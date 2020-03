Von: Redaktion (dpa) | 02.03.20

Fanprojekt-Leiter Gabriel befürchtet «Spirale der Eskalation»

Frankfurt/Main (dpa) - Michael Gabriel, Chef der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS), befürchtet nach dem Skandal von Hoffenheim «eine Spirale der Eskalation» im deutschen Fußball. «Ich glaube, dass alle Beteiligen schauen müssen, dass man diese Spirale stoppt», sagte der Diplom-Sportwissenschaftler der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse nach Möglichkeiten suchen, miteinander ins Gespräch zu kommen. «Wenn das nicht passiert, dann steht tatsächlich die Befürchtung, dass wir auf sehr unruhige Zeiten zusteuern», warnte Gabriel.

Flick nach Hoffenheim-Vorfällen: Hoffe auf Konzentration auf Fußball

MÜNCHEN: Hansi Flick wünscht sich, dass nach den Beleidigungen von Bayern-Fans gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp nun im DFB-Pokal wieder der Sport im Mittelpunkt steht. «Ich hoffe einfach, dass sich das wirklich auf den Fußball konzentriert», sagte der Trainer des FC Bayern München vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) beim FC Schalke 04. Dass Fan-Aktionen wie am Wochenende in Hoffenheim allerdings sofort aufhören, kann sich Flick «schwer vorstellen, aber das sind immer Spekulationen». Wie Bayern bei Vorfällen oder Reaktionen darauf reagiere, müsse man schauen, sagte der 55-Jährige am Montag.

Polizei ermittelt nach Anti-Hopp-Plakaten bei Union-Spiel

BERLIN: Die Berliner Polizei hat nach den Schmähungen von Dietmar Hopp beim Bundesliga-Spiel des 1. FC Union gegen den VfL Wolfsburg Ermittlungen aufgenommen. Es werde gegen Unbekannt «wegen des Verdachts der Bedrohung im Zusammenhang mit einem Spruchband und einem Porträtplakat» des Mehrheitseigners des Ligakonkurrenten TSG 1899 Hoffenheim ermittelt, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Es werde unter anderem untersucht, ob die Plakate den Tatbestand der Bedrohung erfüllen würden und wer die Plakate gezeigt sowie angefertigt habe, hieß es weiter. Dazu werde unter anderem das zur Verfügung stehende Videomaterial ausgewertet.

DHB-Auswahl mit vier Rückkehrern gegen die Niederlande

BERLIN: Mit dem Gros der EM-Fahrer und vier Rückkehrern startet der neue Handball-Bundestrainer Alfred Gislason in seine Amtszeit. Für den Lehrgang vom 9. bis 13. März in Aschersleben mit dem abschließenden Test-Länderspiel gegen die Niederlande in Magdeburg berief der Isländer am Montag Torwart Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), die Rückraumspieler Steffen Weinhold (THW Kiel) und Franz Semper (SC DHfK Leipzig) sowie Linksaußen Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen) wieder in den Kader. Das Quartett war aus verschiedenen Gründen bei der Europameisterschaft im Januar, bei der Deutschland den fünften Platz belegte, nicht dabei.

Coronavirus-Sorgen: Biathlon-Weltcup in Tschechien ohne Zuschauer

PRAG: Der Biathlon-Weltcup im tschechischen Nove Mesto na Morave (Neustadt in Mähren) findet vor leeren Zuschauer-Rängen statt. Das entschied der nationale Sicherheitsrat in Prag am Montag, wie Ministerpräsident Andrej Babis auf einer Pressekonferenz erklärte. Grund sind die Ängste vor einer Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie auch in Europa. Die Wettbewerbe sollten vom 5. bis 8. März stattfinden. Die Organisatoren hatten mit bis zu 100 000 Besuchern gerechnet. In den nächsten Tagen will die tschechische Regierung über mögliche weitere Maßnahmen für Großveranstaltungen entschieden.

Coronavirus-Sorge: Thailand verschiebt MotoGP-Rennen

BANGKOK: Nach der Absage des Saisonauftakts in Katar ist auch das zweite MotoGP-Rennen des Jahres in Thailand wegen des neuartigen Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Der Lauf der Motorrad-WM sei nicht gestrichen, werde aber so lange verschoben, bis es sicher sei, sagte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Montag.

UEFA berät über mögliche Folgen des Coronavirus auf EM

AMSTERDAM: Das Exekutivkomitee der UEFA berät bei seiner turnusmäßigen Sitzung am Montag in Amsterdam auch über mögliche Auswirkungen des neuartigen Coronavirus auf die Fußball-EM 2020. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr, geht es aber vorerst nur um einen Informationsaustausch und nicht um Entscheidungen über konkrete Maßnahmen oder sogar Ausfall-Szenarien für das Turnier in zwölf Ländern vom 12. Juni bis 12. Juli.

Beckhams Inter Miami verliert erstes MLS-Spiel seiner Geschichte

LOS ANGELES: Zurück in Los Angeles hat David Beckham sein Debüt als Clubbesitzer verloren. Im ersten MLS-Spiel in der Geschichte des FC Inter Miami gab es beim FC Los Angeles am Sonntag (Ortszeit) ein 0:1 (0:1). Der inzwischen 44 Jahre alte Engländer beobachtete die Niederlage gemeinsam mit Frau Victoria und Sohn Brooklyn von der Tribüne aus und sah von dort nur wenige echte Chancen seiner Mannschaft. Der FC Inter Miami ist der 25. Club in der US-Profi-Fußballliga MLS, Beckham ist einer von fünf Besitzern und trägt zudem den Titel «President of Soccer Operations». Miami will schnell zu einem Spitzenclub in den USA werden und Titel gewinnen.

Basketballer Antetokounmpo überragt mit NBA-Statistik-Seltenheit

CHARLOTTE: Giannis Antetokounmpo hat als derzeit wertvollster Basketballer der NBA seine Extraklasse ein weiteres Mal unter Beweis gestellt und für ein extrem seltenes Statistik-Highlight gesorgt. Beim 93:85 seiner Milwaukee Bucks gegen die Charlotte Hornets machte der Grieche am Sonntag (Ortszeit) 41 Punkte, holte 20 Rebounds und gab sechs Vorlagen. Ein 40/20/5-Spiel hatte er in seiner Karriere bislang noch nicht - nun gegen die Hornets brauchte er dafür nur 35 Minuten und damit nach ESPN-Angaben weniger als jeder andere NBA-Profi vor ihm für eine solch überragende Ausbeute.