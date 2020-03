Von: Redaktion (dpa) | 13.03.20 | Aktualisiert um: 09:34

«Auto, Motor und Sport»: Formel-1-Auftakt in Melbourne abgesagt

MELBOURNE: Nach dem Coronavirus-Fall bei McLaren haben sich die Formel-1-Verantwortlichen dem Fachmagazin «Auto, Motor und Sport» zufolge für eine kurzfristige Absage des Saisonauftakts in Melbourne entschieden. Ein offizielles Statement von Motorsport-Weltverband FIA und Formel-1-Eigner Liberty Media werde in Kürze erwartet. Auch das eine Woche nach dem Grand Prix in Melbourne geplante zweite Saisonrennen in Bahrain am 22. März sei von der Streichung bedroht. Der englische Traditionsrennstall McLaren hatte am Donnerstag den ersten Coronavirus-Fall im Fahrerlager bekanntgegeben. Daraufhin zog McLaren sein Team für den am Sonntag geplanten Saisonauftakt zurück.

Leverkusen mit Auswärtssieg - Wolfsburg und Frankfurt mit Niederlagen

BERLIN: Bayer Leverkusen glänzt vor vollen Rängen in Glasgow, der VfL Wolfsburg und die Frankfurter Eintracht stehen in der Europa League vor dem Aus. Die Bayer-Elf hat dank eines 3:1 (1:0)-Erfolges bei den Rangers die Tür zum Viertelfinale weit aufgestoßen. Vor 47 494 Fans erzielten Kai Havertz (35., Handelfmeter), Charles Aranguiz (67.) und Leon Baily (88.) die Tore, Samuel Edmunson hatte zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Rangers getroffen (75.). Wolfsburg unterlag im Geisterspiel Schachtjor Donezk mit 1:2 (0:1), Frankurt musste ohne Zuschauer gegen den FC Basel eine 0:3 (0:1)-Klatsche hinnehmen. Ob die Rückspiele in einer Woche stattfinden, ist noch ungeklärt.

Handball-Bundesliga pausiert - Länderspiel abgesagt

STUTTGART: Die Handball-Bundesliga setzt den Spielbetrieb aufgrund des Coronavirus bis mindestens Ende April aus. Zudem wurde aus Sorge vor dem sich ausbreitenden Coronavirus auch das für diesen Freitag in Magdeburg geplante Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande abgesagt. Der niederländische Verband setzt auf Anweisung des Ministeriums für Gesundheit und Umwelt den gesamten Spielbetrieb und damit auch Aktivitäten der Nationalmannschaft aus.

Volleyball-Bundesligen stellen Spielbetrieb 2019/20 ein

BERLIN: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat die deutsche Volleyball-Bundesliga ihren Spielbetrieb bei den Frauen und Männern für diese Saison beendet. Für die Spielzeit 2019/20 gibt es damit keinen deutschen Meister, allerdings auch keinen Absteiger. Für die endgültige Tabelle und die Vergabe von Europapokal-Startplätzen werde nun eine Regelung gemeinsam mit dem Deutschen Volleyball-Verband erarbeitet, teilte die Liga am Donnerstag mit.

FIFA verschiebt WM-Qualifikation der Südamerikaner

LUQUE: Der Fußball-Weltverband FIFA hat die WM-Qualifikation in Südamerika verschoben. Die ersten Partien der insgesamt zehn Nationen sollten eigentlich am 26. März, 27. und 31. März stattfinden - nun sollen neue Termine gefunden werden. Die FIFA werde die Situation in Bezug auf Covid-19 weiterhin bewerten und überlegen, ob weitere Änderungen nötig seien. Ziel sei es, die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten zu schützen, hieß es in einer Verbands-Mitteilung.

121 Personen bei Juventus Turin isoliert

TURIN: Beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin befinden sich nach dem positiven Coronavirus-Test von Abwehrspieler Daniele Rugani 121 Personen in häuslicher Quarantäne. Darunter seien Spieler, Mitglieder des Betreuerteams, Direktoren und weitere Angestellte, teilte der Club am Donnerstag mit. Bei dem Serie-A-Verein spielt auch Ex-Nationalspieler Sami Khedira. Der 25 Jahre alte Rugani hatte sich in der Nacht auf Donnerstag per Twitter gemeldet und geschrieben, dass es ihm gut gehe.

