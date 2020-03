Von: Redaktion (dpa) | 15.03.20

Berliner Senat: Kein Bundesliga-Fußball in Hauptstadt bis 19. April

BERLIN: Schon vor der Krisensitzung der Deutschen Fußball Liga am Montag ist eine längere Bundesliga-Zwangspause als bis zum 2. April offenbar unausweichlich. Zumindest in Berlin kann laut eines Senatsbeschlusses bis zum 19. April wegen der Coronavirus-Krise kein Profi-Fußball gespielt werden. Wie die Behörde am Wochenende beschloss, wird der «Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitnessstudios u. ä. untersagt». Ausnahmen gelten bis zum 19. April vorerst nur für Kaderathleten, die sich auf die Olympischen Spiele vorbereten oder Sport mit Tieren, sofern dieser dem Wohl der Tiere dient.

Übergabe Olympischer Fackel an Tokio findet ohne Zuschauer statt

ATHEN: Wenn am 19. März das Olympische Feuer in einer feierlichen Zeremonie an den diesjährigen Gastgeber Tokio übergeben wird, bleiben die marmornen Ränge des alten Athener Olympiastadions leer. Das hat am Sonntag das Griechische Olympische Komitee (HOC) mitgeteilt. Die Organisation reagiert damit auf die Verbreitung des neuartigen Coronavirus und die strengen Maßnahmen für öffentliche Veranstaltungen, die mittlerweile auch in Griechenland gelten.

Spanische Zeitung: Final Four in Champions League möglich

MADRID: Inmitten der Coronavirus-Krise reißen die Spekulationen über mögliche Optionen für die großen Fußball-Wettbewerbe nicht ab. Wie die spanische Zeitung «As» am Sonntag berichtet, erwägt man bei der UEFA, den Gewinner der Champions League bei einem Finalturnier der vier Halbfinalisten zu ermitteln. Demnach könnten beide Semifinals statt mit Hin- und Rückspiel in je einer Partie kurz vor dem für den 30. Mai geplanten Endspiel der Königsklasse ebenfalls in Istanbul ausgetragen werden. Analog dazu würde für die Europa League ein solches Format vor dem Finale am 27. Mai in Danzig stattfinden.

Hoeneß fordert längere Aussetzung der Spiele: «Alles auf Null fahren»

MÜNCHEN: Uli Hoeneß hält erste Gedankenspiele, wie es im Fußball nach der durch die Coronavirus-Pandemie verursachte Aussetzung des Spielbetrieb weitergehen kann, für verfrüht. «Wir müssen vier Wochen warten, alles auf Null fahren. Vielleicht müssen wir im Oktober noch aufhören, Fußball zu spielen», sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München am Sonntag in der Sport1-Sendung «Doppelpass». «Ich finde es Scharlatanerie heute zu sagen, was in vier Wochen passiert. Wir müssen den Wissenschaftlern die Zeit geben, um das Therapeutikum zu finden. Alle andere ist Schaumschlägerei.»

Eishockey-WM vor Absage - «Spätestens in zwei Wochen Klarheit»

LAUSANNE/ZÜRICH: Die Eishockey-WM in der Schweiz wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie immer unwahrscheinlicher. «Die Zeichen verdichten sich, dass das Turnier nicht stattfindet. Aber jetzt wäre es für eine definitive Absage noch zu früh», sagte der Präsident des Weltverbandes IIHF, René Fasel, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Ich gehe davon aus, dass wir bezüglich der WM spätestens in zwei Wochen Klarheit haben.» Das Turnier ist eigentlich für den 8. bis 24. Mai in Zürich und Lausanne geplant.

Bayer-Coach Bosz rechnet mit Abgang von Havertz

LEVERKUSEN: Nationalspieler Kai Havertz wird Bayer Leverkusen nach Einschätzung von Trainer Peter Bosz zum Saisonende verlassen. «Er kann im nächsten Sommer nicht gehalten werden. Das wird eine Überweisung von 100 Millionen Euro. Was sage ich: von über 100 Millionen Euro», sagte der niederländische Fußball-Lehrer dem «Algemeen Dagblad». Havertz ist seit 2010 bei Bayer.

Covid-19: Olympia-Qualifikation und Weltcup in Luzern abgesagt

DORTMUND: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat der Weltruderverband FISA alle Wettkämpfe bis Ende Mai abgesagt. Nach den Weltcups in den italienischen Städten Sabaudia und Varese fallen auch die Olympische Qualifikationsregatta und das anschließende Weltcupfinale auf dem Luzerner Rotsee aus. «Eine Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio mit den geplanten Regatten ist nicht mehr möglich», teilte die FISA mit. Von dieser Absage der Qualifikationsregatta sind acht von 14 deutschen Booten betroffen.

Mexiko-Rallye vorzeitig beendet - Ogier-Kritik an Ausrichtung

LEON: Die Rallye Mexiko ist vorzeitig beendet worden. Als Grund gaben der Automobil-Weltverband FIA und die Veranstalter die Reiserestriktionen an, die durch die Coronavirus-Pandemie immer größere Ausmaße annehmen. Weil aber ausreichend Prüfungen beim dritten WM-Event des Jahres absolviert wurden, geht die Mexiko-Rallye mit Sieger Sébastien Ogier aus Frankreich und Landsmann Julien Ingrassia als Co-Pilot in die Gesamtwertung ein.

Handball-Bundesliga will Saison vorerst nicht abbrechen

KÖLN: Die Handball-Bundesliga (HBL) plant aufgrund der Corona-Pandemie derzeit noch keine Annullierung der Saison. «Wir werden morgen nicht abbrechen», sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann am Sonntag der dpa. An diesem Montag (11.00 Uhr) schalten sich die Geschäftsführer der 18 Bundesliga-Clubs in einer Telefonkonferenz zum Umgang mit der Krise zusammen. Zuletzt hatte die HBL die Saison bis mindestens 22. April ausgesetzt.

Darts-Tour wird zunächst fortgesetzt - Turniersieg für Aspinall

BARNSLEY: Anders als in vielen anderen Sportarten wird die Tour der Darts-Profis derzeit trotz der Coronavirus-Pandemie fortgesetzt. Der Weltverband PDC nutzt dabei auch seine sogenannten «Players Championships Turniere», die ohnehin ohne Zuschauer ausgetragen werden. Auch die Premier League, die wöchentlich am Donnerstagabend spielt, soll vorerst fortgesetzt werden und mit Publikum stattfinden, nur zwei Abende in Rotterdam wurden bislang auf September verschoben.

Internationales Reitturnier in Dortmund abgebrochen

DORTMUND: Das internationale Reitturnier in Dortmund ist am Sonntagmorgen abgebrochen worden. Gegen 10.30 Uhr wurde das vorzeitige Ende der Veranstaltung in der Westfalenhalle verkündet. Kurz zuvor war nach Angaben des Veranstalters eine Verfügung der Stadt Dortmund eingegangen. Trotz der Ausbreitung des Coronavirus war bis dahin mehrere Tage geritten worden. Auch am Sonntagmorgen waren drei Prüfungen ausgetragen worden.

Angst vor Einreiseverbot: Kajami-Keane verlässt Syntainics MBC

WEIßENFELS: Kaza Kajami-Keane hat den Weißenfelser Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC wegen der Coronavirus-Krise vorzeitig verlassen. Der kanadische Nationalspieler habe angesichts der immer strengeren Einreisebedingungen in sein Heimatland um vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten, sagte MBC-Manager Martin Geissler der dpa am Sonntag.