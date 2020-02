Von: Redaktion DER FARANG | 19.02.20

Kuntz bestätigt Olympia-Gespräch mit Müller

MÜNCHEN (dpa) - U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat mit Thomas Müller über einen möglichen Einsatz bei den Olympischen Spielen in Tokio geredet. «Ja, genau. Ich habe mit ihm gesprochen», sagte Kuntz dem TV-Sender Sport1, «aber auch mit anderen erfahrenen Spielern mit großen Namen.» Kuntz hatte Müller auf eine Liste mit rund 50 möglichen Kandidaten gesetzt, die der Nationalen Anti-Doping-Agentur bis zum 15. Januar gemeldet werden mussten. Bei dem olympischen Fußball-Turnier im Sommer dürfen pro Team drei Akteure dabei sein, die vor dem 1. Januar 1997 geboren sind.

Kabinettsbeschluss: Public Viewing am Abend soll zur EM möglich sein

BERLIN (dpa) - Fußballfans sollen während der Europameisterschaft vom 12. Juni bis 12. Juli wieder draußen bis in den späten Abend gemeinsam die Spiele genießen dürfen. Die Bundesregierung hat wie vor den anderen großen Turnieren eine Lockerung der Lärmschutzregeln beschlossen, um Public Viewing zu ermöglichen. Übertragungen der EM-Spiele auf Großleinwänden im Freien können damit während des Turniers auch nach 22.00 Uhr erlaubt werden. Über den Einzelfall entscheiden aber immer die Städte und Gemeinden. Es geht außerdem nur um öffentliche Veranstaltungen. Die Länder müssen im Bundesrat noch zustimmen, sie hatten aber um die Verordnung gebeten - ihr Ja gilt daher als Formsache.

Neymar kritisiert nach PSG-Niederlage in Dortmund seinen Club

DORTMUND/PARIS (dpa) - Superstar Neymar hat nach der Niederlage bei Borussia Dortmund erneut für Unruhe bei Paris Saint-Germain gesorgt. Der Brasilianer machte nach dem Abpfiff die Verantwortlichen des französischen Fußball-Meisters von Trainer Thomas Tuchel dafür verantwortlich, dass er ohne Spielrhythmus in das erste Champions-League-Achtelfinale gegangen sei. Neymar hatte vor dem 1:2 in Dortmund vier Spiele pausieren müssen und die Liga-Begegnungen gegen Nantes, Lyon und Amiens sowie das Pokalspiel gegen Dijon verpasst. Bereits gegen Lyon hätte er allerdings problemlos spielen können, meinte der 28-Jährige, der zuvor das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielt hatte.

Fortuna versichert: Pfannenstiel-Abgang erst am Saisonende

DÜSSELDORF (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf schließt einen Abgang von Sportchef Lutz Pfannenstiel schon vor dem Saisonende vorerst aus. «Stand jetzt ändert sich nichts daran, dass der Wechsel erst zum Saisonende vollzogen wird», sagte ein Clubsprecher am Mittwoch. Am Abend zuvor hatte der Tabellen-16. mitgeteilt, dass Sportvorstand Pfannenstiel (46) die Fortuna zum Saisonende aus privaten Gründen verlässt und sogleich einen Nachfolger präsentiert. Der bisherige Kaderplaner und frühere Co-Trainer Uwe Klein (50) soll von sofort an stärker in die Entscheidungen mit eingebunden werden und nach dem Saisonende endgültig übernehmen.

Keine Karten mehr für Stadtderby Hertha gegen Union

BERLIN (dpa) - Das zweite Berliner Bundesliga-Stadtderby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union ist ausverkauft. Für die Partie am 21. März im Olympiastadion gebe es keine Karten mehr, teilte Hertha am Mittwoch mit. Da alle Mitglieder und Dauerkarteninhaber ihr Vorkaufsrecht genutzt hätten, werde es keinen freien Verkauf geben. Der Verein wies daraufhin, dass keine Tickets auf unautorisierten Zweitmarktplattformen weiterverkauft werden dürfen. Bislang waren diese Saison die beiden Heimspiele von Hertha gegen Borussia Dortmund und den FC Bayern München mit jeweils 74 667 Zuschauern ausverkauft gewesen. Das Hinspiel beim 1:0-Sieg von Union sahen 22 012 Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei.

