17.02.20

Rassismus-Opfer Marega kritisiert Fans und Schiedsrichter

PORTO (dpa) - Nach dem Rassismus-Eklat im portugiesischen Fußball hat das Opfer nicht nur die Beleidigungen von den Rängen angeprangert, sondern auch den Schiedsrichter scharf kritisiert. «Diesen Idioten, die ins Stadion gehen, um rassistische Schreie auszustoßen, möchte ich sagen ... fick dich», schrieb FC-Porto-Stürmer Moussa Marega auf Instagram. Der Nationalspieler aus Mali hatte wenige Minuten nach seinem Siegtor zum 2:1 (60.) bei Vitoria Guimarães wütend das Spielfeld verlassen, weil ihn Fans beleidigt und nach Medienberichten Affengeräusche gemacht hatten. Marega ärgerte auch der Umstand, dass der Schiedsrichter ihn nach dem Tor verwarnte, weil er beim Jubeln einen der Sitze über dem Kopf gehalten hatte, die von Fans auf das Feld geworfen worden waren.

Wegen Coronavirus: Absage für 38.000 Läufer des Tokio-Marathons

TOKIO (dpa) - Wegen der Gefahren durch das neuartige Coronavirus dürfen nur rund 200 Elite-Athleten am traditionellen Tokio-Marathon teilnehmen. Ursprünglich waren 38.000 Läufer für den Wettkampf im Vorfeld der Olympischen Spiele im Sommer in der japanischen Hauptstadt erwartet worden. Doch aus Sorge um das in China ausgebrochene Virus dürfen Amateure nicht länger teilnehmen, wie die Organisatoren am Montag bekanntgaben. Der Tokio-Marathon ist ein Qualifikations-Wettkampf für die vom 24. Juli bis zum 9. August geplanten Spiele.

Fußball-Nationalspieler Süle beginnt mit Lauftraining auf dem Platz

MÜNCHEN (dpa) - Fußball-Nationalspieler Niklas Süle hat vier Monate nach seinem Kreuzbandriss wieder Lauftraining auf dem Rasen absolviert. Der FC Bayern München veröffentlichte am Montag Bilder, die den 24-Jährigen bei der Übungseinheit auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße zeigen. Die ersehnte Rückkehr auf den Rasen ist für den Innenverteidiger eine wichtige Etappe auf dem Weg zum Comeback. Süle hatte im Oktober im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten.

DFB-Kontrollausschuss ermittelt nach Rassismus-Vorfall in Münster

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes leitet nach dem Rassismusvorfall gegen Leroy Kwadwo beim Drittliga-Spiel zwischen Preußen Münster und den Würzburger Kickers Ermittlungen ein. Dies teilte ein Sprecher des DFB am Montag auf Anfrage mit. Gäste-Profi Kwadwo war bei der Begegnung am Freitagabend von einem Mann rassistisch beleidigt worden, dieser hatte zudem Affenlaute in Richtung des 23 Jahre alten Fußballprofis gemacht. Der Heimverein Preußen Münster verhängte gegen den Tatverdächtigen ein bundesweites Stadionverbot von drei Jahren.

Nach Pyeongchang-Erfahrung: Olympia in Peking reizt Rebensburg nicht

PEKING/MÜNCHEN (dpa) - Nach den Olympia-Erfahrungen von Pyeongchang reizen Viktoria Rebensburg die nächsten Winterspiele in Peking nicht besonders. «Was ich da erlebt habe, ist für mich nicht so eine große Motivation, dass ich sage, ich muss nochmal zu den Olympischen Spielen», sagte die beste deutsche Skirennfahrerin in der Sendung «Blickpunkt Sport» des Bayerischen Rundfunks am Sonntagabend.

Draisaitl glänzt mit Tor und zwei Vorlagen bei Oilers-Sieg in der NHL

RALEIGH (dpa) - Der deutsche Nationalspieler Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit einer weiteren Glanzleistung zu einem Sieg in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL geführt. Draisaitl bereitete am Sonntagabend (Ortszeit) beim 4:3 (1:1, 2:1, 0:1) bei den Carolina Hurricanes den Siegtreffer von Josh Archibald in der Verlängerung vor. Zuvor hatte der 24 Jahre alte Angreifer den 1:1-Ausgleich selbst erzielt und den Treffer zum 2:2 von Kailer Yamamoto aufgelegt. Mit dem Assist erreichte Draisaitl erstmals in seiner NHL-Karriere die Marke von 60 Torvorlagen in einer Saison.

Team LeBron gewinnt enges NBA-All-Star-Spiel zu Ehren Kobe Bryants

CHICAGO (dpa) - Das Team LeBron hat das 69. All-Star-Spiel der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewonnen. Die Auswahl um Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers gewann am Sonntagabend (Ortszeit) gegen das Team Giannis um den Topspieler Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks knapp mit 157:155 (83:92). Das All-Star-Spiel stand ganz im Zeichen des 18-fachen All Stars Kobe Bryant.

TV-Rechte-Poker: RTL will weiter Formel 1 übertragen

BERLIN (dpa) - Der TV-Sender RTL will auch nach der kommenden Saison die Rennen der Formel 1 übertragen. «Wir befinden uns in Gesprächen», sagte RTL-Sprecher Matthias Bolhöfer der Deutschen Presse-Agentur zum derzeit laufenden Vergabeprozess für die Rechte von 2021 an. «Die Formel 1 ist und bleibt eines der populärsten und meist gesehenen seriellen Sport-Formate», sagte der RTL-Mann. Aufgrund des noch geltenden RTL-Vertrages läuft die wichtigste Motorsport-Serie in der Mitte März beginnenden Saison weiterhin komplett im frei zu empfangenden Fernsehen. Parallel überträgt der Pay-TV-Sender Sky.