Auch Weltcupfinale der Skilangläufer in Canmore abgesagt

CANMORE: Nach der Ausbreitung des neuen Coronavirus ist das geplante Saisonfinale der Ski-Langläufer im kanadischen Canmore vom 20. bis 22. März abgesagt worden. Das teilte der Weltverband Fis am Donnerstag mit. Die Saison ist allerdings noch nicht beendet. Die Langläufer werden wie geplant an diesem Samstag und Sonntag in Quebec noch Wettkämpfe bestreiten. Danach ist dann die Saison beendet. Zuvor hatte der Einreisestopp für Europäer in die Vereinigten Staaten für Veränderungen im Kalender des Langlauf-Weltcups geführt.

Schweres Los für deutsche Tennis-Herren bei Davis-Cup-Endrunde

LONDON: Die deutschen Tennis-Herren haben bei der Auslosung für die Davis-Cup-Endrunde eine schwere Gruppe erwischt. Das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann trifft in der Gruppe F auf Serbien und Österreich. Damit könnte es zu Duellen mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien und dem Österreicher Dominic Thiem, aktuell Nummer drei der Welt, kommen. Die Qualifikation für die unter 18 Mannschaften ausgespielte Davis Die Endrunde findet vom 23. bis 29. November in Madrid statt.

Spielabsagen wegen Corona auch im Fußball der Niederlande

DEN HAAG: Auch der niederländische Fußballverband KNVB hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Spielbetrieb ausgesetzt. Die Maßnahme gelte zunächst bis zum 1. April, teilte der Verband am Donnerstag mit. Betroffen seien alle Partien im Profi- sowie im Amateurfußball. Auch geplante Spiele des Oranje-Teams gegen die Nationalmannschaften der USA und Spaniens könnten nicht wie geplant stattfinden. Zuvor hatte die Regierung in Den Haag alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen untersagt.

Champions-League-Spiele von Real Madrid und Juve vertagt

NYON: Die für Dienstag angesetzten Champions-League-Partien Manchester City gegen Real Madrid und Juventus Turin gegen Olympique Lyon sind vorerst abgesagt worden. Das teilte die Europäische Fußball-Union am Donnerstag mit. Zuvor hatte der spanische Rekordmeister Real um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos seine Spieler unter Quarantäne gesetzt, weil ein Basketballer des Vereins positiv auf das neue Coronavirus Sars-CoV-2 getestet wurde. Bei Juventus war Abwehrspieler Daniele Rugani positiv auf das Virus getestet worden.

Norweger Bö gewinnt Biathlon-Sprint in Kontiolahti vor Fourcade

KONTIOLAHTI: Biathlet Johannes Thingnes Bö hat den Weltcup-Sprint in Kontiolathi gewonnen und seinen zehnten Saisonsieg gefeiert. Der Norweger setzte sich am Donnerstag mit einem Vorsprung von 21,1 Sekunden vor seinem großen Rivalen Martin Fourcade aus Frankreich durch. Dritter wurde dessen Landsmann Emilien Jacquelin. Bester deutscher Biathlet bei dem unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragenen Rennen war Benedikt Doll als Sechster. Olympiasieger Arnd Peiffer kam auf Rang neun.

0:3-Pleite für Frankfurt im Europa-League-Geisterspiel gegen Basel



FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt hat das Achtelfinal-Hinspiel in der Fußball Europa League gegen den FC Basel mit 0:3 (0:1) verloren. In der am Donnerstagabend ohne Publikum in der Commerzbank-Arena ausgetragenen Begegnung trafen Samuele Campo (27.), der eingewechselte Kevin Bua (73.) und Fabian Frei (85.) für die Gäste. Der Schweizer Meister bestritt wegen des in der Heimat unterbrochenen Ligabetriebs sein erstes Pflichtspiel seit zwei Wochen. Auch das Rückspiel wird am 19. März in der Mainmetropole ausgetragen. Vorbehaltlich weiterer unvorhersehbarer Entwicklungen hätten sich beide Vereine auf diese pragmatische Lösung verständigt, teilten die Hessen kurz vor Beginn des Hinspiels mit. Die Kantonspolizei Basel hatte angeordnet, dass die Partie wegen der Ausbreitung des Coronavirus nicht im Baseler St. Jakob-Park stattfinden darf.

