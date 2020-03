Von: Redaktion (dpa) | 01.03.20

Siege für Bayern, BVB und Gladbach - Spielunterbrechung in Sinsheim

BERLIN: Der FC Bayern München hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga mit einem deutlichen Auswärtssieg gefestigt. Das 6:0 (4:0) der Münchner am Samstag bei der TSG Hoffenheim rückte wegen massiver Beleidigungen der Fans gegen TSG-Mehrheitseigner Dietmar Hopp aber in den Hintergrund. Die Partie in Sinsheim war zweimal unterbrochen worden und endete mit einer Protestaktion der Teams. Die Spieler ließen nach Wiederanpfiff die verbleibenden 13 Minuten herunterlaufen und spielten sich nur noch den Ball hin und her. Die Verfolger Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach hatten deutlich mehr Mühe als die Münchner. Der Dritte BVB besiegte den SC Freiburg mit etwas Glück mit 1:0 (1:0), der Vierte Gladbach gewann 3:2 (0:0) beim FC Augsburg. Der FSV Mainz 05 bleibt 15. und vergrößerte den Abstand auf den Relegationsrang 16 mit einem 2:0 (2:0) gegen Schlusslicht SC Paderborn auf vier Zähler.

Keller nach Hopp-Beschimpfungen: «Hätten früher durchgreifen müssen»

SINSHEIM: DFB-Präsident Fritz Keller hat im Umgang mit den immer wiederkehrenden Beleidigungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp Fehler eingeräumt. «Manche haben Recht, wenn sie sagen, wir hätten viel früher durchgreifen müssen und das einfach nicht zulassen dürfen», sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes am Samstag im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF. Nach den ersten Plakaten gegen Hopp vor vielen Jahren habe es «immer wieder Geldstrafen» gegeben, «dann gab es eine Bewährungsstrafe und dann ist irgendwann mal gut.» In Sinsheim wurde das Spiel am Samstag beim 6:0-Sieg des FC Bayern bei der TSG Hoffenheim wegen beleidigender Plakate gegen Hopp zweimal unterbrochen. Nach dem Wiederanpfiff hatten sich die Profis den Ball nur noch hin und her gespielt. Auch in Dortmund und Köln hatte es Schmähungen und Plakate gegen den Mehrheitseigner der TSG gegeben.

Rummenigge: FC Bayern wird «mit aller Schärfe» vorgehen

SINSHEIM: Der FC Bayern München wird Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zufolge «mit aller Schärfe» gegen jene Anhänger vorgehen, die am Samstag im Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim deren Mäzen Dietmar Hopp massiv beleidigt hatten. «Ich schäme mich zutiefst für diese Chaoten», sagte Rummenigge nach dem 6:0 (4:0) der Münchner. Die Partie war wegen der Beleidigungen zweimal unterbrochen worden. Nach dem Wiederanpfiff zur 77. Minute spielten sich beide Mannschaften nur noch den Ball hin und her. Rummenigge äußerte, dass der Block, in dem die diffamierenden Plakate zu sehen waren, gefilmt worden sei. «Spätestens heute ist der Moment gekommen, wo die gesamte Bundesliga gegen diese Chaoten vorgehen muss», sagte Rummenigge.

Erste Pleite für Klopp: Liverpool blamiert sich mit 0:3 in Watford

WATFORD: Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool die erste Premier-League-Niederlage der Saison kassiert - und was für eine. Der zuvor ungeschlagene, englische Tabellenführer blamierte sich am Samstag und verlor überraschend deutlich mit 0:3 (0:0) beim Abstiegskandidaten FC Watford, der bis dato den vorletzten Tabellenplatz belegt hatte. Ismaila Sarr (54./60. Minute) und Troy Deeney (72.) trafen an der Vicarage Road zum verdienten Sieg für den krassen Außenseiter Watford und sorgten so für die Sensation. Watford hätte sogar noch höher gewinnen können, vergab aber gute Chancen. Liverpool war in 27 Spielen zuvor 26 Mal als Sieger vom Platz gegangen. Vor Watford holte nur Manchester United am 20. Oktober 2019 beim Remis im Old Trafford einen Punkt gegen die Klopp-Elf.

Bahnrad-WM: Friedrich holt Gold im 500-Meter-Zeitfahren

BERLIN: Lea Sophie Friedrich hat bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin die Goldmedaille im 500-Meter-Zeitfahren gewonnen. Die 20-Jährige siegte am Samstag in 33,121 Sekunden vor der Mexikanerin Jessica Salazar Valles (33,154) und der Italienerin Miriam Vece (33,171) und ist damit die jüngste Weltmeisterin über diese Distanz. Die Erfurterin Pauline Grabosch (33,179) belegte Platz vier. «Ich kann es nicht beschreiben. Geil, noch ein Gold. Das ist so unfassbar. Ich bin so stolz, dass wir das rocken konnten», sagte Friedrich und fügte hinzu: «Wir haben hart trainiert. Einen Grund für unsere Stärke kann man nicht sagen. Wir sind einfach so schnell. Aber es ist alles knapp. Die Konkurrenz ist megastark, die fahren alle krasse Zeiten.»

Neuer Trainer Schwalb gewinnt erstes Bundesligaspiel mit Löwen

MANNHEIM: Der neue Trainer Martin Schwalb hat mit den Rhein-Neckar Löwen auch sein erstes Bundesligaspiel gewonnen. Nach dem Sieg im EHF-Pokal über Liberbank Cuenca entschied der zweimalige deutsche Handball-Meister am Samstag auch die Partie gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 30:23 (15:12) für sich. Vor 11 992 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena war Andy Schmid mit zehn Treffern bester Torschütze der Nordbadener, die zunächst konstant zurücklagen. Nach einigen Paraden von Löwen-Torwart Mikael Appelgren kippte die Begegnung aber und die Löwen nahmen ein 15:12 mit in die Pause. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gastgeber ihren Vorsprung dank einer starken Abwehrleistung konsequent aus.

Coronavirus: Fünf italienische Top-Spiele auf Mai verschoben

ROM: Die italienische Fußballliga hat fünf Partien der Serie A dieses Wochenendes auf den 13. Mai verschoben. Darunter ist die Spitzenbegegnung zwischen dem bisherigen Tabellenführer und Meister Juventus Turin und dem aktuell Drittplatzierten Inter Mailand, die ursprünglich am Sonntagabend stattfinden sollte. Das teilte die Liga am Samstag mit. Die weiteren betroffenen Spiele sind AC Mailand gegen CFC Genua 1893, Parma gegen Spal Ferrara, Sassuolo gegen Brescia und Udinese gegen AC Florenz. Die Spiele sollten wegen des Coronavirus-Ausbruchs zunächst ohne Zuschauer stattfinden.