Von: Redaktion (dpa) | 03.03.20

DFB-Vizepräsident Koch in UEFA-Exekutivkomitee gewählt

AMSTERDAM: Rainer Koch ist neues Mitglied im Exekutivkomitee der UEFA. Der DFB-Vizepräsident wurde wie erwartet am Dienstag von den Kongress-Delegierten aus den 55 Mitgliedsländern der Europäischen Fußball-Union in Amsterdam per Akklamation gewählt. Der Deutsche Fußball-Bund hat nach elf Monaten somit wieder einen Vertreter in dem wichtigen UEFA-Gremium. Der 61-Jährige übernimmt für ein Jahr den seit dem Rücktritt des einstigen DFB-Chefs Reinhard Grindel vakanten Posten. Im kommenden Jahr muss sich Koch dann beim nächsten UEFA-Kongress in Minsk für vier Jahre im Amt bestätigen lassen.

Schempp und Hildebrand in Nove Mesto zurück im Biathlon-Weltcup

NOVE MESTO: Die Ex-Weltmeister Simon Schempp (31) und Franziska Hildebrand (32) kehren im tschechischen Nove Mesto ins Weltcupteam der deutschen Biathleten zurück. Das teilte der Deutsche Skiverband am Dienstag mit. Von Donnerstag bis Sonntag finden die Rennen in Tschechien ohne Zuschauer auf den Tribünen statt. Grund für die Maßnahme sind die Ängste vor einer Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie auch in Europa.

UEFA-Führung zu Coronavirus-Krise: «Verschiedene Szenarien» für EM

AMSTERDAM: Die UEFA-Führung hat angesichts der Coronavirus-Krise erstmals eingeräumt, mit Blick auf die EM im Sommer diverse Notfall-Optionen zu prüfen. «Wir haben verschiedene Szenarien. Wir wollen aber diese im Moment nicht öffentlich diskutieren», sagte Generalsekretär Theodore Theodoridis nach dem UEFA-Kongress am Dienstag in Amsterdam. Der Grieche sprach allerdings nicht von einer möglichen Absage oder Verschiebung des Turniers vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf Ländern und warnte auch vor voreiligen Schlüssen.

Japans Olympia-Ministerin: Verschiebung der Spiele in 2020 möglich

TOKIO: Japans Olympia-Ministerin hält eine Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio innerhalb dieses Jahres für theoretisch möglich. Im Vertrag zur Ausrichtung der Spiele stehe geschrieben, dass das Internationale Olympische Komitee nur im Falle, dass die Spiele nicht innerhalb des Jahres 2020 abgehalten werden, das Recht habe, die Spiele abzusagen, sagte Seiko Hashimoto am Dienstag im Haushaltsauschuss des nationalen Parlaments. «Das kann man so interpretieren, dass man die Spiele verschieben kann, sofern die Spiele innerhalb des Jahres 2020 stattfinden», erklärte die Ministerin dem Fernsehsender NHK zufolge. Das IOC wie auch die Organisatoren haben immer wieder bekräftigt, dass man trotz des Coronavirus-Ausbruchs an den Spielen in Tokio wie geplant festhält.

Zweifel an Formel-1-Rennen in Vietnam: Visumpflicht für Italiener

HANOI: An der Austragung des Formel-1-Rennens von Vietnam gibt es weiter Zweifel. Die Regierung des asiatischen Landes hat die Einreisebestimmungen für italienische Staatsbürger weiter verschärft. Seit Montag müssen Italiener genau wie Südkoreaner bei der Einreise ein Visum vorweisen. Dies verkündete Vize-Premierminister Vu Duc Dam. Nach China ist Südkorea von dem neuartigen Coronavirus am stärksten betroffen, in Europa ist es nach wie vor Italien.

Draisaitl-Gala mit vier Toren beim 8:3 gegen Holzers neues Team

NASHVILLE: Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit einer weiteren Gala-Vorstellung und vier Toren seine persönliche Bestmarke aus der vergangenen Saison übertroffen. Beim 8:3 der Edmonton Oilers gegen das neue Team von Landsmann Korbinian Holzer, die Nashville Predators, war der 24-Jährige am Montagabend (Ortszeit) an insgesamt fünf Toren direkt beteiligt und kommt nun auf schon 107 Scorerpunkte in der nordamerikanischen Profiliga NHL.

DESG-Schatzmeister entschuldigt sich bei Pechstein für Brandbrief

BERLIN: Dieter Wallisch, der Schatzmeister der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft, hat sich bei Claudia Pechstein für den Brandbrief des Bundestrainers Erik Bouwman vor der WM in Hamar entschuldigt. Das bestätigte Wallisch am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur, nachdem sich Pechstein via Facebook-Eintrag bei ihm bedankt hatte. «Über ihre übertriebene Freundlichkeit könnten alle im deutschen Team kotzen. Sie trägt eine Maske mit einer boshaften doppelten Agenda», hatte Bouwman über Pechstein geäußert.