«Marca»: UEFA stoppt Spielbetrieb in Champions- und Europa League

Nyon (dpa) - Die Europäische Fußball-Union wird nach Informationen der spanischen Tageszeitung «Marca» den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aussetzen. Der spanische Verbandsboss Luis Rubiales bestätigte am Donnerstag, dass es entsprechende Überlegungen gebe. Eine offizielle Bestätigung der UEFA gab es zunächst nicht. Die Entscheidung wäre quasi ein Novum in der europäischen Königsklasse.

UEFA beruft Krisensitzung für 17. März ein - Auch Fußball-EM Thema

NYON: Die Europäische Fußball-Union beruft wegen des Coronavirus eine Krisensitzung ein, in der es auch um die Fußball-EM gehen soll. Am kommenden Dienstag sollen Vertreter von allen 55 Mitgliedsverbänden in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen nach dem Ausbruch der Pandemie beraten, wie die UEFA am Donnerstag mitteilte. Thematisiert werden dabei neben der paneuropäischen EM, die vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf Ländern stattfinden soll, auch «alle nationalen und europäischen Wettbewerbe».

Zweiter Corona-Fall bei Hannover 96 - Club beantragt Spielabsetzungen

HANNOVER: Beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 gibt es einen zweiten Fall eines mit dem Coronavirus infizierten Spielers. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, wurde nach Timo Hübers auch Jannes Horn positiv getestet. Als Reaktion darauf stehen alle Spieler der Profimannschaft von Hannover 96 «ab dem heutigen Donnerstag für die nächsten 14 Tage aus Vorsichtsgründen unter häuslicher Quarantäne», hieß es in einer Erklärung der Niedersachsen. Der Club beantragt bei der Deutschen Fußball Liga zudem die Absetzung der Spiele gegen Dynamo Dresden am Sonntag und eine Woche später beim VfL Osnabrück.

Skisprung-Saison vorzeitig beendet - Flug-WM im nächsten Winter

TRONDHEIM: Die Skisprung-Saison ist wegen des Coronavirus vorzeitig beendet. Dies teilte der Weltverband Fis am Donnerstag vor dem ebenfalls abgesagten Springen in Trondheim mit. Für die Männer um Karl Geiger entfallen damit nicht nur die Wettbewerbe in Trondheim und Vikersund, sondern auch die Skiflug-WM (19. bis 22. März) im slowenischen Planica, die eigentlich ohne Zuschauer ausgetragen werden sollte. Stattdessen soll die Flug-WM nun im kommenden Winter 2020/21 stattfinden, wie es von der Fis weiter hieß. Bei den Frauen fallen die Springen der Blue Bird Tour in Russland ersatzlos aus.

Biathlon: Weltcup-Finale in Oslo wegen Coronavirus abgesagt

OSLO: Wegen der Auswirkungen des Coronavirus fällt das Weltcup-Finale der Biathleten in der kommenden Woche in Oslo aus. Das teilten die lokalen Veranstalter am Donnerstag mit. «Die Stadt Oslo hat heute entschieden, dass der Biathlon-Weltcup aus Angst vor der Verbreitung des Coronavirus abgesagt wird», hieß es in der kurzen Mitteilung. Somit endet die Saison an diesem Sonntag nach den beiden Mixed-Staffeln im finnischen Kontiolahti.

Coronavirus: Mitarbeiterin von Borussia Mönchengladbach in Quarantäne

MÖNCHENGLADBACH: Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist eine Geschäftsstellen-Mitarbeiterin in häuslicher Quarantäne. Das bestätigte Mediendirektor Markus Aretz auf Anfrage, nachdem zuvor die «Rheinische Post» darüber berichtet hatte. Die Mitarbeiterin hatte sich nach einem Urlaub in Österreich testen lassen, weil ein Mitglied der Reisegruppe infiziert war.

Leichtathletik-Verband bestraft Russland: Nur zehn Athleten in Tokio

MONACO: Der Leichtathletik-Weltverband hat Russland für die Doping-Manipulationen hart bestraft. Bei den Olympischen Spielen in Tokio dürfen nur zehn Leichtathleten als neutrale Sportler starten. Dazu muss der russische Verband eine Strafe in Höhe von zehn Millionen Dollar (10,6 Millionen Euro) zahlen. Die Hälfte davon wurde zur Bewährung ausgesetzt. Das teilte World Athletics am Donnerstag mit.

