Von: Redaktion (dpa) | 28.02.20

NYON: Leverkusen in Europa League gegen Glasgow - Wolfsburg gegen Donezk

Bayer Leverkusen spielt im Achtelfinale der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Der VfL Wolfsburg bekam am Freitag in Nyon den ukrainischen Topclub Schachtjor Donezk zugelost. Eintracht Frankfurt trifft im Falle des Achtelfinaleinzugs am Abend bei Red Bull Salzburg am 12. und 19. März auf den FC Basel.

Bundesliga-Spiel Bremen gegen Frankfurt wird verschoben

BREMEN: Das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt wird von diesem Sonntag auf einen noch unbestimmten Termin verschoben. Grund für die Entscheidung sei das um einen Tag auf den heutigen Freitag verlegte Zwischenrundenspiel der Frankfurter in der Europa League in Salzburg, teilte die Deutsche Fußball Liga am Freitag mit. Die Begegnung in Salzburg war am Donnerstag wegen einer Orkanwarnung abgesagt worden.

Nach Hertha-Knall: Klinsmann auch nicht mehr Fußball-Experte bei RTL

KÖLN: Nach seinem spektakulären Abgang bei Hertha BSC als Trainer und der anschließenden Abrechnung mit dem Berliner Bundesligisten wird Jürgen Klinsmann auch nicht mehr für RTL als Fußball-Experte arbeiten. In einer Mitteilung schrieb der Kölner TV-Privatsender am Freitag, dass Klinsmann selbst auf «eigenen Wunsch» nicht mehr zur Verfügung stehe. «RTL hatte den Welt- und Europameister Jürgen Klinsmann auch für die kommenden DFB-Spiele als Experten eingeplant», hieß es nun in der Mitteilung. Eine vertragliche Verpflichtung besteht nicht mehr. Der Vertrag sei Ende 2019 ausgelaufen.

Schweiz verbietet Sport-Großveranstaltungen wegen Coronavirus

BERN: In der Schweiz sind wegen der Coronavirus-Epidemie bis zum 15. März auch alle Sport-Großveranstaltungen verboten worden. Spiele mit mehr als 1000 Zuschauern dürfen auf Anweisung des Bundesrats in diesem Zeitraum nicht mehr stattfinden. Möglich bleiben demnach aber Geisterspiele ohne Fans oder Partien mit geringeren Zuschauerzahlen. Alternativ müssten die geplanten Spiele verschoben oder abgesagt werden. Betroffen sind davon vor allem Fußballspiele und Partien der höchsten Eishockey-Ligen. Alle Fußball-Erstligapartien dieses Wochenendes wurden auf einen unbestimmten Termin verlegt.

Zwei Team-Mitglieder mit Coronavirus infiziert: UAE Tour abgebrochen

DUBAI: Zwei positive Test auf das neuartige Coronavirus haben zum Abbruch der UAE Tour der Radprofis in den Vereinigten Arabischen Emiraten geführt. Das teilte der Veranstalter zwei Etappen vor dem Ende in der Nacht zum Freitag mit. Demnach sollen zwei italienische Mitglieder eines Teams das Virus in sich tragen. «Die Entscheidung wurde getroffen, um den Schutz alle am Rennen Beteiligter zu gewährleisten», heißt es in der Mitteilung. Bei dem Rennen am Persischen Golf hatte der deutsche Sprinter Pascal Ackermann die erste Etappe gewonnen.

Handball-Festtage: Frauen-WM 2025 und Männer-WM 2027 in Deutschland

KAIRO: Die deutschen Handball-Fans dürfen sich auf weitere internationale Festtage freuen. 2025 wird der Deutsche Handball-Bund gemeinsam mit den Niederlanden die Frauen-WM ausrichten, 2027 findet die Männer-WM in Deutschland statt. Dies entschied die Internationale Handball-Föderation am Freitag in Kairo. Die Titelkämpfe der Männer für 2025 wurden an Kroatien, Dänemark und Norwegen vergeben, die WM der Frauen 2027 findet in Ungarn statt. Deutschland, das 2024 auch die Europameisterschaft ausrichtet, war 2017 zuletzt WM-Gastgeber bei den Frauen und 2019 bei den Männern.

Strenge Strafe für Schwimmer: Cas sperrt Sun Yang für acht Jahre

LAUSANNE: Der Internationale Sportgerichtshof hat den chinesischen Schwimm-Star Sun Yang wegen der Verletzung von Anti-Doping-Regeln für acht Jahre gesperrt. Das gab der Cas am Freitag bekannt. Der Freistilexperte und dreimalige Olympiasieger verpasst damit unter anderem die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio. Der Fall des 28-Jährigen war im November des vergangenen Jahres neu verhandelt worden. Hintergrund der Verhandlung ist eine Dopingprobe Sun Yangs in der Nacht vom 4. auf den 5. September 2018, an deren Zerstörung mit einem Hammer das Umfeld des Chinesen direkt beteiligt gewesen sein soll.

