Von: Redaktion DER FARANG | 23.02.20

DFB-Vize Koch gratuliert Brych zu Unterbrechung: «Dank und Respekt»

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - DFB-Vizepräsident Rainer Koch hat Referee Felix Brych ausdrücklich für die Spielunterbrechung bei der Partie Borussia Mönchengladbach und 1899 Hoffenheim gratuliert. «Großer Dank und Respekt für FIFA-Schiedsrichter Felix Brych, der das Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach gegen TSG 1899 Hoffenheim gestern in der 50. Minute solange unterbrach, bis ein von Ultras gezeigtes Fadenkreuz mit dem Gesicht von Dietmar Hopp aus dem Block entfernt worden ist», schrieb Koch am Sonntagmorgen auf seiner Facebook-Seite. Es müsse «endlich Schluss sein mit menschenverachtenden Gewaltaufrufen», fügte er an.

Keine Medaille für Biathletinnen bei der WM

ANTHOLZ (dpa) - Die deutschen Biathletinnen haben bei den Weltmeisterschaften im italienischen Anholz im Massenstart keine Medaille gewonnen. Beim fünften Titelgewinn der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland am Sonntag war Franziska Preuß (3 Fehler) als Achte über die 12,5 Kilometer mit einem Rückstand von 1:00,3 Minuten beste deutsche Skijägerin. Trotz sieben Strafrunden kam Denise Herrmann auf Rang zwölf. Röiseland gewann damit in allen sieben WM-Rennen eine Medaille und ist mit fünf Mal Gold und zwei Mal Bronze die erfolgreichste Athletin überhaupt bei Biathlon-Weltmeisterschaften.

Nach Doping-Razzia: Sprint-Weltmeister Loginow verzichtet auf Start

ANTHOLZ (dpa) - Der russische Sprint-Weltmeister Alexander Loginow verzichtet nach der Doping-Razzia gegen ihn bei den Biathlon-Weltmeisterschaften auf seine Teilnahme im abschließenden Massenstart. Wie der russische Verband am Sonntag auf Twitter mitteilte, sei der 28-Jährige aufgrund der jüngsten Umstände «nicht in einem optimalen psychischen Zustand.» Am Samstagmorgen hatte um 5.50 Uhr eine Sondereinheit der Polizei das Hotelzimmer Loginows durchsucht und Material beschlagnahmt, darunter seinen Laptop, sein Handy, Vitaminpräparate und Cremes.

Fury wieder Box-Weltmeister - K.o.-Sieg gegen Wilder

LAS VEGAS (dpa) - Tyson Fury ist zum zweiten Mal Box-Weltmeister im Schwergewicht. Der 31-jährige Brite bezwang am Samstag (Ortszeit) in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas den amerikanischen Titelverteidiger Deontay Wilder in der siebten Runde durch technischen K.o. und sicherte sich den Weltmeistergürtel der WBC. Für Wilder war es im 43. Kampf als Profiboxer die erste Niederlage überhaupt. Fury, der 2015 Wladimir Klitschko entthront hatte, blieb auch im 31. Kampf seiner Karriere ohne Niederlage. Bereits im Dezember 2018 waren Fury und Wilder aufeinandergetroffen. Damals endete der Kampf unentschieden.

Trainer Nouri fürchtet nach 0:5-Debakel keinen Rauswurf bei Hertha

BERLIN (dpa) - Trainer Alexander Nouri vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC bangt auch nach dem 0:5-Debakel gegen den 1. FC Köln nicht um seinen Job. «Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drüber. Für mich ist es jetzt wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen», sagte der Coach der Berliner am Sonntag. Die derbe Niederlage einen Tag zuvor hatte der 40-Jährige da allerdings noch nicht verarbeitet. «Ich habe wie alle in unserem Team schlecht geschlafen, unruhig geschlafen», sagte Nouri vor dem Auslaufen der Mannschaft.

NBA: Niederlage für Kleber und die Mavericks

ATLANTA (dpa) - Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber hat mit den Dallas Mavericks nach zwei Siegen wieder eine Niederlage in der nordamerikanischen Profiliga NBA kassiert. Bei den Atlanta Hawks unterlagen die Texaner am Samstagabend (Ortszeit) mit 107:111. Dabei mussten sie auf Luka Doncic (Knöchelverletzung) und Kristaps Porzingis (Kniebeschwerden) verzichten.