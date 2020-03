Von: Redaktion (dpa) | 13.03.20

DFL schlägt Aussetzung des Bundesliga-Spielbetriebs ab Dienstag vor

FRANKFURT/MAIN: Die Fußball-Bundesliga soll wegen der Coronavirus-Pandemie ab kommendem Dienstag bis zum 2. April unterbrochen werden. Diesen Vorschlag des Präsidiums will die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag den Proficlubs unterbreiten. «Ziel ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen - aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Clubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte», hieß es von der DFL. .

UEFA stoppt vorerst Spielbetrieb im Fußball-Europapokal

NYON: Die Europäische Fußball-Union hat den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Coronavirus-Krise vorerst ausgesetzt. «Angesichts der Entwicklungen aufgrund der Verbreitung von Covid-19 in Europa und der damit verbundenen Entscheidungen der verschiedenen Regierungen» habe der europäische Dachverband entschieden, alle Partien der UEFA-Clubwettbewerbe in der kommenden Woche zu verschieben, hieß es in einer Mitteilung der UEFA am Freitag.

Bürgermeister bestätigt: Bremer Innensenator sagt Werder-Spiel ab

BREMEN: Der Bremer Innensenator hat das für Montagabend geplante Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen abgesagt. Das bestätigte der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Freitag bei einer Pressekonferenz des Senats. Hintergrund ist, dass die Politik in dem kleinsten deutschen Bundesland befürchtet, dass sich am Montagabend vor dem leeren Stadion mehr als 1000 Fans versammeln wollen und sich damit Szenen wie bei den Geisterspielen zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln sowie Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund wiederholen könnten.

Nach Corona-Fall: 1. FC Nürnberg beantragt Absetzung von Pauli-Spiel

NÜRNBERG: Der 1. FC Nürnberg hat wegen der Corona-Infektion eines seiner Fußballer um eine Verschiebung des Zweitligaspiels am Sonntag beim FC St. Pauli gebeten. Der «Club» stellte am Freitag einen entsprechenden Antrag auf Spielabsetzung bei der Deutschen Fußball Liga. Nachdem der Spieler Fabian Nürnberger (20) positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war, befindet sich die Mannschaft «ab sofort auf Anweisung der Gesundheitsbehörde für die kommenden 14 Tage in häuslicher Quarantäne», hieß es in einer Club-Mitteilung.

Verdacht auf Coronavirus bei Paderborns Trainer Baumgart

DÜSSELDORF: Paderborns Trainer Steffen Baumgart ist womöglich an Covid-19 erkrankt. «Er ist ein Verdachtsfall», sagte ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten der Deutschen Presse-Agentur am Freitag und bestätigte damit einen Bericht der «Bild»-Zeitung. Baumgart sei untersucht und getestet worden. Der SC Paderborn rechnet mit einem Ergebnis am Nachmittag. Bereits am Abend steht für den Tabellenletzten das Ligaspiel bei Fortuna Düsseldorf auf dem Programm. Man sei wegen Baumgarts Erkrankung auch mit der Deutschen Fußball Liga in Kontakt, sagte der Sprecher.

Olympischer Fackellauf wegen Zuschauer-Anwesenheit abgebrochen

ATHEN/OLYMPIA: Der Staffellauf des Olympischen Feuers ist am Freitag in Griechenland abgebrochen worden. Trotz des Aufrufs, wegen der Coronavirus-Epidemie zuhause zu bleiben, hatten sich Hunderte Einwohner der griechischen Kleinstadt Sparta am Straßenrand versammelt. Wie das griechische Olympische Komitee weiter mitteilte, werde der Fackellauf nach diesem Abbruch in Griechenland endgültig nicht fortgesetzt. Die Übergabe des Olympischen Feuers an das japanische Organisationskomitee werde aber am 19. März wie geplant in Athen stattfinden, hieß es.

Rummenigge fordert Absage der Test-Länderspiele Ende März

MÜNCHEN: Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge fordert wegen der Folgen des Coronavirus eine Absage der Test-Länderspiele Ende des Monats. Dadurch soll eine weitere Verbreitung von Sars-CoV-2 und die Gefahr einer Infektion der eigenen Fußballer eingedämmt werden. «Ich würde dringend empfehlen, dass die FIFA und die UEFA die Abstellungsperiode ausfallen lässt. Das würde nämlich bedeuten, dass die Spieler in der Weltgeschichte reisen würden. Das ist aus unserer Sicht mit nicht zu unterschätzenden Risiken verbunden.» Rummenigge meinte am Freitag, dass alle Vereine schätzen, wenn die Länderspiele «ausnahmsweise gestrichen würde».

Skirennfahrer Fritz Dopfer beendet alpine Karriere

MÜNCHEN: Fritz Dopfer hat seine alpine Ski-Karriere beendet. Der Rennfahrer vom SC Garmisch entschloss sich nach 13 Jahren im Weltcup zu dem Schritt, weil er nach den Folgen einer schweren Beinverletzung im Herbst 2016 keine andere Wahl habe. Ihm sei klar geworden, «dass mir mein Körper es nicht mehr erlaubt, den Sport mit der letzten Konsequenz ausüben zu können», sagte der 32-Jährige am Freitag.

Französische Fußball-Profiliga setzt vorerst alle Spiele aus

PARIS: Angesichts der Coronavirus-Krise setzt die französische Fußball-Profiliga bis auf weiteres alle Spiele der Ligue 1 und Ligue 2 aus. Das kollektive Interesse müsse über alles andere gestellt werden, erklärte der Verband am Freitag in einer Mitteilung. Die Epidemie müsste jetzt eingedämmt und die am stärksten gefährdeten Personen geschützt werden.

Skispringer Stephan Leyhe erleidet nach Sturz Kreuzbandriss

MÜNCHEN: Skispringer Stephan Leyhe hat sich bei seinem schweren Sturz in Trondheim einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird mehrere Monate ausfallen. Der 28 Jahre alte Hesse zog sich zudem Einrisse in beiden Menisken im linken Knie zu, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag mitteilte. Nach Absprache mit dem Teamarzt des DSV ist Leyhe am Freitag bereits operiert worden. Leyhe soll nach der Operation noch einige Tage in der Klinik bleiben, «ehe er mit ersten Rehabilitationsmaßnahmen beginnen kann», teilte Kniespezialist Manuel Köhne mit.

Wegen Coronavirus-Krise: Formel E setzt Saison zwei Monate aus

LONDON: Die Formel E setzt angesichts der Coronavirus-Krise ihren Rennbetrieb für zwei Monate aus. In Absprache mit dem Motorsport-Weltverband FIA habe man sich zu diesem Schritt entschieden. Vorausgegangen waren Rennabsagen von ePrix in Jakarta (Indonesien), Italien (Rom) und Sanya (China). In Deutschland ist ein Rennen am 21. Juni in Berlin geplant.