Vettel: «Keine Anzeichen» für baldiges Karriere-Ende

BERLIN: Sebastian Vettel hegt keine Gedanken an ein baldiges Karriere-Ende in der Formel 1. «Es gibt keine Anzeichen und keinen Grund, warum ich nicht weitermachen könnte oder sollte», sagte der Ferrari-Pilot in einem Interview für das Saisonheft der «Sport Bild», das am Freitag erschien. Auch über die Zeit nach dem Ablauf seines Vertrags bei der Scuderia am Ende dieses Jahres macht sich der Hesse keine Sorgen. Der 32-jährige Vettel fährt im sechsten Jahr bei Ferrari, hat aber bislang den ersehnten WM-Titel mit dem italienischen Traditionsteam noch nicht holen können.

Ski-Rennen in Hinterstoder wegen Orkans verlegt - Montag Riesenslalom

HINTERSTODER: Der Orkan «Bianca» hat das Rennprogramm des Ski-Weltcups in Hinterstoder durcheinandergewirbelt. Wegen der Folgen des Sturms sowie heftiger Schnee- und Regenfälle in der Nacht wurde die für Freitag geplante Alpine Kombination abgesagt und auf Sonntag verschoben. Der an dem Tag vorgesehene Riesenslalom soll nun erst am Montag nachgeholt werden. Einzig den Super-G wollen die Veranstalter und der Weltverband Fis wie ursprünglich geplant am Samstag (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) durchführen.

Skeleton-Pilotin Hermann nimmt Kurs auf WM-Titelverteidigung

ALTENBERG: Skeleton-Weltmeisterin Tina Hermann hat bei der WM in Altenberg ihre Chancen auf die erfolgreiche Titelverteidigung gewahrt. Die Athletin vom WSV Königssee belegt nach den zwei Läufen am Freitag mit einer Gesamtzeit den zweiten Platz hinter der Schweizerin Marina Gilardoni. Die Russin Jelena Nikitina ist Dritte. Weltcupsiegerin Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland liegt nach den ersten beiden Läufen auf dem fünften Rang. Die Suhlerin Sophia Griebel belegt zur Halbzeit den siebten Platz.

Konstanze Klosterhalfen läuft Hallen-Europarekord

BOSTON: Konstanze Klosterhalfen ist in Boston einen Hallen-Europarekord über 5000 Meter gelaufen. Die WM-Dritte über 5000 Meter setzte sich bei der Leichtathletik-Veranstaltung am Donnerstag (Ortszeit) in 14:30,79 Minuten durch. Die 23-Jährige verbesserte den alten Europarekord der Rumänin Gabriela Szabo aus dem Jahr 1999 deutlich. Beim Last-Chance Invitational-Meeting in Boston gewann Klosterhalfen das 5000-Meter-Rennen klar vor den beiden US-Läuferinnen Vanessa Fraser und Emily Infield. Die Strecke wird selten in der Halle gelaufen, weltweit waren bislang nur drei Athletinnen jemals schneller.

Hannover 96 kündigt freigestelltem Ex-Sportchef Schlaudraff

HANNOVER: Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat seinem ehemaligen Sportchef Jan Schlaudraff außerordentlich gekündigt. Das teilte der Club am Freitag mit. Hannover hatte Schlaudraff bereits am 16. Januar freigestellt. Die Kündigung erfolge nun «aufgrund von Geschehnissen in zeitlichem Zusammenhang mit dem Zweitliga-Heimspiel gegen den Hamburger SV, die für Hannover 96 mit Blick auf Tragweite und Schwere arbeitsrechtlich nicht hinnehmbar waren», erklärte der Club. Genaue Details nannte der Verein nicht. Die Niedersachsen und der Ex-Profi befinden sich derzeit bereits in einer gerichtlichen Auseinandersetzung.

NBA: Schröders Thunder mit fünftem Sieg in Serie

OKLAHOMA CITY: Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihr fünftes Spiel in Serie gewonnen. Die Thunder lagen am Donnerstagabend (Ortszeit) gegen die Sacramento Kings lange Zeit im Rückstand und setzten sich trotzdem noch mit 112:108 durch. Der deutsche Nationalspieler verwandelte nur vier seiner zwölf Würfe aus dem Feld. Am Ende standen 13 Punkte, fünf Rebounds und sieben Assists, aber auch drei Ballverluste für Schröder zu Buche.