Von: Redaktion (dpa) | 06.03.20

Hörmann: Olympia-Absage wäre «einschneidende Maßnahme»

Berlin (dpa) - Eine Absage der Olympischen Spiele in Tokio wegen der Coronavirus-Ausbreitung wäre für DOSB-Präsident Alfons Hörmann eine «einschneidende Maßnahme». Dies hätte mit Blick auf die wirtschaftlichen Konsequenzen «eine ganz andere Dimension» als etwa eine Verschiebung der Sommerspiele, sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes auf «Focus Online». Er sei aber «zuversichtlich, dass es klappen wird». IOC-Präsident Thomas Bach hatte zuletzt Spekulationen über eine Absage oder Verschiebung von Olympia kategorisch abgelehnt.

Ultra-Fans drohen mit Protesten und Spielabbrüchen

FRANKFURT/MAIN: Ungeachtet einer ersten Annäherung zwischen DFB, DFL und Fanvertretern haben Ultras aus ganz Deutschland für den anstehenden Spieltag in der Fußball-Bundesliga weitere Proteste bis hin zu möglichen Spielabbrüchen angekündigt. «Wir Fans werden die Praxis vom letzten Spieltag nicht einfach so hinnehmen und im Zweifel weiter Unterbrechungen und auch Abbrüche in Kauf nehmen», kündigte der Zusammenschluss «Fanszenen in Deutschland» am Freitag in einer Erklärung an. Die Fangruppierungen fordern vom DFB die Abschaffung von Kollektivstrafen und die «sofortige Aufhebung der gegen Borussia Dortmund ausgesprochenen Zuschauerausschlüsse», heißt es in der Stellungnahme vom Freitag.

DFB-Integrationsbeauftragter Cacau: «Müssen gemeinsam aufstehen!»

FRANKFURT/MAIN: Der frühere Fußball-Nationalspieler Cacau hat die Deutschen aufgefordert, sich gegen Rassismus in der Gesellschaft und in deutschen Stadien zu wehren. «Die Vorfälle häufen sich. Und nicht zuletzt nach Halle und Hanau hat keiner mehr das Privileg zu schweigen», schreibt der Integrationsbeauftragte des Deutschen Fußball-Bundes in einem Gastbeitrag für das Magazin «Frankfurter Allgemeine Woche» (Freitag).

Coronavirus: Ankunftszeremonie der Olympia-Fackel wird verkleinert

TOKIO: Als Vorsichtsmaßnahme wegen der Ausweitung des Coronavirus soll die Ankunftszeremonie der olympischen Fackel am 20. März in Japan verkleinert werden. Dies teilte Yoshiro Mori, Präsident des Organisationskomitees am Freitag mit. Deshalb werde darauf verzichtet, 140 Kinder nach Griechenland reisen zu lassen, um die Flamme am 19. März auf dem Weg nach Japan zu begleiten. Die olympische Fackel wird am 12. März in einer Zeremonie in Griechenland entzündet und dann nach Japan geflogen.

Wegen Coronavirus: Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo abgesagt

MAILAND: Der Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo und zwei weitere italienische Radrennen sind wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter RCS am Freitag mit. Neben dem traditionsreichen Eintagesrennen sind demnach auch die beiden Rundfahrten Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) und Giro di Sicilia (1. bis 4. April) betroffen. Die Rennen sollen nach Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Zuvor war bereits das WorldTour-Rennen Strade Bianche abgesagt worden.

Nächstes Europa-League-Spiel wegen Coronavirus ohne Zuschauer

KOPENHAGEN: Nun wird auch in Dänemark wegen des neuartigen Coronavirus Fußball ohne Zuschauer gespielt. Davon betroffen ist vor allem die erste Liga mit dem FC Kopenhagen, der auch international noch im Einsatz ist. Wie der Club am Freitag mitteilte, werden die nächsten Heimspiele, darunter das Rückspiel im Achtelfinale der Europa League gegen Istanbul Basaksehir am 19. März, ohne Besucher stattfinden. Ob es eine Woche vorher im Hinspiel auch zu Einschränkungen kommen könnte, konnten die Kopenhagener nicht sagen.

Weltcup-Saison der Nordischen Kombinierer endet am Samstag

SCHONACH: Die Weltcup-Saison der Nordischen Kombinierer endet bereits an diesem Samstag im norwegischen Oslo. Wie der Ski- Weltverband Fis am Freitag mitteilte, wurde kein Ersatzausrichter für die am 14. und 15. März in Schonach abgesagten Rennen gefunden. Am Samstag steht am Holmenkollen ein Zehn-Kilometer-Wettbewerb auf dem Programm. Der Norweger Jarl Magnus Riiber steht schon länger als Gesamtweltcupsieger fest. Das Saisonfinale kann wegen zu hoher Temperaturen und zu wenig Schnee nicht im Schwarzwald stattfinden.

Russland verbietet Dopingskandal-Aufdecker Seppelt erneut Einreise

BERLIN: Hajo Seppelt hat die erneute Einreiseverweigerung nach Russland für die Dopingredaktion der ARD als «ärgerlich» bezeichnet. Ein Visumsantrag des 57 Jahre alten Journalisten aus Berlin war abgelehnt worden. Man habe ihm mitgeteilt, dass es ihm nicht erlaubt sei, die russische Föderation zu bereisen. «Und ich dürfe auch nicht die Grenze nach Russland passieren, und ich solle das bitte für zukünftige Anträge in Erinnerung halten», sagte Seppelt, der entscheidenden Anteil an der Aufdeckung des Dopingskandals in Russland gehabt hatte, dem Deutschlandfunk.

Tatjana Maria bei Tennisturnier in Monterrey ausgeschieden

MONTERREY: Tennisprofi Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey im Achtelfinale ausgeschieden. Die 32-Jährige aus Bad Saulgau verlor am Donnerstag (Ortszeit) mit 6:7 (4:7), 3:6 gegen die an Nummer zwei gesetzte Britin Johanna Konta. Weitere deutsche Spielerinnen sind bei dem Turnier nicht im Einsatz.