Von: Redaktion (dpa) | 05.03.20

Machtkampf im Fußball: Krisensitzung der AG Fankulturen beim DFB

Frankfurt/Main (dpa) - In der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt/Main wurde am Donnerstag in einer Sondersitzung der AG Fankulturen über den Konflikt mit den Fans beraten. Der DFB hatte das Treffen für diese Woche angekündigt, allerdings ebenso wenig wie die Fan-Organisationen Ort und genauen Zeitpunkt genannt. Zu den Teilnehmern gehörten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Vertreter der beiden Dachorganisationen DFB und DFL, von Fanprojekten sowie von Bündnissen wie «Unsere Kurve», «Frauen im Fußball» und «Queer Football Fans». Der Runde Tisch war zunächst für drei Stunden angesetzt worden, dauerte am Nachmittag aber noch an.

RTL verzichtet auf Vor-Ort-Berichterstattung von Formel-1-Saisonstart

KÖLN: Angesichts des Coronavirus verzichtet RTL auf eine Vor-Ort-Berichterstattung vom Formel-1-Saisonauftakt in Australien am 15. März. Wie der Kölner TV-Sender mitteilte, gilt diese Maßnahme auch für den zweiten Grand Prix in Bahrain eine Woche später. «Aufgrund der weltweiten und nicht kalkulierbaren Verbreitung des Coronavirus und den Risiken für die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen» habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. Der Bezahlsender Sky, der über ein deutlich kleineres Formel-1-Team als RTL verfügt, plant aktuell keine Änderungen.

«Kicker»: Anfragen aus England für Bayern-Trainer Flick

MÜNCHEN: Mit seiner Erfolgsserie beim FC Bayern hat Trainer Hansi Flick einem Bericht des «Kicker» zufolge Vereine in England auf sich aufmerksam gemacht. An den 55-Jährigen seien «konkrete Anfragen» aus der Premier League herangetragen worden, schrieb das Fußball-Fachblatt am Donnerstag. Flick war in München Anfang November als Nachfolger von Niko Kovac zum Cheftrainer befördert worden. Im Dezember wurde verkündet, dass er mindestens bis Saisonende bleibe. Es wird erwartet, dass der Rekordmeister den früheren Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw längerfristig binden will.

Leipzig droht Werner-Ausfall in Wolfsburg - Adams wieder fit

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss beim VfL Wolfsburg wohl auf Timo Werner verzichten. Den Torjäger plagen noch immer muskuläre Probleme im Oberschenkel. «Beim Laufen sind Schmerzen da. Er hat eine erhöhte Muskelspannung. Wenn die nicht rausgeht, sieht es nicht gut aus», sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag in Leipzig. Möglicherweise schont RB den Nationalspieler am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Tottenham Hotspur am Dienstag. In der Bundesliga hat Werner bisher 21-mal getroffen.

Entscheidung gefallen: Dortmunds Talent Reyna spielt für die USA

DORTMUND: Borussia Dortmunds Ausnahmetalent Giovanni Reyna hat seine Entscheidung getroffen und wird für die Fußball- Nationalmannschaft der USA auflaufen. «Für mich ist das ganz klar. Ich werde nur für die USA spielen, das ist meine Heimat», sagte der 17-Jährige den «Ruhr Nachrichten» (Donnerstag). Die Einladung von US-Nationaltrainer Gregg Berhalter für die Testspiele Ende März gegen die Niederlande und Wales hat Reyna bereits angenommen.

Chinas Tischtennis-Stars spenden Preisgeld für Corona-Bekämpfung

DOHA/KATAR: Nach der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wollen Chinas Tischtennis-Stars ihr Preisgeld bei den Katar Open in dieser Woche zur Bekämpfung der Krankheit an die Stadt Wuhan spenden. Das gab der Weltverband ITTF am Donnerstag auf seiner Internetseite bekannt. In der Elf-Millionen-Einwohner-Metropole in Zentralchina war das Sars-CoV-2-Virus im Dezember ausgebrochen. Die Katar Open gehören zu den sechs sogenannten Platinum-Wettbewerben der World Tour und sind mit insgesamt 400 000 Dollar dotiert.

Struff eröffnet Davis-Cup-Partie gegen Weißrussland

DÜSSELDORF: Deutschlands Nummer eins Jan-Lennard Struff eröffnet am Freitag die Davis-Cup-Qualifikationspartie zwischen dem deutschen Tennis-Team und Weißrussland. Der Warsteiner trifft ab 16.00 Uhr (sportdeutschland.tv live) auf Ilja Iwaschka. Das ergab die Auslosung am Donnerstag im Düsseldorfer Castello. Danach stehen sich Routinier Philipp Kohlschreiber und Egor Gerassimow gegenüber. Für das Doppel, das den zweiten Tag am Samstag eröffnet, hat der deutsche Teamchef Michael Kohlmann die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies nominiert. Der Sieger der Partie löst das Ticket für die Endrunde in Madrid (23. bis 29. November).

Wegen Coronavirus: Radrennen Strade Bianche abgesagt

MAILAND: Das italienische WorldTour-Radrennen Strade Bianche ist wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter RCS am Donnerstag mit. Das Rennen, das über die staubigen Schotterstraßen in der Toskana führt und in Siena endet, sollte ursprünglich am Samstag ausgetragen werden. Die Auflage soll nun zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Unklar ist noch, was mit der Rundfahrt Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) und dem Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo (21. März) passiert.

Augsburger Eishockey-Profi nach Schlägerei: Elf Monate auf Bewährung

AUGSBURG/MÜNCHEN: Der Augsburger Eishockey-Kapitän Steffen Tölzer hat bei einer Auseinandersetzung an einem S-Bahnsteig in München einen Mann verletzt. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht München für die im September begangene Tat einen Strafbefehl über eine Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung. Dieser ist noch nicht rechtskräftig, wird von dem Spieler aber akzeptiert, wie seine Augsburger Panther am Donnerstag mitteilten. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über den Fall berichtet.

Schröder gewinnt mit Oklahoma - Doncic führt Mavericks zum Sieg

DETROIT: Mit seinem letzten erfolgreichen Wurf eineinhalb Minuten vor dem Ende hat Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder seine Oklahoma City Thunder nach einer schon verspielten Führung zurück in die Spur gebracht. Beim 114:107 gegen die Detroit Pistons hatte Schröders Team zwischenzeitlich 16 Punkte Vorsprung. Im spannenden Duell der Dallas Mavericks mit den New Orleans Pelicans siegten die Mavericks mit Jungstar Luka Doncic und seinem deutschen Teamkollegen Maxi Kleber. Doncic kam beim 127:123 nach Verlängerung auf 30 Punkte, Zion Williamson sammelte für New Orleans 21 Zähler.