Nach McLaren-Rückzug: Weltverband Fia stimmt nächste Schritte ab

MELBOURNE: Nach dem Rückzug des McLaren-Teams vom Auftakt in Australien wegen eines Coronavirus-Falls beraten die Formel 1 und der Motorsport-Weltverband Fia über die nächsten Schritte. «Unsere Priorität ist die Sicherheit der Fans, der Teams und allen Personals beim Rennen», erklärte die Fia am Donnerstag. Nach dem positiven Test-Ergebnis bei einem McLaren-Teammitglied sind demnach die Fia, die Formel 1 und der Rennstall «in engem Kontakt» bezüglich der Entscheidung gewesen. Der Verband und die Formel 1 würden «mit allen relevanten Behörden» die «nächsten Schritte» abstimmen.

Basketball-Bundesliga unterbricht Spielbetrieb bis auf Weiteres

STUTTGART: Die Basketball-Bundesliga setzt ihren Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bis auf Weiteres aus. Auf einer außerordentlichen Versammlung der Clubs am Donnerstag in Stuttgart stimmten die Verantwortlichen der Vereine einstimmig für eine Unterbrechung der Saison. Anders als im Eishockey wird die Spielzeit damit noch nicht komplett abgesagt. Die Deutsche Eishockey Liga hatte ihre Saison am Dienstag für beendet erklärt und die Playoffs abgesagt.

Coronavirus: Handball-Bundesliga pausiert bis Ende April

STUTTGART: Die Handball-Bundesliga setzt den Spielbetrieb aufgrund des Coronavirus nach dpa-Informationen bis zum 22. April aus. Auch das für den 4. und 5. April in Hamburg geplante Finalturnier um den DHB-Pokal soll auf einen späteren Termin im Sommer verschoben werden. Geplant ist nach derzeitigem Stand, dass die Bundesliga den Spielbetrieb ab dem 23. April wieder aufnimmt. Ob das für diesen Montag geplante außerordentliche Treffen der Clubs der ersten und zweiten Liga in Köln stattfindet, gilt als unwahrscheinlich. Zuvor hatte die «Bild» über eine bevorstehende Pause des Bundesliga-Spielbetriebs berichtet.

Werder Bremen ohne Torwart Pavlenka gegen Leverkusen

BREMEN: Werder Bremen muss im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen auf Torhüter Jiri Pavlenka verzichten. Der Tscheche fällt wegen eines Muskelfaserrisses aus. Die Bremer hatten gehofft, Pavlenka könne rechtzeitig für die Partie am Montag fit werden. Eine MRT-Untersuchung am Donnerstag machte aber deutlich, dass es für die Begegnung gegen Leverkusen noch nicht reicht.

Trotz Corona-Krise: Golfturnier Players Championship gestartet

PONTE VEDRA BEACH: Ungeachtet der massenhaften Absagen von Sportveranstaltungen wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat in den USA das höchstdotierte Golfturnier der Welt begonnen. Am Donnerstag startete die PGA Tour in Ponte Vedra Beach die Players Championship. Das Turnier im TPC Sawgrass ist nach den vier Majors der wichtigste Einzel-Wettbewerb im Golfsport und mit 15 Millionen US-Dollar dotiert.

Kein Profifußball in Norwegen bis Mitte April

OSLO: Wegen der Corona-Krise ist in Norwegen bis auf Weiteres auf Profifußball ausgesetzt worden. Spielbetrieb in allen oberen Fußballligen wird zunächst bis zum 15. April eingestellt. Zuvor hatte bereits Dänemark mitgeteilt, dass alle Spiele der führenden Ligen wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Dort gilt die Maßnahme jedoch zunächst nur bis zum 29. März.

Wegen Coronavirus-Pandemie: Tennis-Turnier in Miami abgesagt

MIAMI: Wegen der Coronavirus-Pandemie ist nach dem Top-Event in Indian Wells auch das Tennis-Turnier in Miami abgesagt worden. Die Doppelveranstaltung der Damen- und Herren-Tour hätte am 25. März beginnen sollen. Doch nun riefen die lokalen Behörden aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand aus und untersagten bis auf Weiteres die Durchführung von Großveranstaltungen.

Nachrichten aus der Sportwelt

Coronavirus: Spanische Liga stellt Spielbetrieb für zwei Wochen ein

Madrid (dpa) - Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird in Spanien der Spielbetrieb der 1. und 2. Liga eingestellt. Die Entscheidung sei am Donnerstag getroffen worden, teilte die Profiliga mit. Sie gelte zunächst für die nächsten zwei Runden.

