehmern sollen vom 24. Juli bis zum 9. August in der japanischen Hauptstadt stattfinden.

Arbeitsrechtler: Kurzarbeit auch im Fußball möglich

FRANKFURT/MAIN: Der renommierte Arbeitsrechtler Johan-Michael Menke hält angesichts der Coronakrise auch im deutschen Fußball Kurzarbeit für möglich. «Um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus abzumildern, könnte aus Clubsicht über die Möglichkeit von Kurzarbeit nachgedacht werden», sagte Menke dem «Kicker».

Corona-Krise: RB Leipzig sagt Mitgliederversammlung ab

LEIPZIG: Die grassierende Coronavirus-Krise hat bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig zu weiteren Einschnitten geführt. So musste der Club die für den vergangenen Samstag geplante Mitgliederversammlung kurzfristig absagen. Das berichtet die «Bild» (Montag). RB hat aktuell 19 Mitglieder. Daneben waren zu der Veranstaltung auch 400 Fördermitglieder geladen, die allerdings kein Stimmrecht besitzen.

Olympia-Qualifikation der Boxer wird ohne Zuschauer fortgesetzt

LONDON: Die europäische Olympia-Qualifikation der Boxer in London wird von Montag an ohne Zuschauer fortgesetzt. Das teilte der Ausrichter mit. Als Gründe wurden eine «veränderte Situation mit dem Coronavirus sowie Bedenken um die öffentliche Gesundheit» angegeben. An den ersten beiden Tagen des Turniers waren in der Olympia-Halle von 2012 noch Zuschauer zugelassen. In London kämpfen 342 Athleten bis zum 24. März um 77 Quotenplätze für die Sommerspiele in Tokio.

Reitturnier in Florida vorzeitig beendet: Thieme Sechster

OCALA: Beim vorzeitig beendeten Reitturnier in Ocala hat der deutsche Springreiter Andre Thieme im Großen Preis den sechsten Platz belegt. Zum Abschluss einer Serie von Turnieren in Florida Cellisto gewann die ohne Zuschauer durchgeführte Prüfung der US-Amerikaner Aaron Vale.

Bob- und Skeleton-Fahrer beenden Trainingslager in USA vorzeitig

BERCHTESGADEN: Die Bob- und Skeletonfahrer haben ihr Trainingslager in den USA vorzeitig beendet. Aufgrund der Coronakrise sind Athleten und Trainer bereits wieder in Deutschland, teilte der Bob- und Schlittenverband (BSD) am Montag mit. Die Bob- und Skeleton-Sportler waren vor gut einer Woche nach Lake Placid geflogen, um dort an Feinheiten sowie an Kurvenfahrten zu arbeiten. In dem Austragungsort der Olympischen Winterspiele von 1932 und 1980 finden im kommenden Jahr die Weltmeisterschaften statt.

Manchester United laut Medienberichten stark an Zakaria interessiert

MÖNCHENGLADBACH: Manchester United soll sein Interesse an Borussia Mönchengladbachs Denis Zakaria verstärkt haben. Nach übereinstimmenden Medienberichten gilt der 23 Jahre alte schweizerische Mittelfeldspieler als Wunschspieler der Red Devils. Zakaria hat einen Marktwert von rund 45 Millionen Euro. Der Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2022. Gladbachs Sportchef Max Eberl hatte zuletzt durchblicken lassen, nur bei einer Ablöse deutlich über dem Marktwert über einen Verkauf im Sommer nachdenken zu wollen.

Neues Doping-Verfahren gegen Box-Weltmeister Fury möglich

LONDON: Die britische Doping-Agentur UKAD wird sich mit den neuen Vorwürfen gegen Box-Weltmeister Tyson Fury befassen. «Wir setzen uns immer mit potenziellen Beweisen in Bezug auf Dopingvergehen auseinander und werden eine Untersuchung beginnen, wenn das notwendig ist», teilte UKAD am Montag mit. Die «Mail on Sunday» hatte berichtet, dass Fury und sein Cousin Hughie im Jahr 2015 einem Bauern Geld für eine entlastende Aussage geboten haben sollen. Beide wurden positiv auf das Steroid Nandrolon getestet, schoben das aber auf den Verzehr von unkastriertem Schwarzwild.