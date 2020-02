Von: Redaktion DER FARANG | 21.02.20

Sicherheitsbedenken: Deutsche Doppelsitzer verzichten auf Winterberg

WINTERBERG (dpa) - Wegen Sicherheitsbedenken verzichten alle deutschen Doppelsitzer auf ihre Teilnahme am Rodel-Weltcup an diesem Wochenende im sauerländischen Winterberg. Das gaben die Duos Toni Eggert/Sascha Benecken, Tobias Wendl/Tobias Arlt sowie Robin Geueke/David Gamm in den sozialen Netzwerken bekannt. Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland stützt diese Entscheidung. Auch sämtliche österreichischen Rodler verzichten wegen derselben Vorbehalte auf den Weltcupstart.

Drittligisten setzen Zeichen gegen Hass und Rassismus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die 3. Liga zeigt Hass und Rassismus die Rote Karte. Mit Sondershirts, Trauerflor und Gedenkminute wollen der Deutsche Fußball-Bund und die Vereine der dritthöchsten deutschen Spielklasse an diesem Spieltag ein Zeichen setzen. «Wir stehen zusammen gegen jeden, der unsere Werte angreift», sagte DFB-Präsident Fritz Keller in einer Mitteilung am Freitag. Der DFB und die 3. Liga reagieren damit auf die mutmaßlich rechtsextreme und rassistische Gewalttat von Hanau und den Vorfall beim Spiel von Preußen Münster gegen die Würzburger Kickers, als Leroy Kwadwo von einem Zuschauer rassistisch beleidigt worden war.

Motorprobleme bremsen Vettel bei Formel-1-Tests aus

BARCELONA (dpa) - Sebastian Vettel hat bei den ersten Formel-1-Tests dieser Saison den nächsten Rückschlag erlitten. Der viermalige Weltmeister musste seinen Ferrari am letzten Testtag bereits rund eineinhalb Stunden nach Streckenöffnung auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wegen eines Motorenproblems abstellen. Die Sitzung am Freitag wurde vorübergehend unterbrochen, Vettel selbst kletterte bei Kurve zwölf aus seinem SF1000. Der Ferrari wurde von einem Abschleppwagen zur Inspektion wegtransportiert.

Entwarnung bei Leverkusens Volland nach Schlag auf Schienbein

LEVERKUSEN (dpa) - Stürmer Kevin Volland muss nach seiner im Europa-League-Spiel gegen den FC Porto (2:1) erlittenen Verletzung am Schienbein wohl keine längere Zwangspause einlegen. Trainer Peter Bosz hegt sogar eine leise Hoffnung auf einen Einsatz im Liga-Spiel am Sonntag gegen den FC Augsburg. «Glücklicherweise ist nichts kaputt», berichtete Bosz nach einer MRT-Untersuchung am Freitag.

Davis-Cup-Chef Kohlmann rechnet nicht mit Zverev gegen Weißrussland

DÜSSELDORF (dpa) - Teamchef Michael Kohlmann glaubt offenbar nicht an einen Einsatz von Spitzenspieler Alexander Zverev in der Davis-Cup-Qualifikationspartie gegen Weißrussland. Die Nominierung könne er «jetzt noch nicht verraten, aber wir werden mit einer starken Aufstellung antreten», sagte Kohlmann in einem Interview der «Westdeutschen Zeitung» (Freitag).

Äthiopierin Yeshaneh läuft Halbmarathon-Weltrekord in Abu Dhabi

ABU DHABI (dpa) - Die Äthiopierin Ababel Yeshaneh hat den Halbmarathon-Weltrekord in Abu Dhabi auf 1:04:31 Stunden verbessert. Die 28 Jahre alte Leichtathletin gewann am Freitag nach 21,1 Kilometern vor Brigid Kosgei aus Kenia, die in 1:04:49 Stunden ebenfalls noch unter der bisherigen Weltrekordzeit (1:04:51) von Joyciline Jepkosgei (Kenia) aus 2017 geblieben war. «Ich habe mir dieses Ergebnis nicht vorgestellt. Ich bin eine Weltrekordlerin» sagte Yeshaneh.

Tennisprofi Stebe verliert Achtelfinale in Delray Beach

DELRAY BEACH (dpa) - Der deutsche Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe ist im Achtelfinale des ATP-Turniers in Delray Beach ausgeschieden. Der auch schon im Davis-Cup-Team eingesetzte Schwabe verlor am Donnerstag (Ortszeit) 5:7, 3:6 gegen den Kanadier Milos Raonic. Der ehemalige Wimbledonfinalist ist in Florida an Nummer zwei gesetzt. Das Hartplatzturnier ist mit gut 600.000 Dollar dotiert.

Bundesliga in UEFA-Fünfjahreswertung weiter Dritter vor Italien

BERLIN (dpa) - Die Bundesliga hat nach einer erfolgreichen Europapokal-Woche ihren dritten Platz in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union gefestigt. In der neuen UEFA-Wertung vom Freitag führt Spanien mit 98,426 Punkten weiter klar vor England, das auf 87,176 Zähler kommt. Die Bundesliga folgt deutlich dahinter mit 69,927 Punkten und hat gut zwei Zähler mehr als Italien mit 67,367 Punkten. Nach Angaben des Datendienstleisters Opta gab es in der K.o.-Phase des Europapokals erstmals seit 1993 wieder fünf deutsche Siege in einer Woche.

NHL-Star Owetschkin fehlt noch ein Treffer zur 700er-Marke

WASHINGTON (dpa) - Alexander Owetschkin fehlt nur noch ein Treffer zum 700. Tor in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL. Der 34 Jahre alte Star der Washington Capitals erzielte am Donnerstag (Ortszeit) gegen die Montréal Canadiens zwar in der achten Minute seinen 699. Treffer, konnte damit aber die 3:4-Niederlage seiner Caps nach Verlängerung nicht verhindern. Erst sieben Spieler haben in der NHL die Marke von 700 Toren erreicht. Rekordhalter ist Wayne Gretzky mit 894 Treffern in der regulären Saison ohne Playoffs.

Coronavirus: Chinas Fußball-Frauen spielen Olympia-Quali in Sydney

SYDNEY (dpa) - Die Fußball-Frauen Chinas können aufgrund der Infektionsgefahr durch das neuartige Coronavirus ihr entscheidendes Spiel in der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio nicht im eigenen Land austragen. Wie der Asiatische Fußballverband am Freitag mitteilte, wird das geplante Heimspiel der Chinesinnen gegen Südkorea in der letzten Qualifikationsrunde am 11. März in Sydney stattfinden. Das Hinspiel wird am 6. März in Yongin bei Seoul ausgetragen. Die Sieger beider Halbfinales sind neben Gastgeber Japan für die Sommerspiele qualifiziert.