Leipzig-Trainer Nagelsmann: Friseur-Besuch «Pillepalle-Aktion»

LONDON (dpa) - Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig hat sich erneut zu dem viel diskutierten Friseurbesuch einiger Profis geäußert und die Debatten im Anschluss relativiert. «Dieser Besuch hatte mit unserer Niederlage in Frankfurt nichts zu tun. Dann muss man sich überlegen, ob man aus solch einer Pillepalle-Aktion so ein großes öffentliches Thema macht», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten in einem Interview der «Sport Bild». Ihm sei es «doch völlig egal, ob da ein Friseur kommt». Die Frage sei, ob man das öffentlich posten müsse. «Und da ist die Antwort: Nein, sollte man nicht», sagte Nagelsmann. Ende Januar hatten Teile der Mannschaft vor dem Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt Star-Friseur Sheldon Edwards aus London ins Teamhotel «Villa Kennedy» einfliegen lassen.

Ex-Trainer Wenger mit Vorschlag für Änderung der Abseitsregel

ZÜRICH (dpa) - Ex-Trainer Arsène Wenger setzt sich in seiner neuen Funktion beim Fußball-Weltverband FIFA für eine Änderung der Abseitsregel ein. Demzufolge solle sich ein Spieler nicht im Abseits befinden, solange sich noch ein Körperteil, mit dem ein Tor erzielt werden kann, auf gleicher Höhe mit dem vorletzten gegnerischen Spieler befindet. Bislang steht ein Spieler im Abseits, wenn nur eines dieser Körperteile näher am Tor ist als der vorletzte Gegner. Dem Bericht der englischen Zeitung «The Sun» zufolge will der 70 Jahre alte Franzose seinen Vorschlag den Regelhütern des International Football Association Board unterbreiten, die sich am 29. Februar in Belfast treffen.

Vettel setzt wegen Unwohlseins bei Formel-1-Tests zunächst aus

BARCELONA (dpa) - Ferrari-Star Sebastian Vettel verpasst entgegen der ursprünglichen Planung den Auftakt der Formel-1-Tests. Wie die Scuderia am Mittwoch mitteilte, fühlt sich der viermalige Weltmeister «nicht toll». Daher übernimmt sein Stallrivale Charles Leclerc das Steuer des SF1000 für den kompletten Tag. Eigentlich hätte Vettel auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya den ganzen Mittwoch fahren sollen, Leclerc den ganzen Abschlusstag am Freitag. Für Donnerstag war bei beiden Piloten jeweils ein Teileinsatz vorgesehen.

Coronavirus: RTL überträgt Vietnam-Rennen aus Deutschland

KÖLN (dpa) - Der Fernsehsender RTL wird die Live-Übertragung des Formel-1-Rennens in Vietnam komplett in Köln produzieren. Grund sind nach RTL-Angaben die nicht kalkulierbare Verbreitung des Coronavirus und die «Risiken für die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen». Es werden keine Mitarbeiter nach Vietnam reisen. Das Bild-Material wird vom Veranstalter gestellt. Der Große Preis von Vietnam ist am 5. April das dritte Rennen der Saison. Hanoi ist erstmals Austragungsort der Formel 1. Nach derzeitigem Stand soll das Rennen stattfinden, obwohl die Stadt nur rund 150 Kilometer von der Grenze zu China entfernt liegt.

TV-Vertrag verlängert: Biathlon bis 2026 bei ARD und ZDF

ANTHOLZ/MÜNCHEN (dpa) - Der TV-Quotenbringer Biathlon läuft auch in den nächsten sechs Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei ARD und ZDF. Der Weltverband IBU und die Europäische Rundfunkunion EBU haben ihren laufenden TV-Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. Wie die IBU am Mittwoch mitteilte, haben beide Seiten zudem eine Verlängerungsoption für weitere vier Jahre ausgehandelt.

Gießens Basketballer holen Michael Koch als Geschäftsführer

GIEßEN (dpa) - Basketball-Bundesligist Gießen 46ers hat die Verpflichtung von Ex-Europameister Michael Koch als neuen Geschäftsführer bestätigt. Der 53-Jährige löst Heiko Schelberg ab, der im Dezember seinen Abschied angekündigt hatte. Zuvor hatte das Fachmagazins «BIG - Basketball in Deutschland» von Kochs bevorstehendem Engagement in Gießen berichtet. Koch war 1993 Europameister und bestritt 140 Länderspiele. Zuletzt trainierte der ehemalige Chefcoach der Telekom Baskets Bonn und von medi Bayreuth den zypriotischen Erstligisten AEL Limassol.

NHL: Kahun feiert Sieg bei Comeback für Pittsburgh

PITTSBURGH (dpa) - Eishockey-Profi Dominik Kahun hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL sein Comeback für die Pittsburgh Penguins gegeben. Nachdem der deutsche Nationalspieler aufgrund einer Gehirnerschütterung acht Spiele verpasst hatte, stand er beim 5:2-Erfolg am Dienstagabend (Ortszeit) gegen die Toronto Maple Leafs zum ersten Mal wieder auf dem Eis. In fast 15 Minuten schoss Kahun einmal auf das Tor.