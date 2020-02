Von: Redaktion DER FARANG | 18.02.20

Leipzigs Königsklassen-Gegner Tottenham wochenlang ohne Son

LONDON (dpa) - Der englische Spitzenclub Tottenham Hotspur muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen RB Leipzig auf Stürmerstar Heung-Min Son verzichten. Der Südkoreaner erlitt am vergangenen Wochenende beim 3:2 bei Aston Villa einen Armbruch und wird wohl mehrere Wochen ausfallen. Das Rückspiel in Leipzig findet am 10. März statt. Neben dem früheren Bundesliga-Profi, der in Birmingham in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt hatte, fehlt den Spurs verletzungsbedingt auch Topstürmer Harry Kane, der erst im April zurück erwartet wird.

RB Leipzig verlängert Vertrag mit Laimer bis 2023

LONDON (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Konrad Laimer vorzeitig verlängert. Der 22 Jahre alte Österreicher unterschrieb bis 2023 bei den Sachsen, wie der Club am Dienstag vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Tottenham Hotspur mitteilte. Laimer war vor zweieinhalb Jahren von Red Bull Salzburg nach Leipzig gewechselt und absolvierte bislang 101 Spiele für RB.

Nationalspieler Süle: EM als Riesenziel - Rückkehr im Saisonendspurt?

MÜNCHEN (dpa) - Nationalspieler Niklas Süle schreibt seine Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft noch lange nicht ab. Die EM sei ein Riesenziel, aber nicht nur die, sagte der 24-Jährige laut Medien. Mittlerweile sei es auch sein Ziel, dem FC Bayern schnellstmöglich zu helfen und im Saisonendspurt wieder eine Alternative zu sein. Die EM beginnt für die deutsche Mannschaft am 16. Juni in München mit dem Spiel gegen Weltmeister Frankreich.

Formel-1-Rennen in Vietnam soll trotz Coronavirus stattfinden

SHANGHAI (dpa) - Die Organisatoren des Formel-1-Rennens in Vietnam halten trotz der Bedrohung durch das Coronavirus weiter an der Durchführung des Premieren-Grand-Prix in Hanoi fest. Demnach wird das dritte Saisonrennen auch unter dem Eindruck der Epidemie wie geplant am 5. April auf dem Stadtkurs in Südostasiens Millionen-Metropole stattfinden. Das berichtete die vietnamesische Tageszeitung «Dan Tri» am Dienstag unter Berufung auf eine Pressekonferenz mit dem stellvertretenden Tourismus-Direktor von Hanoi.

Schwerer Unfall überschattet Nascar-Rennen in Daytona Beach

DAYTONA BEACH (dpa) - Ein schwerer Unfall auf der letzten Runde des Nascar-Rennens in Daytona Beach hat für Entsetzen gesorgt. Das Auto des US-Rennfahrers Ryan Newman überschlug sich am Montag (Ortszeit) bei den Daytona 500 mehrfach und wurde über die Fahrbahn geschleudert. Wie sein Team mitteilte, wurde der 42-Jährige nach Angaben der behandelnden Ärzte schwer, aber wohl nicht lebensgefährlich verletzt. Den bislang letzten tödlichen Unfall bei einem Nascar-Rennen gab es vor 19 Jahren, damals starb Dale Earnhardt in Daytona Beach.

Rieder gewinnt deutsches Duell gegen Jubilar Holzer in der NHL

CALGARY (dpa) - Tobias Rieder und die Calgary Flames haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL dank eines furiosen Schlussdrittels gegen Korbinian Holzer und die Anaheim Ducks gewonnen. Die Flames siegten am Montagabend (Ortszeit) mit 6:4 und bleiben als Siebter der Western Conference auf Playoff-Kurs. Während Rieder nur etwas mehr als acht Minuten auf dem Eis stand, kam der frühere Düsseldorfer Holzer in seinem 200. NHL-Spiel auf mehr als 15 Minuten Eiszeit.

Emily Bölk und Timo Kastening Handballer des Jahres

HAMBURG (dpa) - Die Nationalspieler Emily Bölk und Timo Kastening sind Handballer des Jahres 2019. Die Rückraumspielerin des Thüringer HC und der Rechtsaußen der TSV Hannover-Burgdorf setzten sich bei der von der «Handballwoche» durchgeführten Publikumswahl durch.

Dopingskandal im Baseball: Houston-Profi Francis gesperrt

HOUSTON (dpa) - Wegen eines positiven Dopingtests muss der amerikanische Baseball-Club Houston Astros fortan auf seinen Werfer Francis Martes verzichten. Der 24-Jährige wurde positiv auf das leistungssteigernde Steroid Boldenon getestet, wie die Major League Baseball (MLB) am Montag (Ortszeit) mitteilte. Martes wurde für die komplette Saison 2020 gesperrt. Für ihn ist es bereits das zweite Dopingvergehen.