Real Madrid setzt Fußballer um Kroos und Basketballer in Quarantäne

MADRID: Der spanische Club Real Madrid setzt die Spieler seiner Fußball- und Basketball-Profiteams mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Toni Kroos in Quarantäne. Der Notfallplan werde aktiviert, weil ein Basketballer positiv auf das neue Coronavirus getestet worden sei, teilte der Verein am Donnerstag mit. Die Quarantäne gilt immer für 14 Tage.

Formel 1: McLaren zieht nach positivem Corona-Test zurück

MELBOURNE: Formel-1-Rennstall McLaren zieht sein Team für den Auftakt in Australien nach einem Coronavirus-Fall im Rennstall zurück. Das teilte der britische Rennstall am Donnerstag mit, der für Sonntag geplante Grand Prix in Melbourne steht damit wohl vor der Absage.

Gesundheitsamt empfiehlt Absage von Aues Heimspiel gegen Sandhausen

AUE: Das Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises empfiehlt eine Absage des Heimspiels des FC Erzgebirge Aue gegen den SV Sandhausen am Samstag. Wie der Fußball-Zweitligist Aue am Donnerstag mitteilte, ist der Grund für die Maßnahme, dass sich zwei mit dem Coronavirus infizierte Fans am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen Dynamo Dresden im Stadion befunden haben.

Auch Herrenrennen gestrichen: Ski-Saison wegen Coronavirus beendet

KRANJSKA GORA: Die Weltcup-Saison der alpinen Skirennfahrer ist wegen der Coronavirus-Krise vorzeitig beendet worden. Nach den Damen-Rennen in Are strich der Weltverband Fis am Donnerstag auch die für das Wochenende geplanten Wettkämpfe der Herren im slowenischen Kranjska Gora. Weltcup-Gesamtsieger ist Aleksander Aamodt Kilde.

Coronavirus-Krise: Ronaldo wartet auf Madeira Entwicklung ab

ROM: Cristiano Ronaldo wartet nach Angaben seines Vereins Juventus Turin zunächst auf Madeira weitere Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise ab. Folglich habe der 35-Jährige nicht am Training am Mittwoch teilgenommen, teilte der norditalienische Erstligist mit. Ein Datum der Rückkehr wurde nicht genannt. Ronaldo sei bei seiner kranken Mutter auf der zu Portugal gehörenden Insel. Dort habe Ronaldo davon erfahren, dass sein Teamkollege Daniele Rugani positiv auf das Virus getestet worden sei.

Wegen Coronavirus: Handball-Keeper Wolff verzichtet auf Länderspiel

ASCHERSLEBEN: Torwart Andreas Wolff kann aufgrund des Coronavirus nicht am Länderspiel der deutschen Handballer am Freitag (18.00 Uhr/ARD) gegen die Niederlande teilnehmen. Würde der Keeper des polnischen Spitzenclubs KS Vive Kielce in Magdeburg spielen, wäre die anschließende Rückreise nach Polen für ihn laut DHB-Angaben vom Donnerstagmorgen mit einer 14-tägigen Quarantäne verbunden.

Wegen Coronavirus: Bis auf Weiteres kein internationaler Basketball

MIES: Auch im internationalen Basketball sind die Wettbewerbe wegen der Coronavirus-Pandemie bis auf Weiteres ausgesetzt worden. Das teilten der Weltverband und die Euroleague am Donnerstag mit. Davon betroffen sind auch die Partien von Alba Berlin und Bayern München in der Euroleague in dieser Woche. Zudem betroffen sind der von der Euroleague veranstaltete Eurocup sowie von diesem Freitag an die von der FIBA organisierten Wettbewerbe in der Champions League und im FIBA Europe Cup, in dem sich medi Bayreuth im Halbfinale ist.

Eishockey-WM in Schweiz vor Absage - Reindl: «Keine lange Diskussion»

MÜNCHEN: Wegen den Coronavirus-Pandemie droht auch der Eishockey-WM in der Schweiz im Mai die Absage. Der Weltverband IIHF hat für kommende Woche eine Sitzung einberufen, könnte aber schon durch eine für Freitag angekündigte Entscheidung des Schweizer Bundesrates vor vollendete Tatsachen gestellt werden. «Ich erwarte keine lange Diskussion, weil die Fakten und die Dimensionen dieses Virus' in der Welt sich noch dramatisch ins Negative wenden werden. Das ist mein Gefühl», sagte Deutschlands Verbandschef Franz Reindl.

