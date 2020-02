Von: Redaktion DER FARANG | 24.02.20

Rummenigge warnt Bayern vor Königsklassen-Träumerei

MÜNCHEN/LONDON (dpa) - Für Geburtstagskind Hansi Flick gab es beim Abschlusstraining des FC Bayern vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Chelsea noch ein Ständchen. Mit einem «Happy Birthday» gratulierten die Münchner Profis ihrem Trainer am Montag zum 55. Geburtstag. Ein passendes Präsent für Flick wäre am Dienstag (21.00 Uhr) in London ein Resultat, dass den Weg ins Viertelfinale ebnet. «Ein gutes Ergebnis wäre, dass wir ein Tor machen», sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auch mit Blick auf das Achtelfinale in der vergangenen Saison. Damals hatten die Münchner im Hinspiel beim späteren Titelträger FC Liverpool ein 0:0 erkämpft, im Rückspiel aber mit 1:3 verloren.

Uwe Krupp übernimmt Kölner Haie als Trainer

KÖLN (dpa) - Die Kölner Haie haben sich nach ihrer Niederlagenserie von Chefcoach Mike Stewart getrennt und Ex-Bundestrainer Uwe Krupp verpflichtet. Das teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Montag mit. Der 54 Jahre alte Krupp werde schon am Dienstag gegen die Grizzlys Wolfsburg hinter der Bande stehen. Krupp war zuletzt bei Sparta Prag tätig und unterschrieb bei den Haien einen Vertrag bis April 2022. Die Kölner hatten zuletzt in Bremerhaven die 17. Niederlage in Serie kassiert.

Wegen Coronavirus: Kein Saisonstart in Südkoreas Fußball

SEOUL (dpa) - Wegen des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus ist nun auch im südkoreanischen Fußball der Saisonstart verschoben worden. Alle Spiele der ersten und zweiten Liga seien von der Entscheidung betroffen, teilte ein Sprecher der K-League in Seoul am Montag mit. Es sei daran gedacht, zunächst die ersten zwei bis vier Spieltage abzusagen. «Wenn sich die Lage wegen des Coronavirus nicht verbessert, kann es auch länger sein», sagte der Sprecher. Die neue Saison der K-League 1, die zwölf Mannschaften umfasst, sollte eigentlich am kommenden Wochenende starten.

Klopp zu möglichen Transfers: Profil «nicht leicht zu erfüllen»

LIVERPOOL/LEIPZIG (dpa) - Trainer Jürgen Klopp hat ein klares Anforderungsprofil für mögliche Neuzugänge beim FC Liverpool formuliert. «Wir brauchen Spieler, die um ihren Platz kämpfen wollen, die gemeinsam mit uns den nächsten Schritt machen wollen, die sich entwickeln und verbessern wollen», sagte der Coach des souveränen Tabellenführers der Premier League vor dem Spiel gegen West Ham United am (heutigen) Montagabend. Er habe solche Spieler aktuell in seiner Mannschaft. «Wer auch immer zu uns kommen möchte, braucht genau diese Art der Einstellung», sagte der Ex-Bundesliga-Coach. Auf die Spekulationen um RB-Leipzig-Angreifer Timo Werner ging Klopp am Sonntag auf der Pressekonferenz vor der Partie nicht konkret ein.

Hanning schlägt Chatton als Nachfolger im Handball-Präsidium vor

STUTTGART (dpa) - Der ehemalige Bundesliga-Manager Benjamin Chatton soll auf Wunsch von Bob Hanning dessen Nachfolger im Präsidium des Deutschen Handballbundes (DHB) werden. «Ich habe der Liga mit Benjamin Chatton meinen Nachfolger vorgeschlagen, weil nicht das, was man erreicht, sondern wie man es hinterlässt, entscheidend ist», sagte Hanning am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Hannings Amtszeit als DHB-Vizepräsident läuft 2021 ab. Dann könnte Chatton, der bis 2018 als Geschäftsführer des Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf gearbeitet hatte, ihn beerben.

Giulia Gwinn kehrt in Kader der DFB-Frauen für Algarve-Cup zurück

BERLIN (dpa) - Bayern-Spielerin Giulia Gwinn kehrt nach ihrer Verletzungspause in den Kader der Frauen-Nationalmannschaft zurück. Die 20 Jahre alte Abwehrspielerin steht im Aufgebot für den Algarve-Cup vom 4. bis 11. März, wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte 26 Spielerinnen für das Turnier in Portugal. Ebenfalls nach verletzungsbedingter Pause wieder dabei sind Svenja Huth (VfL Wolfsburg) und Johanna Elsig (1. FFC Turbine Potsdam).

Weltweite Studie: Viele Athleten vermissen psychologische Hilfe

BERLIN (dpa) - Viele Athleten trauen sich nicht, körperliche oder seelische Probleme einzuräumen. Das geht aus einer weltweiten Studie der Organisation «Global Athlete» hervor. Laut der am Montag veröffentlichten Umfrage unter 491 Athleten aus 48 Nationen, sagten 37 Prozent der Sportler, dass sie Angst haben, Verletzungen bekanntzugeben. 38 Prozent sagten, dass Trainer oder Funktionäre über mentale Schwächen hinweggehen. 41 Prozent klagten darüber, dass sie keine geeignete psychologische Unterstützung bekommen. Die große Mehrheit der Athleten vermisst zudem eine Unterstützung bei ihrer Finanzplanung.

Irans ehemaliger Judo-Weltmeister Mollaei: «Olympia ist mein Traum»

RATINGEN (dpa) - Der aus politischen Gründen nach Deutschland geflohene iranische Judoka Saeid Mollaei will sich seinen Traum von einer Olympia-Medaille 2020 in Tokio erfüllen. «Ich fühle mich sehr gut. Mein Traum ist, bei Olympia für die Mongolei zu starten und eine Medaille zu gewinnen», sagte der 28 Jahre alte Weltmeister von 2018 in der Klasse bis 81 Kilogramm am Montag bei einer Pressekonferenz in einem Hotel im rheinischen Ratingen.

NBA: Starker Schröder siegt mit Oklahoma

OKLAHOMA CITY (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NBA eingefahren. Die Hausherren setzten sich am Sonntagabend (Ortszeit) mit 131:103 gegen Verfolger San Antonio Spurs durch und belegen mit 35 Siegen aus 57 Spielen den sechsten Platz in der Western Conference. Schröder war einer von acht OKC-Akteuren, die auf eine zweistellige Punktezahl kamen. Der 26-Jährige steuerte 13 Punkte, drei Rebounds und sechs Assists bei.