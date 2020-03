Von: Redaktion (dpa) | 07.03.20

Mayer siegt in Kvitfjell - Dreßen bei letzter Saison-Abfahrt Achter

Kvitfjell/Norwegen (dpa) - Skirennfahrer Thomas Dreßen hat in der letzten Abfahrt der Saison Platz acht belegt. Gehandicapt von seinen vor einer Woche in Hinterstoder erlittenen Schulterverletzungen ging der 26 Jahre alte Allgäuer in Kvitfjell nicht ans Limit und beendete den Kampf um die kleine Kristall-Kugel nach seiner starken Saison mit drei Erfolgen als Zweiter hinter Beat Feuz. Der Schweizer hatte zuvor bereits zum dritten Mal als Gewinner des Abfahrt-Weltcups festgestanden. Den Sieg in Norwegen sicherte sich überraschend der Österreicher Matthias Mayer.

«Wahnsinn»: Bestürzung nach Drohungen gegen Nürnberger Fußball-Profis

NÜRNBERG: Die Drohplakate gegen Fußball-Profis des 1. FC Nürnberg haben bei dem Zweitligisten große Bestürzung ausgelöst. «Es ist schon Wahnsinn, in welcher Welt wir mittlerweile leben, was man alles mitmachen muss, wenn man in der Öffentlichkeit steht», sagte Trainer Jens Keller nach der 0:3-Heimniederlage gegen Hannover 96. Der «Club» machte nach der Partie bekannt, dass es am Freitagmorgen im Umfeld des Max-Morlock-Stadions und des Trainingsgeländes Aufkleber in DIN-A-4-Größe mit deutlichen Drohungen gegen Lukas Mühl und Hanno Behrens gab. Die Anfeindungen gipfeln in dem Schlusssatz: «Muss es denn einen zweiten Fall Escobar geben?» Damit wurde auf die Ermordung des kolumbianischen Nationalspielers Andres Escobar nach einem Eigentor bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA angespielt.

Darmstadts Innenverteidiger Höhn erleidet Knöchelbruch

DARMSTADT: Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss mehrere Wochen auf Innenverteidiger Immanuel Höhn verzichten. Der 28-Jährige zog sich im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den VfL Bochum einen Bruch des Außenknöchels am linken Fuß zu, wie der Verein am Samstag mitteilte. Höhn wird in der kommenden Woche operiert.

Reisewarnung wegen Coronavirus: U21-Coach Kuntz streicht Tokio-Reise

MÜNCHEN: In der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele hat U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz wegen des Coronavirus eine Reise nach Japan absagen müssen. «Ich hatte eigentlich geplant, Anfang März nach Tokio zu fliegen, um mir Standorte für mögliche Trainingslager anzuschauen. Aufgrund der aktuellen Reisewarnung haben wir diese Vorreise allerdings abgesagt», sagte Kuntz der dpa.

IOC-Sportdirektor: Härtefall-Regeln bei Olympia-Qualifikation denkbar

TOKIO: IOC-Sportdirektor Kit McConnell hat laut einem BBC-Bericht wegen der Folgen des neuartigen Coronavirus Härtefall-Regelungen für die Olympia-Qualifikation in Aussicht gestellt. Sollten Athletinnen oder Athleten wegen Reisebeschränkungen oder Absagen von Wettkämpfen die Qualifikations-Kriterien für die Olympischen Spiele in Tokio nicht erfüllen können, solle das IOC so schnell wie möglich informiert werden, um «angemessene Lösungen» zu finden.

Pfeiffersches Drüsenfieber bei deutschem Darts-Profi Max Hopp

FRANKFURT/MAIN: Der beste deutsche Darts-Profi Max Hopp leidet an Pfeifferschem Drüsenfieber und fällt vorerst aus. Dies sagte sein Manager Ioannis Selachoglou der dpa am Samstag. Der 23-Jährige musste deswegen bereits für die prestigeträchtigen UK Open, die an diesem Wochenende in Minehead stattfinden, absagen. Wie lange Hopp pausieren muss, blieb zunächst offen.

NBA: James entscheidet Superstar-Duell gegen Antetokounmpo für sich

LOS ANGELES: LeBron James hat das Duell der Basketball-Superstars gegen Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks für sich entschieden. Mit den Los Angeles Lakers gewann James am Freitagabend (Ortszeit) das Spitzenspiel der nordamerikanischen NBA mit 113:103. Dabei legte er 37 Punkte, acht Rebounds und sieben Assists auf. Antetokounmpo erzielte 32 Punkte und zwölf Rebounds. Während die Bucks bereits zuvor qualifiziert waren, lösen die Lakers zum ersten Mal seit der Saison 2012/2013 das Ticket für die Playoffs.

NHL: Rieder mit Calgary auf Playoff-Kurs

CALGARY: Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder liegt mit den Calgary Flames in der nordamerikanischen Profiliga NHL auf Playoff-Kurs. Beim 3:2-Heimsieg gegen die Arizona Coyotes behielten die Kanadier am Freitagabend (Ortszeit) zum dritten Mal nacheinander die Oberhand. In der Western Conference festigen sie mit 36 Siegen aus 69 Spielen den sechsten Platz.

Wieder der Rücken: Golfstar Tiger Woods sagt Start bei der Players ab

PONTE VEDRA BEACH: Golf-Superstar Tiger Woods wird auf einen Start bei der hochkarätig besetzten Players Championship in Florida wegen erneuter Rückenprobleme verzichten. Der 44 Jahre alte Kalifornier teilte seine Absage für das PGA-Turnier in Ponte Vedra Beach (12. bis 15. März) via Twitter mit. Der 15-malige Major-Sieger hatte in seiner langen Karriere oft mit Rückenbeschwerden zu kämpfen und musste bereits viermal am Rücken operiert werden.

Basketball-Bundesligist Würzburg verlängert mit Trainer Wucherer

WÜRZBURG: Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg setzt auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Trainer Denis Wucherer. Die Unterfranken und der frühere Nationalspieler verlängern den gemeinsamen Vertrag um zwei Jahre bis 2022, wie der Verein bekannt gab.