FC Augsburg: Auch EM-Ausrichtung muss zur Disposition stehen

AUGSBURG: FC Augsburg Geschäftsführer Michael Ströll vom sieht wegen der Coronavirus-Pandemie eine Ausrichtung der Fußball-EM in zwölf Ländern als nicht sinnvoll an. Die EM werde sicherlich wie auch die nahenden Länderspiele bei der Sitzung der Erst- und Zweitligisten am Montag ein Thema sein, sagte Ströll. Die EM findet vom 12. Juni bis 12. Juli statt, Spielorte sind unter anderem Rom im vom Corinavirus besonders schwer betroffenen Italien und München.

Fangemeinschaft «Unsere Kurve» für Unterbrechung der Liga-Saison

FRANKFURT/MAIN: Die Fangemeinschaft «Unsere Kurve» rät von weiteren Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga ab und fordert wegen des Coronavirus stattdessen eine Unterbrechung der Saison ab dem übernächsten Spieltag. Die Saison 2019/20 soll demnach so lange unterbrochen werden, «bis die Behörden Großveranstaltungen wieder freigeben». Weiter forderte die Gruppierung zum einheitlichen Umgang in der Liga auf, «um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern».

Generalsekretär Curtius: DFB beschäftigt sich auch mit Saisonabbruch

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund beschäftigt sich wegen der Ausbreitung des Coronavirus auch mit einem vorzeitigen Abbruch der laufenden Saison. Dies schrieb Generalsekretär Friedrich Curtius im «Kicker» (Donnerstag). «Wir müssen uns mit allen Szenarien beschäftigen, um vorbereitet zu sein, wenn der Fall eintreten sollte, dass der Spielbetrieb unterbrochen oder die Saison sogar vorzeitig beendet werden müsste», schrieb Curtius. Ziel bleibe natürlich, «die Saison regulär sportlich zu Ende zu spielen».

Alle Begegnungen der dänischen Fußball-Ligen im März abgesagt

KOPENHAGEN: Der Ball ruht in ganz Dänemark: Wegen der anhaltenden Corona-Krise werden in den drei führenden dänischen Fußballligen alle Partien der kommenden beiden Wochen abgesagt. Die Maßnahme gelte sowohl für die Superliga als auch für die 2. und 3. Liga, teilte die dänische Ligavereinigung Divisionsforeningen am Donnerstag mit. Damit reagiere man auf verschärfte Maßnahmen der Regierung gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus.

Feuer für Olympische Spiele 2020 im antiken Olympia entfacht

ATHEN/OLYMPIA: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist am Donnerstag im antiken Olympia das Feuer für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio entzündet worden. Wegen des Ausbruchs des Coronavirus waren nur 100 Gäste geladen, zum Großteil IOC-Mitglieder. Ursprünglich waren mehr als 700 Gäste erwartet worden.

Zunächst keine Zeugenaussagen in Sommermärchen-Prozess

BELLINZONA: Weder FIFA-Ex-Präsident Josef Blatter noch Ex-Fußballprofi Günter Netzer werden vorerst im Sommermärchen-Prozess um dubiose deutsche Millionenzahlungen aussagen. Das schweizerische Bundesstrafgericht in Bellinzona geriet mit seinem Verfahrensplan am Donnerstag in Verzug. Die für diesen Tag geplanten Zeugenaussagen von Blatter und Netzer wurden verschoben. Angeklagt sind unter anderen die früheren Funktionäre des Deutschen Fußballbundes Theo Zwanziger, Horst R. Schmidt und Wolfgang Niersbach.

Manchester United so gut wie durch - auch Istanbul gewinnt

LINZ: Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in der Europa League einen riesigen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer gewann am Donnerstagabend ihr Achtelfinal-Hinspiel beim Linzer ASK in Österreich mit 5:0 (1:0). Odion Ighalo (28.), Daniel James (58.), Juan Mata (82.), Mason Greenwood (90.+2) und Matheus Pereira (90.+3) trafen für Manchester. Zu dem Spiel waren aufgrund der Coronavirus-Krise keine Zuschauer zugelassen. Istanbul Basaksehir gewann durch ein Tor von Edin Visca (88./Foulelfmeter) mit 1:0 (0:0) gegen den FC Kopenhagen. Die Rückspiele sollen am kommenden Donnerstag stattfinden. Möglicherweise setzt der Dachverband UEFA die Europapokal-Wettbewerbe aber am kommenden Dienstag wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 aus.