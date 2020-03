Von: Redaktion (dpa) | 01.03.20

DFB-Kontrollausschuss ermittelt nach Beleidigungen gegen Hopp

Sinsheim (dpa) - Der DFB-Kontrollausschuss wird nach den Beleidigungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp in der Partie gegen den FC Bayern ein Ermittlungsverfahren einleiten. Dies werde Anfang der Woche geschehen, bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am späten Samstagabend. Bayern-Fans hatten am Samstag während der Partie in der Fußball-Bundesliga beleidigende Plakate gegen Hopp gezeigt. Die Partie, die die Münchner mit 6:0 gewannen, war daraufhin zweimal unterbrochen worden. Nach dem zweiten Wiederanpfiff hatten sich die Profis den Ball nur noch hin und her gespielt.

Hopp nach Hass-Plakaten: «Warte gespannt, wie alles ins Rollen kommt»

SINSHEIM: Dietmar Hopp will auch nach dem denkwürdigen Spiel von Sinsheim nicht vor den Hass-Plakaten und -Tiraden gegnerischer Fans kapitulieren. «Warum soll ich nicht mehr in mein Stadion gehen? Die Personen, die das anrichten, müssen dann halt weg bleiben. Ich warte jetzt gespannt ab, wie das jetzt alles ins Rollen kommt», sagte der Mäzen der TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag in einem Sport1-Interview.

Skeleton-Duo Lölling/Gassner siegt bei Mixed-Team-Premiere

ALTENBERG: Die deutschen Skeleton-Piloten haben bei den Weltmeisterschaften in Altenberg im dritten Wettbewerb den dritten Titel geholt. Bei der Premiere im Mixed-Team siegten am Sonntag Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland und Alexander Gassner aus Winterberg. In 1:55,39 Minuten lag das deutsche Duo eine Hundertstelsekunde vor Kanada. Dritte wurde das Team aus Italien (0,43 Sekunden zurück). Die beiden Einzelweltmeister Tina Hermann und Christopher Grotheer belegten den fünften Rang (0,69 Sekunden).

Norweger gewinnen Langlauf-Staffeln - Deutsche Frauen auf Rang fünf

LAHTI: Die norwegischen Skilangläufer sind ihrer Favoritenrolle bei den Staffelrennen in Lahti gerecht geworden. Tiril Weng, Ingvild Flugstad Oestberg, Therese Johaug und Heidi Weng setzten sich am Sonntag bei den Frauen nach 4 x 5 Kilometern mit 30,3 Sekunden Vorsprung vor dem Quartett Finnland I durch. Rang drei ging an die Schwedinnen, die im Schlussspurt knapp vor Russland blieben. Bei den Männern siegten die Norweger nach 4 x 7,5 Kilometern vor der Schweiz und Russland I. Die deutsche Frauen-Staffel belegte den fünften Platz, das Männer-Quartett wurde Siebter.

Alpine Kombination in La Thuile abgesagt - Kugel daher an Brignone

LA THUILE: Wegen schwerer Schneefälle im Aostatal hat der Ski-Weltverband Fis die für Sonntag geplante Alpine Kombination der Damen in La Thuile abgesagt. Weil das Rennen in den verbleibenden drei Weltcup-Wochen nicht mehr nachgeholt wird, steht Federica Brignone als Gewinnerin der Disziplin-Wertung fest. Die Italienerin hatte die beiden einzigen Kombi-Rennen in Altenmarkt-Zauchensee und Crans-Montana gewonnen und sicherte sich damit verdient die kleine Kristallkugel. Sie ist zudem Favoritin auf den Weltcup-Gesamtsieg.

Platz vier für Loch beim Weltcup-Finale - Repilow Gesamtsieger

SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE: Der sechsmalige Rodel-Weltmeister Felix Loch hat beim Weltcup-Finale am Königssee seinen ersten Saisonsieg nur knapp verpasst. Der 30-Jährige, der im ersten Lauf noch Bestzeit fuhr, kam am Ende auf Rang auf vier. Sieger wurde der Russe Semjon Pawlitschenko vor Jonas Müller (Österreich) und seinem Landsmann Roman Repilow. Im spannenden Rennen um den Sieg im Gesamtweltcup rettete Repilow seinen knappen Vorsprung vor dem Italiener Dominik Fischnaller über die Ziellinie und gewann zum zweiten Mal nach 2017 das Gesamtklassement.

Nadal gewinnt Tennis-Turnier in Acapulco

ACAPULCO: Tennis-Star Rafael Nadal hat zum dritten Mal das Herren-Turnier in Acapulco gewonnen und damit den 85. Titel seiner Karriere geholt. Der Spanier siegte im Endspiel am Samstag (Ortszeit) 6:3, 6:2 gegen den Amerikaner Taylor Fritz und sicherte sich damit wie schon 2005 und 2013 die Trophäe in dem mexikanischen Badeort. Der 33-Jährige bleibt in der Weltrangliste damit knapp hinter dem führenden Serben Novak Djokovic.

Starke Zeiten: Salpeter und Legese siegen beim Tokio-Marathon

TOKIO: Lonah Salpeter hat den Tokio-Marathon in der Weltklassezeit von 2:17:45 Stunden gewonnen. Die aus Kenia stammende und für Israel startende Läuferin wurde am Sonntag damit zur sechstschnellsten Frau überhaupt auf der klassischen Distanz. Die 31-Jährige gewann mit Streckenrekord und stellte eine Jahresweltbestzeit auf. Der Äthiopier Birhanu Legese wiederholte seinen Vorjahressieg auf der 42,195-Kilometer-Distanz. Er gewann ebenfalls in Jahresweltbestzeit von 2:04:15 Stunden.

Eishockey-Star Draisaitl erreicht 100-Punkte-Marke in NHL

EDMONTON: Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat wie im Vorjahr die Marke von 100 Scorerpunkten in der Nordamerika-Liga NHL geknackt. Beim 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)-Heimsieg der Edmonton Oilers über die Winnipeg Jets am Samstag (Ortszeit) erzielte der Kölner zunächst seine Saisontore 38 und 39 zum 1:0 (7.) und 2:2 (40.). Außerdem war Draisaitl am Siegtreffer von Ryan Nugent-Hopkins in der 55. Minute mit seiner 63. Vorlage beteiligt. Mit nun 102 Zählern führt der 24-Jährige die Scorerwertung in der NHL klar an.