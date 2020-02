Written by: Redaktion DER FARANG | 20/02/2020

Fußball-Ligen gedenken der Anschlagsopfer von Hanau

BERLIN (dpa) - In Gedenken an die Opfer des mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Anschlags von Hanau werden die Mannschaften der Bundesliga und 2. Liga am Wochenende mit Trauerflor auflaufen. Das teilte die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag mit. Außerdem wird es vor den Spielen eine Schweigeminute geben. Im hessischen Hanau hatte am späten Mittwochabend ein 43-jähriger Deutscher zehn Menschen und sich selbst erschossen. Der Generalbundesanwalt zog den Fall noch in der Nacht zu Donnerstag an sich und ermittelt wegen Terrorverdachts.

Keine French Open: Federer muss nach Knieoperation lange pausieren

BERLIN (dpa) - Tennis-Altmeister Roger Federer fällt nach einem Eingriff am rechten Knie für mehrere Monate aus und wird auch die French Open verpassen. Wie der 38 Jahre alte Schweizer am Donnerstag mitteilte, plant er nach einer Arthroskopie eine Rückkehr erst zur Rasensaison, zu der auch das ATP-Turnier im westfälischen Halle im Juni zählt. Danach steht das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon an.

Schweizer Ermittler erheben Anklage gegen Paris-Boss Al-Khelaifi

ZÜRICH (dpa) - Der hochrangige Fußball-Funktionär Nasser Al-Khelaifi und der frühere FIFA-Generalsekretär Jerôme Valcke sind in der Schweiz im Zusammenhang mit der Vergabe von Medienrechten an Weltmeisterschaften angeklagt worden. Valcke (59), der im September 2015 von seinen Aufgaben beim Weltverband entbunden worden war, wird «passive Bestechung», «mehrfache qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung» sowie «Urkundenfälschung» vorgeworfen. Al-Khelaifi (46), Boss des französischen Spitzenclubs Paris Saint-Germain und Chef der katarischen Sendergruppe beIN, sowie ein dritter Beschuldigter sollen Valcke zur ungetreuen Geschäftsbesorgung angestiftet haben.

Premiere für Borussia Dortmund: Künftig zwei Trikotsponsoren

DORTMUND (dpa) - Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bekommt ab der kommenden Saison zwei Trikotsponsoren. Das teilte der BVB am Donnerstag mit. Demnach wird das Telekommunikationsunternehmen 1&1 künftig in der Bundesliga auf den Trikots zu sehen sein. Der bisherige alleinige Trikotsponsor, der Spezialchemiekonzern Evonik, richte «seine langjährige Partnerschaft mit dem BVB stärker auf internationale Zielgruppen aus», wie es in einer Pressemitteilung hieß. Von der Saison 2020/21 an werde der BVB in internationalen Pokalwettbewerben, Freundschaftsspielen im Ausland und im DFB-Pokal weiterhin mit dem Schriftzug von Evonik auf der Brust auflaufen.

BVB akzeptiert Dreijahressperre für Fans in Hoffenheim

DORTMUND/SINSHEIM (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss in den kommenden drei Spielzeiten bei Auswärtsspielen gegen die TSG 1899 Hoffenheim auf seine Fans verzichten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird der BVB einem Antrag des DFB-Kontrollausschusses zustimmen, die Bewährung einer im November 2018 verhängten Strafe auszusetzen. Zuerst hatten die «Sportschau» und die «Ruhr Nachrichten» darüber berichtet. Ende Dezember waren BVB-Fans bei der 1:2-Niederlage des Vizemeisters erneut auffällig geworden mit Schmähungen gegen Hoffenheims Mehrheitseigner und Mäzen Dietmar Hopp. Für einen solchen Wiederholungsfall hatte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) einen Auswärtsbann in Aussicht gestellt.

DFB-Direktor Bierhoff für Senkung der Altersgrenze in der Bundesliga

DORTMUND/FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund würde eine Senkung der Altersgrenze in der Fußball-Bundesliga begrüßen. «Wir reden von absoluten Ausnahmefällen, aber bei gewissen Spielern macht es Sinn», sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff dem Fachmagazin «Kicker» (Donnerstag). Der Direktor Nationalmannschaften und Akademie beim DFB sprach sich in der Debatte um den Vorstoß des Bundesligisten Borussia Dortmund jedoch für Kontrollmechanismen zum Schutz der Talente aus. «Es wird hinsichtlich der körperlichen Entwicklung der Spieler eine medizinische Kontrolle stattfinden müssen», forderte Bierhoff.

Acht deutsche Starter bei Biathlon-WM im Massenstart

ANTHOLZ (dpa) - In den letzten Einzel-Wettkämpfen der Biathlon-Weltmeisterschaften im italienischen Antholz sind die deutschen Skijäger am Sonntag mit acht Startern dabei. Bei den Frauen haben sich Einzel-Vizeweltmeisterin Vanessa Hinz, die Verfolgungszweite Denise Herrmann, Franziska Preuß und Karolin Horchler einen Platz für den Massenstart erkämpft. Bei den Männern stehen Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Johannes Kühn und Philipp Horn im Feld der besten 30.

Skirennfahrer Luitz wegen Grippe nicht bei Japan-Rennen dabei

YUZAWA NAEBA (dpa) - Das deutsche Skiteam muss bei seinen zwei Rennen in Japan auf Stefan Luitz verzichten. Der Riesenslalom-Spezialist konnte die Reise nach Asien wegen einer Grippe nicht antreten und wird den Infekt stattdessen daheim auskurieren. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag bekannt. Der 27-Jährige will bis zum nächsten Riesenslalom in der nächsten Woche in Hinterstoder fit sein. Durch den Ausfall ist Alexander Schmid der einzige deutsche Starter beim Riesentorlauf am Samstag.

Ablöseklausel von 300 Millionen: Barcelona holt Dänen Braithwaite

BARCELONA (dpa) - Der FC Barcelona hat den dänischen Fußball-Nationalspieler Martin Braithwaite verpflichtet. Der 28 Jahre alte Angreifer wird bei den Katalanen mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2024 ausgestattet, der eine Ablöseklausel in Höhe von stolzen 300 Millionen Euro enthält, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Für den Dänen, der zuletzt beim spanischen Erstliga-Konkurrenten CD Leganés unter Vertrag stand, bezahlte Barça demnach eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 18 Millionen Euro.

Weikert kandidiert erneut als Präsident des Tischtennis-Weltverbandes

HANNOVER (dpa) - Der Deutsche Thomas Weikert kandidiert 2021 erneut als Präsident des Tischtennis-Weltverbands ITTF. Weikert habe den Deutschen Tischtennis-Bund am Donnerstag über seine Pläne informiert, teilte der nationale Verband mit. Viele Verbände hätten ihn ermutigt, erneut anzutreten, sagte Weikert. Der 58 Jahre alte Limburger Fachanwalt für Familien- und Sportrecht und ehemalige Profi steht der ITTF seit 2017 vor. In der Vergangenheit war Weikert auch schon einmal als Kandidat für den Posten des Präsidenten beim Deutschen Olympischen Sportbund gehandelt worden. Er entschied sich damals aber für seine Tätigkeit im internationalen Tischtennis.